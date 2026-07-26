Guatemala

Muere en ataque armado la tiktoker “La MiAmor” en una masacre con seis víctimas en Guatemala

El creador de contenido conocido como Pako subió el domingo 26 un mensaje en TikTok dedicado a su madre, mientras persiste la confusión inicial sobre si él estaba entre los fallecidos sin confirmación oficial

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El alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera, exigió acciones a la Presidencia, a la PNC y al sistema de Justicia por la inseguridad en el municipio.
María Eugenia Reyes Morales, conocida como La MiAmor, murió en una masacre en Villa Canales, Guatemala, que dejó seis víctimas. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

La muerte de la creadora de contenido María Eugenia Reyes Morales, conocida como “La MiAmor”, durante una masacre en Villa Canales, Guatemala, ha dejado un profundo impacto en el mundo digital y entre la comunidad local.

El hecho, que ocurrió en la noche del 25 de julio, terminó con la vida de seis personas y generó una ola de conmoción entre los seguidores de la creadora de contenido, quien gozaba de popularidad en TikTok por sus videos humorísticos junto a su hijo conocido como "ElPako".

Al principio, se creyó que “El Pako” estaba entre las víctimas mortales, sin embargo, no se ha confirmado oficialmente. Mientras que el creador de contenido publicó este domingo 26 en horas de la mañana un video en su cuenta de TikTok donde se limitó a indicar: "Mi amor lindo siempre te voy a amar, mi vida hermosa. Te adoro. Siempre serás el amor de mi vida. Mi amor".

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Pese a que se creía entre las víctimas mortales, el Pako publicó un video en TikTok para despedir a La MiAmor. (Redes Sociales)

El video lo acompañó con la siguiente leyenda: “En otra vida cumpliremos nuestros sueños juntos. Gracias por amarme tanto y por apoyar mis locuras, mi amor”, mismo en el que etiquetó a su madre, quien era conocida como “LaMiAmor” en el mundo digital.

Las muestras de condolencia y de apoyo no se hicieron esperar. Los seguidores de “El Pako” aprovecharon el video publicado para manifestarle sus muestras de cariño y el pésame al creador de contenido.

El alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera, exigió acciones a la Presidencia, a la PNC y al sistema de Justicia por la inseguridad en el municipio.
La muerte de La MiAmor conmocionó a TikTok y a la comunidad local por la popularidad de sus videos junto a El Pako. (Captura)

Identifican a las víctimas

La Policía Nacional Civil (PNC) cifró el número de víctimas mortales en seis y las identificó como:

  • Lester Joel García, de 23 años
  • Kevin Antonio Bol Pichiya, 18
  • Boris Ariel Tello Reyes, 29
  • José Antonio Juárez Orellana, 20
  • María Heugenia Reyes Morales, 58

Y un adolescente de 17 años, identificado sólo como Ramos Monterroso.

Noche de violencia en Boca del Monte

De acuerdo con el parte policial, al que Infobae tuvo acceso, testigos detallaron que la familia se encontraba celebrando el cumpleaños de “LaMiAmor”, en una vivienda ubicada en la 8a. avenida y 2a. calle de la zona 2 de Boca del Monte, Guatemala.

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Aunque el portón de la residencia se encontraba cerrado, la festividad se desarrollaba con la puerta principal abierta, narraron los testigos a la Policía Nacional Civil (PNC), pero uno de los asistentes abrió el portón para quemar cohetillos. Ese momento fue aprovechado por intrusos que esperaban el momento para atacar.

Las risas cambiaron en cuestión de minutos y el festejo se transformó en un escenario de horror cuando sujetos armados irrumpieron el evento y dispararon contra los asistentes.

En cuestión de minutos, el festejo se tornó en tragedia. Los cuerpos de socorro y la Policía Nacional Civil confirmaron que seis personas murieron en el lugar por múltiples impactos de arma de fuego.

El alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera, exigió acciones a la Presidencia, a la PNC y al sistema de Justicia por la inseguridad en el municipio.
La Policía Nacional Civil identificó a seis víctimas mortales de la masacre en Boca del Monte, entre ellas María Eugenia Reyes Morales. (Bomberos Voluntarios)

Entre las víctimas se encontraba Reyes Morales, de 59 años, cuya presencia en redes sociales la había convertido en una figura querida. Su fallecimiento fue rápidamente difundido y lamentado en plataformas digitales, donde sus seguidores no tardaron en expresar mensajes de tristeza y exigencias de justicia.

Quién era “La MiAmor”

Con más de 40 mil seguidores en TikTok, “La MiAmor” se había hecho un nombre por sus videos que retrataban la vida cotidiana en Guatemala, siempre con un tono de humor y cercanía.

El alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera, exigió acciones a la Presidencia, a la PNC y al sistema de Justicia por la inseguridad en el municipio.
La Policía Nacional Civil identificó a seis víctimas mortales de la masacre en Boca del Monte, entre ellas María Eugenia Reyes Morales.

Muchos de sus contenidos los grababa junto a su hijo, conocido como Pako, creando sketches que mostraban la complicidad y el cariño en la relación madre e hijo.

Su espontaneidad y carisma la convirtieron en un referente para quienes buscaban entretenimiento sencillo y genuino.

La noticia de su asesinato generó una inmediata reacción en redes, donde usuarios lamentaron el hecho y recordaron su legado digital. La comunidad online no solo lloró la partida de la creadora, sino que también denunció la escalada de violencia que azota al país.

Heridos y respuesta de las autoridades

El ataque dejó también a dos personas gravemente heridas: Verónica Velázquez Linares, de 34 años, y Francisco Tello Loarca, de 62. Ambos recibieron atención médica urgente y fueron trasladados a un hospital, donde su estado se mantiene bajo pronóstico reservado.

La Policía Nacional Civil y peritos del Ministerio Público acordonaron la zona tras el ataque para recolectar evidencia balística y avanzar en la identificación formal de las víctimas.

Las autoridades han iniciado una investigación en busca de esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables. Por el momento, no se han dado a conocer detalles sobre posibles sospechosos o capturas relacionadas con el caso.

Exige seguridad

Por su parte, el alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera, publicó un video conmocionado en el que criticó a las autoridades de la Policía Nacional Civil y al Sistema de Justicia, argumentando que la inseguridad ciudadana va en aumento, pero ellos como autoridades locales tienen "las manos atadas“.

“Una vez más se tiñen de sangre las calles de nuestro pueblo”, manifestó y citó, por lo menos, tres balaceras en diferentes puntos del municipio de Villa Canales. El jefe edil hizo un llamado "urgente" a la Presidencia de la República, los ministerios de Gobernación y Defensa, a la PNC y diputados para debatir y accionar acerca de la seguridad.

También anunció que desde el Congreso se harán citaciones, “porque no podemos seguir así, vecinos”.

“No puedo juzgar si son personas trabajadoras o están en cuestiones ilícitas, lo que vemos es que por el momento hay luto en nuestro pueblo, hay vidas que se pierden", manifestó Rivera.

El alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera, publicó un video en sus redes sociales donde exigió acciones a la Presidencia, a la PNC y al sistema de Justicia por la inseguridad en el municipio. (Redes Sociales)

Es un tema que muchos vecinos me han reclamado de que no hago nada, (cuando) yo he estado trabajando, (pero) como Policía Municipal no podemos consignar, no podemos meter al bote (cárcel) a la gente”, señaló muy molesto.

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