Nicaragua

La detención de Marvin Castellón en Florida aumenta la preocupación entre exiliados nicaragüenses

La captura reciente de un ex preso político, integrante del grupo desterrado en 2023, ocurrió tras una falla automotriz y un control migratorio, en medio de creciente incertidumbre por los cambios en políticas de migración en Estados Unidos

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Fotografía nocturna en la I-95 cerca de Miami con dos agentes de ICE y una persona detenida junto a un auto averiado. Una patrulla con luces azules intermitentes ilumina la escena.
Dos agentes de inmigración y control de aduanas (ICE) custodian a una persona de espaldas junto a un vehículo averiado en la banquina de la autopista I-95 cerca de Miami, bajo la iluminación de las luces de emergencia y balizas de una patrulla policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detención de Marvin Antonio Castellón Ubilla este lunes en Florida ha generado preocupación entre la comunidad nicaragüense exiliada en Estados Unidos.

El excarcelado, integrante del grupo de los 222 opositores liberados y desterrados en febrero de 2023, fue interceptado por agentes de ICE cuando se dirigía a su trabajo en la carretera interestatal I-95, en el área de Miami, destaca una nota del medio 100% Noticias.

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El incidente ocurrió después de que el vehículo en el que viajaba Castellón sufriera un desperfecto mecánico. Félix Maradiaga, también ex preso político, contó que una patrulla se acercó al sitio y, tras solicitar identificación, los agentes migratorios trasladaron a Castellón bajo custodia, sin precisar el motivo en ese momento.

La familia de Castellón sostiene que no ha cometido ningún delito. Este hecho ha incrementado la incertidumbre sobre su futuro migratorio en un contexto en el que las autoridades estadounidenses han endurecido los procedimientos, especialmente en Florida, limitando las gestiones administrativas y remitiendo más casos directamente a los jueces de migración.

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Contexto de la detención y antecedentes recientes

La detención de Castellón Ubilla ocurre pocos días después de un caso similar, cuando Cristian David Meneses Machado, también del grupo de los 222, fue arrestado.

El excarcelado, integrante del grupo de los 222 opositores liberados y desterrados en febrero de 2023, fue interceptado por agentes de ICE cuando se dirigía a su trabajo en la carretera interestatal I-95, en el área de Miami.
El excarcelado, integrante del grupo de los 222 opositores liberados y desterrados en febrero de 2023, fue interceptado por agentes de ICE cuando se dirigía a su trabajo en la carretera interestatal I-95, en el área de Miami.

Esta secuencia ha encendido las alarmas entre los nicaragüenses exiliados y ha puesto en evidencia el aumento de las restricciones en el sistema migratorio de Estados Unidos.

Marvin Castellón ingresó al país norteamericano bajo un permiso de parole humanitario en febrero de 2023 y su solicitud de asilo sigue en trámite. Hasta ahora, no se le atribuye ningún antecedente penal ni civil en el país.

El hecho se originó cuando, tras el problema mecánico y la llegada de la policía, una de las personas que iban con Castellón no pudo presentar identificación, lo que dio lugar a la intervención de autoridades migratorias federales. Desde entonces, el caso quedó bajo jurisdicción de ICE y sujeto a los procedimientos federales correspondientes.

Procesos migratorios y apoyo a exiliados nicaragüenses

Según Maradiaga, la situación para los nicaragüenses en Estados Unidos se ha complicado en los últimos meses. Si bien en el pasado muchos excarcelados recibieron resoluciones favorables, actualmente se registra un endurecimiento en los procesos, especialmente en Florida.

Organizaciones como Fundación Libertad han ofrecido apoyo documental a miles de nicaragüenses en varios países, incluido Estados Unidos.

En el caso de los excarcelados, la ayuda se basa en certificar la condición de persecución política sufrida en Nicaragua, mientras que las decisiones legales internas dependen exclusivamente de las autoridades estadounidenses.

Hombre sentado junto a un corazón roto y una guitarra quebrada, rodeado de paredes con grafitis, carteles de protesta y un mural musical abajo.
Organizaciones como Fundación Libertad han ofrecido apoyo documental a miles de nicaragüenses en varios países, incluido Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Marvin Castellón muestra los desafíos que enfrentan los nicaragüenses con procesos de asilo en curso. La detención, en medio de un endurecimiento de la política migratoria, ilustra la vulnerabilidad de quienes, tras ser desterrados por razones políticas, buscan protección en Estados Unidos y deben afrontar procesos legales cada vez más complejos.

Mientras las autoridades migratorias determinan los próximos pasos, la comunidad exiliada observa con inquietud el desarrollo de este y otros casos, conscientes de que el escenario migratorio continúa cambiando y los riesgos para los excarcelados persisten.

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