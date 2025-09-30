Tecno

Anthropic lanza Claude 4.5, capaz de programar durante 30 horas

La plataforma brinda también nuevos controles para desarrolladores, quienes ahora pueden ajustar cuánto tiempo “reflexiona” el modelo antes de generar respuestas

Rafael Montoro

Rafael Montoro

Claude Sonnet 4.5 ya está
Claude Sonnet 4.5 ya está operativo para usuarios generales a través de la web Claude.ai.

Anthropic presentó Claude Sonnet 4.5, una nueva versión de su modelo de inteligencia artificial avanzada. Según la compañía, se trata de la propuesta más precisa lanzada hasta el momento. Esta evolución destaca por su optimización en agentes, programación y tareas informáticas que requieren ejecución continua durante largos periodos.

Esta actualización, que llega en pleno auge competitivo entre OpenAI, Google y otras firmas líderes, incorpora funcionalidades inéditas que permiten a Claude 4.5 mantener la atención en tareas complejas por más de 30 horas seguidas, marcando así un estándar en el desarrollo de soluciones para equipos técnicos y entornos corporativos.

Características principales de Claude 4.5: programación avanzada y enfoque en agentes de IA

Claude Sonnet 4.5 innova al ofrecer capacidades mejoradas para agentes que requieren foco prolongado, ideal para sectores que demandan continuidad sin interrupciones. De acuerdo con Anthropic, el modelo puede sostener la concentración en proyectos complejos durante más de 30 horas, abriendo nuevas posibilidades en la planificación y ejecución de tareas de largo aliento.

Anthropic resulta especialmente valioso para
Anthropic resulta especialmente valioso para la creación, mantenimiento o refactorización de software.

La admisión de salidas de hasta 64.000 tokens amplía el margen para desarrollar o analizar grandes bloques de código, informes o documentos, lo que redefine el potencial de generación y automatización.

La plataforma brinda también nuevos controles para desarrolladores, quienes ahora pueden ajustar cuánto tiempo “reflexiona” el modelo antes de generar respuestas. Este ajuste permite modular entre rapidez y profundidad, adaptando las capacidades de Claude 4.5 a proyectos que exigen distintos niveles de detalle o inmediatez.

Gracias a estas innovaciones, el modelo resulta especialmente valioso para la creación, mantenimiento o refactorización de software, convirtiéndose en una herramienta estable para equipos técnicos por medio de la extensión Claude Code.

Anthropic es una empresa dedicada
Anthropic es una empresa dedicada a la investigación y desarrollo de inteligencia artificial avanzada.

Rendimiento de Claude 4.5 en entornos de oficina y navegador

La actualización de Claude introduce una mejora relevante en el uso de ordenadores y navegadores. Según los datos compartidos por Anthropic, el nuevo modelo alcanzó un desempeño del 61,4% en el benchmark OSWorld, que mide la habilidad de completar tareas de escritorio reales, lo que implica un salto significativo respecto al 42,2% obtenido por la versión anterior, Sonnet 4.

Esto se traduce en una mayor eficacia al abordar tareas como navegar sitios web, rellenar hojas de cálculo o llevar a cabo análisis competitivos, todo ello desde plataformas como la extensión de Chrome sin la necesidad de supervisión constante.

El alcance de Claude 4.5
El alcance de Claude 4.5 se extiende a diversos ámbitos especializados.

Aplicaciones prácticas y despliegue de Claude Sonnet 4.5 en diferentes sectores

El alcance de Claude 4.5 se extiende a diversos ámbitos especializados, consolidando su utilidad más allá de la programación. Entre las aplicaciones mencionadas por Anthropic destacan:

  • Ciberseguridad: agentes automáticos que detectan y corrigen vulnerabilidades sin intervención humana.
  • Finanzas: monitorización continua de cambios regulatorios y sistemas integrados de gestión de riesgos.
  • Productividad: edición avanzada de archivos de oficina, facilitando tareas en distintos formatos y flujos de trabajo.
  • Investigación: integración de grandes volúmenes de datos para la elaboración exhaustiva de informes.
  • Contenidos: generación de textos con análisis semántico preciso y capacidad para comprender matices complejos.

Anthropic también subraya que Sonnet 4.5 ha pasado revisiones con expertos independientes para validar la seguridad y la fiabilidad de su sistema.

La tecnología de Anthropic se
La tecnología de Anthropic se aplica en empresas que buscan soluciones de inteligencia artificial para optimizar procesos.

Disponibilidad, integración y costes del nuevo modelo de Anthropic

Claude Sonnet 4.5 ya está operativo para usuarios generales a través de la web Claude.ai, así como en aplicaciones móviles para iOS y Android. Los desarrolladores pueden acceder al modelo mediante la Claude Developer Platform y, adicionalmente, a través de infraestructuras de servicios como Amazon Bedrock y Google Cloud Vertex AI, lo que amplía las posibilidades de integración y escalabilidad.

El acceso gratuito a Claude 4.5 opera bajo un esquema de sesiones con renovación cada cinco horas y un límite flexible de mensajes según la demanda. Para quienes requieran mayor capacidad, los precios parten de 3 dólares por cada millón de tokens de entrada y ascienden a 15 dólares por cada millón de tokens de salida, ajustándose a las necesidades de profesionales o empresas que gestionan altos volúmenes de información.

