“Bosta”: la escandalosa discusión que habría mantenido Neymar en el vestuario del Santos con dos compañeros

Neymar, en otro conflicto en el Santos (REUTERS/Marcelo Machado De Melo/File Photo)

La postura de Neymar durante el descanso del empate ante la Chapecoense el sábado, en la Vila Belmiro por el Brasileirao, desató un nuevo conflicto dentro del vestuario del Santos. Según reveló Globo Esporte, el delantero insultó al mediocampista Gabriel Bontempo y cuestionó duramente al defensor João Ananias, en un episodio que incomodó a jugadores, cuerpo técnico y dirigencia del club.

De acuerdo con fuentes consultadas por Globo Esporte, la actitud del N° 10 superó los límites de lo que se considera habitual en un vestuario de fútbol. En concreto, llamó a Bontempo “bosta” e ironizó que el mediocampista enfrentaría a la Chapecoense —última en el Brasileirao— en la Série B el año próximo. Las críticas a João Ananias, quien anotó un gol en contra en el segundo tiempo, también fueron consideradas excesivas por quienes estuvieron presentes.

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El estafe de Neymar respondió que no tenía “nada a declarar”. A través de su prensa, Bontempo calificó el episodio como una “charla general” durante el intervalo, sin los insultos del número 10. En una nota oficial, Ananias negó el incidente con Neymar, aunque confirmó que hubo una reprimenda colectiva en el vestuario. La dirigencia del Santos prevé reunirse este domingo para profundizar en los detalles de lo ocurrido.

El partido había comenzado a favor del equipo paulista: el Santos ganaba 1 a 0 al descanso con gol de Neymar. Pero en la segunda mitad encajó dos tantos en poco más de diez minutos y solo rescató el empate sobre el final, con un penal que convirtió el propio delantero. Según Globo Esporte, la sensación interna es que el episodio en el vestuario afectó el rendimiento del equipo en la segunda mitad.

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La relación entre Neymar y el plantel ya era vista como deteriorada antes de este incidente. El delantero disputó el sábado su primer partido desde el fracaso de Brasil en la Copa del Mundo. Dentro del club, la convivencia se describe hoy como mala. Las constantes gesticulaciones públicas de Neymar hacia sus compañeros en cada jugada fallida generan malestar, y algunos jugadores, según los relatos recogidos por el citado medio, se sienten intimidados cuando el astro los señala frente a la tribuna. Hay también reclamos sobre su estado físico.

Ante la difusión de esta versión, el ex Barcelona y PSG dio su versión en las redes: “Es totalmente mentira. Quien haya difundido eso, por favor, no lo haga. No hagan eso, no mientan. Pueden preguntarle a cualquiera que estaba dentro del vestuario. Fue una charla del equipo. Hablamos yo, Lucas, Arão, Gabi... todos tomamos la palabra, y obviamente nos exigimos entre nosotros, porque somos competitivos, queremos ganar y queremos vencer. Pero no hubo ningún reto ni ningún llamado de atención hacia los jóvenes. Eso no lo voy a aceptar de ahora en adelante. No voy a aceptar esas mentiras que van a seguir difundiendo en Internet. ¿Está claro? Un abrazo para todos. Estamos juntos”.

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No es la primera vez que Neymar protagoniza episodios de este tipo con jugadores jóvenes. El año pasado, el delantero Deivid Washington —hoy en el Chelsea— recibió críticas severas del capitán en el vestuario y, según testigos, terminó llorando. En el primer semestre de este año, durante un entrenamiento, Neymar le dio una bofetada a Robinho Jr. al sentirse irrespetado en una jugada. El joven notificó extrajudicialmente al club por la agresión, y Neymar emitió luego disculpas públicas.

Otro episodio que tensó el vínculo con sus compañeros fue su participación en un torneo de póker el mismo día del partido del Santos ante el UCV en Venezuela, por la Copa Sudamericana.

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El cuerpo técnico había preservado a Neymar y lo dejó en Brasil, mientras el equipo goleó 4 a 1 y aseguró su clasificación a los octavos de final del torneo continental. Durante ese partido, el delantero disputaba el BSOP Winter —cuarta etapa de la temporada 2026 del Campeonato Brasileño de póker— en el Golden Hall del Complejo WTC de São Paulo. Incómodo con la repercusión, Neymar respondió públicamente: “Vai cuidar da sua vida” (“Ocúpate de tu vida”). El sábado, el tema volvió a la superficie cuando celebró su gol ante la Chapecoense simulando que jugaba a las cartas.

Neymar tiene contrato con el Santos hasta el 31 de diciembre y es el segundo goleador del equipo en el Brasileirao con seis tantos. Por acumulación de amarillas, no estará disponible para el próximo partido liguero, el 9 de agosto ante el Athletico-PR en la Vila Belmiro. Antes de esa fecha, el club tiene compromisos por la Copa Sudamericana el martes y dos encuentros ante el Remo por los octavos de final de la Copa de Brasil, los días 1 y 4 del mes próximo.

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