Tecno

El costo de ethereum para este 18 de octubre

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Por Armando Montes

Guardar
Ether es el token de
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)

Ethereum es una plataforma digital que adopta la tecnología de cadena de bloques (blockchain) y expande su uso a una gran variedad de aplicaciones, mientras que ether es su criptomoneda nativa. En el mundo de las finanzas digitales es común que la criptomoneda sea llamada como la red, aunque en realidad no son lo mismo.

La plataforma ethereum, creada en el 2015 por el programador Vitalik Buterin, buscaba ser un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas sobre las que se pueden hacer contratos inteligentes (dAPPs)

Al igual que el bitcoin, el precio de ether se disparó en un corto periodo de tiempo. En enero de 2016, ether cotizaba alrededor de un dólar y actualmente tiene un máximo histórico de 4953.73 unidades.

Precio de ethereum

Mientras el debate se acalora cada día más sobre la conveniencia o no de su uso, ethereum cotiza este día a las 09:30 horas (UTC) en 3905.37 dólares, lo que supone un cambio de 3.25% con respecto a las últimas 24 horas y una variación de 0.83% con referencia a su valor alcanzado en la última hora.

En cuanto a su popularidad de mercado, ha mantenido el puesto #2 entre las criptomonedas.

Ethereum y su última actualización

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether.
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

CriptomonedasEthereumNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda bitcoin este 18 de octubre

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Cuál es el valor en

El costo de tether para este 18 de octubre

Esta moneda digital se ha visto envuelta en diversas polémicas, principalmente por asegurar que cada token está respaldado por un dólar

El costo de tether para

Glosario de tecnología: qué significa Ventajas y desventajas de Whatsapp

Conocer términos tecnológicos se ha vuelto indispensable para la vida al usarla en casi todos los ámbitos

Glosario de tecnología: qué significa

WestCOL en exclusiva con Infobae: Stream Fighters 4 en vivo con Yina, Karina, Valdiri y más estrellas

En su edición anterior, este evento logró el récord como la transmisión en vivo más vista en Kick, al alcanzar 3,4 millones de reproducciones. Este año tendrá como cantantes invitados a Farruko y Cosculluela

WestCOL en exclusiva con Infobae:

Sundar Pichai revela la apuesta de Google por la inteligencia artificial

El testimonio del CEO en San Francisco abordó desde su infancia en India hasta la convergencia de tecnologías que transformarán la próxima década

Sundar Pichai revela la apuesta
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron a una mujer por

Detuvieron a una mujer por agredir con un cuchillo a un fotógrafo durante el acto de Milei en Tres de Febrero

Encontraron más de 20 orcas muertas en Tierra del Fuego: investigan las causas tras descartar lesiones

Detuvieron a tres de los acusados de haber asesinado a un joven a balazos en Florencio Varela

Instaron a un candidato a diputado de Santa Fe a quitar los carteles de campaña

Un miembro de los Hells Angels se peló con un grupo de trapitos en el centro de La Plata

INFOBAE AMÉRICA
Gustavo Gorriti: “La desinformación es

Gustavo Gorriti: “La desinformación es el arte de la mentira disfrazada”

Rusia lanzó un nuevo ataque con 600 drones en Ucrania tras la reunión de Zelensky y Trump: hay al menos un herido

Por qué los trenes no tienen cinturones de seguridad: las razones técnicas detrás de la decisión

Claudia Vargas, viuda de Roberto Samcam: “Su asesinato es una oportunidad para sentar en el banquillo a los dictadores de Nicaragua”

Tiene ELA hace 19 años y vive un infierno cada noche: la historia que marcó el debate de la eutanasia en Uruguay

TELESHOW
Guns N’ Roses volvió a

Guns N’ Roses volvió a hacer historia en el país con una noche épica: hits, guiños a Argentina y el recuerdo de Ozzy Osbourne

Andrea Ghidone: “La mujer en el tango ganó su espacio a base de talento”

Carolina Barcia: “La ropa de Avellaneda y la del shopping es la misma”

Nico Vázquez y el detrás de escena del éxito de Rocky: “Fuimos por todo y lo logramos”

El insólito olvido que sufrió una participante de Los 8 Escalones y provocó el reclamo de Pampita: “No me podés hacer esto”