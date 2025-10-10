Tecno

Este es el top de las canciones más "shazameadas" a nivel global

Si escuchas una melodía que te gusta, puedes utilizar esta aplicación para identificarla y luego explorar más canciones del mismo artista o género

Por Omar López

Esta plataforma ayuda a identificar
Esta plataforma ayuda a identificar canciones con solo unos segundos de reproducción.

No importa la época, todos se han enganchado alguna vez de una meldía o de la voz de un artista al caminar por la calle, en una fiesta o hasta en una tienda; sin embargo, a diferencia de otras décadas, ahora es posible conocer el nombre de la canción en segundos gracias a apps como Shazam.

La plataforma gratuita tiene un mecanismo que detecta la música que se encuentra sonando alrededor, brindando al al escucha el nombre de la canción y del cantante. Además, puede recomendar canciones similares a las que ha reconocido anteriormente, ayudando a ampliar la biblioteca musical.

Si bien las listas de las canciones más conocidas de plataformas permiten conocer los hits más importantes del momento, los charts de las canciones más analizadas o “shazameadas” pueden dar una idea de los innovadores ritmos que están maravillando a las personas.

Asimismo, pueden dar una idea de lo que podría alojarse en las listas de lo más escuchado. Cada semana Shazam muestra el top de lo más escuchado por decenas de consumidores.

El top de las más "shazameadas"

1.- HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast - Golden

2.- Taylor Swift - The Fate of Ophelia

3.- Charli xcx & Caroline Polachek - Everything is romantic featuring caroline polachek

4.- Tyler, The Creator - Sugar On My Tongue

5.- Alex Warren - Ordinary

6.- Tkandz & CXSPER - Now or Never

7.- EMIN & JONY - Камин

8.- Olivia Dean - Man I Need

9.- Thukuthela, GL_Ceejay, JAZZWRLD & Makhadzi Entertainment - uMoya

10.- Furacão 2000 - Mimosa 2000

El día que Shazam rompió un récord en los Olímpicos de París

Shazam cuenta con una amplia
Shazam cuenta con una amplia biblioteca musical.

Durante la ceremonia de clausura de los Olimpícos de París, celebrada el domingo 11 de agosto de 2024, Shazam rompió un récord histórico al registrar el mayor número de búsquedas por minuto en toda su existencia. Este impresionante hito fue impulsado por la interpretación en vivo de "Nightcall", del DJ francés Kavinsky, una canción que cobró fama internacional tras su inclusión en la película Drive, protagonizada por Ryan Gosling.

El impacto de la presentación no se limitó al momento en el que sonó la canción, pues "Nightcall" se mantuvo como la pista más buscada en Shazam durante todo el día, superando a otros temas populares que también formaron parte del espectáculo. Entre ellos se destacaron “If I Ever Feel Better” y “Lisztomania” del grupo Phoenix, quienes compartieron escenario con Kavinsky.

El nuevo récord superó la marca anterior, establecida por “Supernature” del músico francés Cerrone durante la ceremonia de apertura del mismo evento, llevada a cabo el previo 26 de julio, además, según datos publicados por Euro News, Francia lideró el número de búsquedas en la plataforma, seguida por Estados Unidos y México.

