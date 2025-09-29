Tecno

Anthropic triplicará su personal internacional por demanda de Claude

La expansión de la compañía responde a un contexto en el que aproximadamente el 80% del uso actual de Claude proviene de usuarios fuera de Estados Unidos

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Anthropic incorporará más de 100
Anthropic incorporará más de 100 nuevos empleados en tres centros clave de Europa: Dublín, Londres y Zúrich. REUTERS/Dado Ruvic

La firma tecnológica Anthropic se prepara para una expansión de gran escala con el objetivo de fortalecer sus operaciones internacionales, impulsada por el aumento en la demanda de sus modelos de inteligencia artificial Claude fuera de los Estados Unidos. Apoyada por gigantes como Alphabet y Amazon, la compañía anticipa un crecimiento de su equipo durante 2024, con la intención de triplicar su plantilla internacional y multiplicar por cinco su equipo enfocado en IA aplicada.

Por qué Anthropic planea aumentar su plantilla internacional

La expansión de Anthropic responde a un contexto en el que aproximadamente el 80% del uso actual de Claude proviene de usuarios fuera de Estados Unidos. La compañía ha detectado que en mercados como Corea del Sur, Australia y Singapur, el aprovechamiento de su IA per cápita ya supera los niveles estadounidenses, evidenciando la penetración y necesidad de soluciones avanzadas en estos países.

La rápida evolución de la marca se relaciona directamente con el crecimiento en la base de clientes empresariales: en apenas dos años, Anthropic ha pasado de menos de 1.000 empresas usuarias a más de 300.000 compañías que emplean Claude para optimizar procesos, desarrollar software y automatizar tareas complejas.

Anthropic incorporará más de 100
Anthropic incorporará más de 100 nuevos empleados en tres centros clave de Europa. REUTERS/Dado Ruvic

La expansión masiva de la compañía le permitió superar los 5.000 millones de dólares en ingresos anuales en agosto de 2025, frente a unos 1.000 millones registrados a comienzos de ese mismo año.

Chris Ciauri, recientemente incorporado como director general internacional, dirige esta fase de crecimiento. Según sus declaraciones, “La demanda global de Claude es extraordinaria: desde servicios financieros en Londres hasta manufactura en Tokio, las empresas confían en Claude para impulsar sus operaciones críticas”.

Ciauri lidera junto a Paul Smith, actual director comercial, la nueva estrategia corporativa para robustecer la operación internacional.

Claude, el chatbot IA de
Claude, el chatbot IA de Anthropic. (Reuters)

Plan de expansión global: oficinas y contratación en Europa y Asia

Como parte de su plan de crecimiento, Anthropic incorporará más de 100 nuevos empleados en tres centros clave de Europa: Dublín, Londres y Zúrich. Esta estrategia busca aprovechar el talento regional y fortalecer las operaciones en uno de los continentes donde la demanda ha mostrado un repunte considerable.

Además, Anthropic implementará nuevas sedes en otros países europeos y abrirá su primera oficina asiática en Tokio, proyecto que permitirá una gestión más próxima a los mercados de alto rendimiento de Asia Oriental y el Pacífico. Con estas acciones, la firma no solamente pretende atender la demanda actual, sino también establecer bases sólidas para un crecimiento sostenible en las próximas etapas.

La expansión de Anthropic encuentra su justificación en la consolidación de sus productos: Claude no solo es considerado uno de los modelos de IA más potentes del mercado en tareas de programación, sino que también ha generado gran interés en entornos corporativos por su capacidad para integrarse en diversos sectores industriales.

Claude 4, la última versión
Claude 4, la última versión del modelo de IA desarrollado por Anthropic, revoluciona la interacción con chatbots empresariales. (AP Foto/Richard Drew, Archivo)

Claude de Anthropic: relevancia, respaldo corporativo y alianzas estratégicas

El valor de mercado de Anthropic, estimado en 183.000 millones de dólares, refleja el respaldo institucional de empresas como Alphabet, matriz de Google, y Amazon.com, dos referentes mundiales de la tecnología y la inteligencia artificial. Este apoyo ha facilitado tanto el desarrollo como la distribución global de Claude, posicionando al modelo entre las principales alternativas para grandes compañías.

El modelo de lenguaje Claude se ha diferenciado por su eficacia en programación y resolución de tareas avanzadas, lo que ha convencido a empresas de sectores como finanzas, manufactura e innovación tecnológica para confiar en sus algoritmos. El auge en Asia y Oceanía ha sido tan relevante que el uso per cápita en Corea del Sur, Australia y Singapur ha superado el de cualquier estado norteamericano, posicionando a Anthropic como líder en estos mercados emergentes.

Empresas implementan Claude 4 para
Empresas implementan Claude 4 para optimizar procesos a través de inteligencia artificial avanzada. (Anthropic)

Impacto de las alianzas: Claude integrará Microsoft Copilot

La proyección global de Anthropic se refuerza con alianzas estratégicas como la pactada esta semana con Microsoft. El acuerdo permitirá que los modelos Claude se integren en el asistente digital Copilot, desplazando la preeminencia tecnológica que había ostentado hasta ahora OpenAI en los sistemas de chatbot de la compañía.

Esta colaboración evidencia la competitividad creciente en el sector de la inteligencia artificial avanzada y augura nuevas posibilidades de desarrollo y personalización para los usuarios empresariales.

La decisión de Microsoft de sumar a Claude a su ecosistema puede transformar la dinámica de los chatbots generativos en aplicaciones empresariales, acelerando la expansión de Anthropic y elevando su influencia a escala global en 2024.

Temas Relacionados

AnthropicClaudeIAEmpresasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo escuchar videos de YouTube en segundo plano o con la pantalla apagada gratis

Existe un navegador disponible de forma gratuita para Android y iOS, accesible tanto en la Play Store como en la App Store

Cómo escuchar videos de YouTube

Microsoft Fotos clasificará imágenes con IA

La interfaz permite acceder fácilmente a las imágenes organizadas a través de la barra lateral, un recurso que mantiene la experiencia de usuario fluida dentro de Windows 11

Microsoft Fotos clasificará imágenes con

Media Party 2025: la cita clave donde la inteligencia artificial y la verificación transforman el periodismo global

Mariano Blejman, fundador del evento, compartió su visión sobre el futuro de la industria. Cambios en los hábitos de consumo y la urgencia de repensar la sostenibilidad. Un espacio donde la innovación y la colaboración marcan el rumbo

Media Party 2025: la cita

La visión de Vivian Schiller, directora ejecutiva de Aspen Digital, sobre la IA: innovación, alerta y oportunidades para el periodismo

En el marco de Media Party, la referente global en tecnología informativa, subrayó los beneficios y riesgos que la inteligencia artificial representan para los medios y la necesidad de mantener altos estándares editoriales en la era digital

La visión de Vivian Schiller,

El electrodoméstico que debes mantener alejado del router de WiFi para evitar que el internet esté lento

Una mala ubicación incorrecta del módem puede producir interrupciones, disminución de velocidad y zonas sin cobertura en el hogar. Obstáculos físicos y la proximidad de otros dispositivos dificultan una conexión estable

El electrodoméstico que debes mantener
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei debió suspender el acto

Milei debió suspender el acto de campaña en Ushuaia por protestas y retornó a Buenos Aires

Tras el anuncio del bono, los trabajadores del Hospital Garrahan realizarán una nueva manifestación en el Congreso

Rinitis alérgica en primavera: causas, síntomas y cómo aliviarlos, según especialistas

La escuela de los alumnos que se grabaron con cánticos antisemitas adelantó las primeras medidas tras la viralización del video

Jornada financiera: el dólar oficial subió a $1.380, creció la brecha y el riesgo país cruzó los 1.100 puntos

INFOBAE AMÉRICA
Cómo aprovechar Disney Springs para

Cómo aprovechar Disney Springs para un día de compras en tu viaje familiar

Zelensky llamó a Europa a unirse en un “escudo aéreo conjunto” frente a la amenaza rusa

El presidente de Madagascar destituyó a su gobierno tras las protestas que dejaron al menos 22 muertos

Un nuevo método permite cultivar arroz con menos fertilizantes y más nutrientes

Reino Unido exigirá a los inmigrantes “ganarse el derecho a vivir” en el país mediante nuevos estrictos requisitos

TELESHOW
El secreto de Pampita en

El secreto de Pampita en la previa de los Martín Fierro: “Me pido una hamburguesa con papas fritas”

Noelia Marzol mostró el accidente que sufrió su hijo mientras jugaba en la plaza: “Ya no tendré que repetirle”

Daniela Celis, a pura emoción compartió la primera reacción de Thiago Medina al verla: “Me preguntó por las nenas”

Eva De Dominici arrasó en el Catalina Film Festival y sumó un nuevo premio internacional a su carrera

La autocrítica de Marcelo Tinelli por el anuncio de la separación de Milett Figueroa: “Ella se sintió afectada”