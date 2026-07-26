El Salvador

El Salvador logra doble oro histórico en tiro con arco compuesto en Santo Domingo 2026

La delegación de El Salvador vivió una jornada memorable en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al obtener dos medallas de oro en tiro con arco compuesto, tanto en la rama masculina como en la femenina, tras superar a México en ambas finales.

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Roberto Hernández, Miguel Véliz y Douglas Nolasco celebran la segunda medalla de oro para El Salvador en la final masculina de tiro con arco compuesto en Santo Domingo 2026. (Foto: INDES)
Roberto Hernández, Miguel Véliz y Douglas Nolasco celebran la segunda medalla de oro para El Salvador en la final masculina de tiro con arco compuesto en Santo Domingo 2026. (Foto: INDES)
El equipo masculino salvadoreño supera a México con un marcador de 237-233 y sube al primer lugar del podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (Foto: INDES)
El equipo masculino salvadoreño supera a México con un marcador de 237-233 y sube al primer lugar del podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (Foto: INDES)
Hernández, Véliz y Nolasco logran el oro en una final decisiva frente al combinado mexicano. (Foto: INDES)
Hernández, Véliz y Nolasco logran el oro en una final decisiva frente al combinado mexicano. (Foto: INDES)
Los arqueros salvadoreños mantienen un alto nivel durante la competencia y aseguran la victoria para El Salvador. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)
Los arqueros salvadoreños mantienen un alto nivel durante la competencia y aseguran la victoria para El Salvador. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)
El Salvador suma su segunda medalla dorada de la jornada gracias al triunfo del equipo masculino de arco compuesto. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)
El Salvador suma su segunda medalla dorada de la jornada gracias al triunfo del equipo masculino de arco compuesto. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)
Paola Corado, Sofía Paiz y Camila Alvarenga abren el medallero de oro para El Salvador al vencer 223-222 a México en la final femenina. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)
Paola Corado, Sofía Paiz y Camila Alvarenga abren el medallero de oro para El Salvador al vencer 223-222 a México en la final femenina. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)
El equipo femenino salvadoreño logra una victoria por un punto en un duelo de máxima exigencia ante Ana Hernández, Dafne Quintero y Andrea Becerra. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)
El equipo femenino salvadoreño logra una victoria por un punto en un duelo de máxima exigencia ante Ana Hernández, Dafne Quintero y Andrea Becerra. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)
Corado, Paiz y Alvarenga aseguran la primera medalla de oro para El Salvador en la rama femenina del tiro con arco compuesto. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)
Corado, Paiz y Alvarenga aseguran la primera medalla de oro para El Salvador en la rama femenina del tiro con arco compuesto. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)
Los equipos masculino y femenino de tiro con arco compuesto de El Salvador conquistaron sendas medallas de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, tras imponerse en finales ajustadas frente a México. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)
Los equipos masculino y femenino de tiro con arco compuesto de El Salvador conquistaron sendas medallas de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, tras imponerse en finales ajustadas frente a México. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)
El doble triunfo en arco compuesto coloca a El Salvador como protagonista de la jornada en Santo Domingo 2026. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)
El doble triunfo en arco compuesto coloca a El Salvador como protagonista de la jornada en Santo Domingo 2026. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

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