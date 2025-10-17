Qué es e-Skyactiv PHEV, la tecnología que usa Mazda para los nuevos híbridos enchufables

Mazda lanza su nueva línea de autos híbridos. (Mazda)

La evolución hacia la movilidad eléctrica ha impulsado el desarrollo de sistemas que combinan lo mejor de dos mundos: la eficiencia de la energía eléctrica y la autonomía del combustible tradicional. En ese contexto surge e-Skyactiv PHEV, una tecnología híbrida enchufable de Mazda que redefine el funcionamiento de los vehículos modernos al ofrecer potencia, sostenibilidad y confianza en un solo conjunto.

El principio detrás de esta innovación es sencillo: aprovechar la propulsión eléctrica para los recorridos urbanos del día a día y contar con un motor de gasolina que garantice desplazamientos más largos sin interrupciones. Así, el conductor puede experimentar trayectos silenciosos y sin emisiones, sin renunciar al rendimiento y la autonomía que ofrece un sistema de combustión.

Este enfoque busca resolver uno de los mayores desafíos de la electrificación: la ansiedad por la autonomía. Con un sistema inteligente de gestión energética, la transición entre motor eléctrico y térmico se realiza de manera fluida, adaptándose a las condiciones de manejo y al nivel de carga disponible.

Dos motores, una sola experiencia de conducción

El sistema e-Skyactiv PHEV combina un motor eléctrico alimentado por una batería de iones de litio de 355 voltios con un propulsor de gasolina de 2.5 litros. Juntos entregan una potencia de hasta 323 caballos y un torque máximo de 500 Nm, lo que permite una respuesta inmediata al acelerar y una conducción estable en diferentes tipos de terreno.

Cuando la batería está completamente cargada, el vehículo puede funcionar de manera totalmente eléctrica, reduciendo el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. En caso de agotarse la carga, el motor de gasolina se activa automáticamente, asegurando la continuidad del viaje sin necesidad de detenerse para recargar.

Además, el sistema permite conectar el vehículo a una red eléctrica doméstica mediante un cable convencional, lo que brinda flexibilidad y comodidad en la recarga diaria.

Recuperación inteligente de energía

Una de las claves de esta tecnología es el sistema de frenado regenerativo, que convierte la energía cinética generada durante las desaceleraciones en electricidad para recargar la batería. Este proceso no solo optimiza la eficiencia energética, sino que prolonga la autonomía eléctrica y mejora el rendimiento general del vehículo.

La gestión electrónica también distribuye la potencia entre ambos motores según las necesidades del conductor, garantizando una conducción más equilibrada y dinámica.

Arquitectura avanzada para una conducción más precisa

El sistema e-Skyactiv PHEV se apoya en una arquitectura denominada multi-solución escalable, desarrollada para mejorar la rigidez estructural del chasis y ofrecer una mayor estabilidad. Esta base incluye una suspensión delantera de doble brazo y una trasera multibrazo, que ayudan a mantener el equilibrio del vehículo incluso en maniobras exigentes.

El diseño apunta a lograr una conexión más natural entre el conductor y el automóvil, un concepto que los ingenieros japoneses denominan Jinba Ittai, es decir, la sensación de que ambos se mueven como uno solo.

Transmisión eléctrica sin convertidor de torque

La transmisión automática de ocho velocidades reemplaza el tradicional convertidor de torque por un motor eléctrico integrado, lo que permite cambios más directos y suaves. Esta innovación proporciona una transferencia más precisa del torque, mejorando tanto la aceleración como la eficiencia energética.

El resultado es una conducción que combina la respuesta rápida de una caja mecánica con la comodidad de una automática, reduciendo las pérdidas de energía y aumentando la sensación de control.

Seguridad activa y monitoreo constante

Los modelos que integran esta tecnología incluyen hasta 18 sistemas de asistencia al conductor diseñados para prevenir accidentes y reducir el impacto de posibles errores humanos. Entre ellos destacan el monitoreo del conductor, capaz de detectar signos de cansancio o distracción mediante una cámara interior, y la alerta de atención, que analiza los patrones de manejo y emite advertencias visuales y sonoras.

Otras funciones como la asistencia de permanencia en carril y la prevención de salida de vía utilizan sensores frontales para mantener el vehículo en su trayectoria, ofreciendo un apoyo constante durante la conducción.