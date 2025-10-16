Desactiva estas opciones del celular cuando estés en un lugar público para evitar que roben tus datos

Unos simples pasos pueden proteger todo el contenido sensible almacenado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso cotidiano de opciones como WiFi y Bluetooth en espacios públicos como restaurantes, centros comerciales o aeropuertos puede transformar estos lugares en escenarios propicios para el robo de datos personales y bancarios.

Expertos en ciberseguridad advierten que mantener activas estas funciones fuera del hogar incrementa la vulnerabilidad de los dispositivos ante tácticas de vigilancia digital y ataques de ciberdelincuentes.

Por qué es peligroso mantener el WiFi encendido en un lugar público

La comodidad de permanecer siempre conectados ha llevado a que muchos usuarios dejen habilitadas las conexiones inalámbricas durante todo el día. Esta práctica, aunque facilita la interacción con redes y dispositivos cercanos, expone a los teléfonos a riesgo

Las redes WiFi abiertas permiten la interceptación de mensajes y contraseñas por parte de ciberdelincuentes en lugares concurridos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según la Comunidad de Madrid, el uso de WiFi abierto permite que dispositivos próximos intenten conectarse a redes sin protección, lo que facilita la interceptación de datos transmitidos, como mensajes o contraseñas, por parte de terceros.

Además, los administradores maliciosos de estas redes pueden observar la información intercambiada, una situación frecuente en cafeterías, aeropuertos y comercios. El peligro no se limita a la interceptación pasiva de datos. Los ataques mediante “dispositivos intermediarios” representan una amenaza adicional.

Un usuario malintencionado conectado a la misma red puede interferir en la comunicación entre el teléfono y el servicio solicitado, “leyendo la información que estamos manejando”, según la Comunidad de Madrid. Esta técnica permite a los atacantes acceder a información sensible sin que la víctima lo perciba.

Qué pasa si el celular se conecta a una red WiFi pública

Ciberdelincuentes crean puntos de acceso WiFi falsos para robar datos y credenciales bancarias de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conexión a redes abiertas o desconocidas, aunque resulte atractiva por su gratuidad, implica riesgos graves. En ocasiones, los propios ciberdelincuentes crean puntos de acceso con nombres similares a los de establecimientos reconocidos para engañar a los usuarios.

De acuerdo con la Comunidad de Madrid, “podemos creer que pertenecen a un hotel o a un restaurante, pero que en realidad hayan sido creadas por un ciberatacante para acceder a nuestros datos”.

Esta táctica no solo facilita la vigilancia, sino que compromete la integridad de los datos almacenados en el dispositivo, incluyendo correos y credenciales bancarias, que pueden ser robados y utilizados en fraudes financieros.

La exposición a estos riesgos incrementa cuando el dispositivo se conecta a una red pública con otros usuarios presentes. “Cuando accedemos a una red pública en la que hay otros usuarios conectados, nuestro dispositivo está expuesto y visible a los demás usuarios”, advierte la Comunidad de Madrid.

Cuáles peligros existen si se mantiene activado el Bluetooth en lugares públicos

Los fallos en los protocolos de Bluetooth y la falta de actualizaciones de seguridad incrementan la exposición a intrusiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Bluetooth constituye un vector de ataque relevante. El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte sobre el “Bluesnarfing”, una técnica que explota fallos en los protocolos de conexión del Bluetooth.

El uso extendido del Bluetooth para conectar accesorios cotidianos incrementa la exposición. Según el INCIBE, “los protocolos, encargados de permitir que los dispositivos se conecten entre sí, pueden tener fallos en su diseño o implementación”, lo que facilita el acceso no autorizado a archivos, contactos y cuentas en línea.

Si el teléfono permanece visible o no cuenta con las actualizaciones de seguridad necesarias, los atacantes pueden acceder a información personal sin que el usuario lo advierta.

Detectar ataques de Bluesnarfing es difícil, pero síntomas como descarga rápida de batería, bloqueos inesperados y conexiones desconocidas pueden alertar al usuario. (Imagen ilustrativa)

El alcance requerido para este tipo de ataques rara vez supera los 15 metros, lo que convierte a los lugares concurridos en espacios muy vulnerables.

Cómo saber si un ciberdelincuente ingresó a un teléfono a través del Bluetooth

Detectar un ataque de Bluesnarfing puede resultar complicado. El INCIBE indica que algunos síntomas incluyen bloqueos inesperados del teléfono, mensajes enviados desde aplicaciones sin autorización y consumos elevados de batería sin causa aparente.

Otra señal de alerta es la aparición de conexiones desconocidas en el historial de dispositivos Bluetooth en el celular, lo que puede indicar accesos no autorizados a cuentas personales, bancarias o redes sociales.

El INCIBE subraya que “si detectas inicios de sesión no reconocidos, compras no autorizadas o movimientos sospechosos en tus cuentas bancarias o perfiles en línea, podría ser consecuencia de la extracción de datos mediante Bluesnarfing”.