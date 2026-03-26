Política

Un docente agredió a estudiantes libertarios en la Universidad Nacional de Lanús

Los golpes quedaron registrados en video

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Un docente de la Universidad de Lanús agredió a militantes libertarios

En el marco de una actividad estudiantil, un docente de la Universidad Nacional de Lanús (UNLA) agredió ayer a alumnos y militantes de la agrupación Crear + Libertad, vinculada a La Libertad Avanza.

El agresor fue identificado como Juan Tumini. En las imágenes, se observa el momento del ataque por parte de Tumini a los integrantes de la organización universitaria.

“Te dije que no me filmes. Te voy a tirar el celular si me filmas así nomás”, comienza el envío. Acto seguido, Tumini mira a cámara e intenta agarrar el dispositivo. “No agredas”, remarcó uno de los militantes, pero el docente respondió a golpes de puño: “Te voy a cagar a trompadas. Tomatelas, tomatelas. Tomatelas porque te cago a trompadas”.

Un docente de la Universidad de Lanús agredió a militantes libertarios

Luego, el celular cae al piso y la acción se vuelve difusa, mientras se escuchan más agresiones y una voz pide: “Pará que lo vas a matar, boludo. Pará”. Inmediatamente aparece una mujer y grita: ”No me calmo nada, te vas. Esta universidad para nosotros es todo, es la vida, ¿entendés? Así que te vas, te están echando los docentes. Te vas“.

Finalmente, otra mujer se acerca a hablar con la persona que filma y le dice: “Acá hay mucha gente que es hijo de desaparecidos. Ustedes vienen a hablar de eso, es obvio que te van a cagar a trompadas”.

En otro video, y en plena agresión, se observa a una mujer en actitud violenta: “¿Me vas a pegar? Mirá que me paro de manos, carajo". Mientras que otro determinó que “a los fachos se los combate”.

“En esta universidad no tenés espacio”, determinó una alumna en un último envío, donde además también criticaron a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, al Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Y hasta al propio presidente norteamericano, Donald Trump.

Hombre barbudo de mediana edad con camisa oscura y un objeto blanco en mano, gesticulando en una discusión al aire libre con otras personas de fondo y un edificio
Una de las escenas de la agresión, donde un hombre intenta separar a ambos grupos

La respuesta de LLA

Desde La Libertad Avanza (LLA) de Lanús señalaron a Infobae que cinco alumnos de la UNLA estaban en una mesa repartiendo folletos en una zona del predio. Sin embargo, indicaron que se acercaron militantes de la agrupación “La Granate - Cámpora” y del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) “diciendo que LLA está vetada y tiene la entrada prohibida” al establecimiento. Y apuntaron que los estudiantes libertarios “eran todos mandados” por Ignacio “Nacho” Moroni, concejal por el partido violeta.

A su vez, apuntaron que Juan Tumini es docente de diseño. Y que también estuvieron presentes en la agresión Emanuel Carloni, director de intendencia; Marcela Méndez, coordinadora de discapacidad; María Laura Oliver, empleada en infraestructura; Manuel Murphy, empleado de secretaría académica; Sofía Martinez, empleada de sonido y alumna de Audiovisión.

Un hombre con camiseta negra levanta el brazo derecho. Varias personas alrededor en un exterior soleado con árboles y hojas caídas en el suelo
El docente Tumini, al comienzo de la agresión en la UNLA

“Estábamos unos compañeros y yo haciendo un stand con mesita propia con un banner repartiendo folletos y charlando con estudiantes que se acercaban intrigados por la propuesta. En cuestión de cinco minutos viene una banda de como cinco o seis personas (de las cuales cuatro al menos eran hombres de más de 35 años y con cierta robustez corporal) a patotearnos y amenazarnos”, relató a Infobae Thiago Salvatori, uno de los alumnos agredidos.

Salvatori contó que se mantuvieron en forma pacífica, pero advirtieron que Tumini se apersonó junto a Carloni. Y que, luego de ver que era filmado, “se puso como loco e intentó robarle” los celulares a dos de sus compañeras".

“Cómo no pudo, empezó a propiciarle golpes a mi compañero, hasta tirarlo en una zanja que había detrás. Es en este momento que mi compañero golpea su cabeza contra el piso, justo al lado de una especie de cordón. No contentos con esto, siguieron arrastrando a mi compañero como 15 metros entre tres personas, mientras que otros me agarraban para que no pudiese ayudarlo”, graficó.

Un hombre calvo con gafas de sol es sujetado por otros tres hombres en un ambiente exterior con árboles y un edificio. Todos visten ropa informal
El agresor fue identificado como Juan Tumini

Y sumó: “Cuando me logro liberar intento que lo suelten y, ante la imposibilidad de eso, tuve que golpearlos yo también hasta que logré que se la agarren conmigo y suelten a mi compañero. Es ahí donde le gritó a mi compañero ‘andate Julián’ y pudimos salir corriendo los dos”.

“Por suerte me encuentro bastante bien físicamente, pero bastante alterado con lo que se vivió ayer. Vi como casi matan a un amigo”, concluyó a este medio.

Desde las redes sociales, Moroni indicó que “una patota kirchnerista” agredió físicamente “a miembros de La Libertad Avanza de Lanús". También informó que realizaron una denuncia penal por “el acto mafioso, donde nuestros jóvenes recibieron golpes de puño” y “amenazas de muerte”. Y repudió que Julián Aguilar, uno de los militantes, terminó con una costilla fisurada. “Exijimos al rector, Daniel Bozzani, su inmediata intervención para identificar a cada uno de los agresores”, concluyó el concejal.

La voz de la UNLA

La Universidad Nacional de Lanús expresa su más firme repudio ante los hechos ocurridos en la jornada de ayer. La universidad pública debe ser, ante todo, un ámbito de convivencia donde se garantice la libertad de expresión política en todas sus manifestaciones. El respeto por la pluralidad de ideas es un pilar innegociable de nuestra vida académica y democrática”, respondió la UNLA desde sus redes sociales.

Además, confirmaron que realizarán las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos. Y que aplicará las sanciones correspondientes a los responsables, conforme al estatuto y las normativas vigentes.

“Reafirmamos nuestro compromiso con un campus seguro, plural y en paz. Nos solidarizamos con los estudiantes afectados y llamamos a toda la comunidad universitaria a velar por el respeto mutuo”, cerró el comunicado del establecimiento universitario.

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