Google Chrome tendrá una actualización que permitirá que las pestañas que se cierran por error se vuelvan abrir solas

Google Chrome incorporará restauración automática de pestañas tras cierres inesperados. (Europa Press)

Quienes acostumbran a mantener múltiples pestañas abiertas simultáneamente en Google Chrome suelen enfrentar eventualmente una situación incómoda: un cierre inesperado del navegador, por bloqueo del sistema o por reinicio del equipo. Hasta ahora, recuperar estas sesiones podía resultar engorroso y nunca garantizaba el regreso íntegro de las páginas abiertas, sobre todo al manejar varias cuentas o sesiones a la vez.

Próximamente, este inconveniente tendrá solución nativa con la innovadora función de restauración automática de pestañas que Google desarrolla para futuras actualizaciones de su navegador.

Hasta hoy, el método más conocido para rescatar las sesiones pasadas consistía en utilizar la combinación de teclas Ctrl + Shift + T, capaz de reabrir pestañas cerradas una por una.

La restauración automática estará disponible primero en Chrome Canary, la versión experimental del navegador. (GOOGLE)

Otra alternativa incluía la ventana emergente ofrecida por el propio navegador tras detectar un cierre anómalo, que preguntaba si se deseaba restaurar la sesión anterior mediante un clic extra.

Aunque útiles, estos procedimientos no siempre cubren escenarios complejos, como cuando se gestionan varias cuentas de Google al mismo tiempo, lo que puede dejar pestañas sin recuperar de forma automática.

Cómo será la nueva función de Google Chrome para restaurar pestañas

La transformación propuesta llega a través de la versión beta Chrome Canary, banco de pruebas habitual para las funciones emergentes del navegador.

En esta edición experimental, Chrome ha abandonado la modalidad tradicional de recuperación basada en la interacción del usuario para implantar un sistema verdaderamente automático: en caso de cierre inesperado, todas las pestañas abiertas reaparecen de inmediato al reiniciar el navegador, sin que el usuario tenga que activar comandos o responder mensajes emergentes.

La función podrá desactivarse desde el menú de configuración para quienes prefieran el método tradicional. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

De acuerdo con el blog oficial de Chromium, la implementación de la restauración automática de pestañas introduce un proceso mucho más eficiente, veloz y menos intrusivo. Este enfoque minimiza los obstáculos que antes podían surgir cuando, tras un fallo, los usuarios olvidaban restaurar manualmente su sesión anterior y sufrían así la pérdida de información valiosa.

El nuevo comportamiento se activa siempre que Chrome detecta un cierre no deseado del navegador, ya sea por fallo del sistema, reinicio forzoso o cierre directo desde el administrador de tareas. Apenas el usuario vuelve a abrir Chrome, las pestañas que estaban activas en la anterior sesión regresan por defecto, sin intervalos ni pasos adicionales.

La función, aunque predeterminada, mantendrá una opción para quienes deseen desactivarla. Para ello, basta acceder al menú de configuración y seleccionar la preferencia correspondiente. El navegador lo comunica a través de un mensaje claro: “Continúa donde lo dejaste: Chrome restaura tus pestañas cada vez que reinicias. Para desactivar esta opción, ve a Configuración”.

A diferencia de los métodos antiguos, la nueva propuesta apuesta por la inmediatez y modernidad en la interfaz de usuario. Así lo confirma la integración de la llamada “Barra de información de restauración de sesión”, que sustituye los avisos anteriores y libera al usuario de pasos intermedios.

Otra mejora notable es la manera en la que Chrome informa acerca de los motivos del cierre. Por ejemplo, si el navegador se ha cerrado mediante el botón “Finalizar tarea” del administrador del sistema, al reiniciar se muestra una explicación breve que detalla la causa, aportando transparencia y control al usuario sobre el comportamiento del navegador.

La barra de información de restauración de sesión reemplazará los antiguos avisos emergentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo estará disponible esta función en Google Chrome

El despliegue de la función, de momento, se limita al entorno de Chrome Canary, la rama experimental del navegador. Quienes deseen probarla pueden hacerlo descargando esta versión, aunque Google no recomienda su uso como navegador principal debido al carácter inestable y cambiante propio de las fases beta.

Sobre el aterrizaje definitivo en la versión estable, aún no hay fecha oficial, pero se espera que esté disponible para todos los usuarios hacia el último trimestre de 2025.