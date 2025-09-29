Anthropic triplicará su personal internacional por demanda de Claude

Anthropic incorporará más de 100 nuevos empleados en tres centros clave de Europa: Dublín, Londres y Zúrich. REUTERS/Dado Ruvic

La firma tecnológica Anthropic se prepara para una expansión de gran escala con el objetivo de fortalecer sus operaciones internacionales, impulsada por el aumento en la demanda de sus modelos de inteligencia artificial Claude fuera de los Estados Unidos. Apoyada por gigantes como Alphabet y Amazon, la compañía anticipa un crecimiento de su equipo durante 2024, con la intención de triplicar su plantilla internacional y multiplicar por cinco su equipo enfocado en IA aplicada.

Por qué Anthropic planea aumentar su plantilla internacional

La expansión de Anthropic responde a un contexto en el que aproximadamente el 80% del uso actual de Claude proviene de usuarios fuera de Estados Unidos. La compañía ha detectado que en mercados como Corea del Sur, Australia y Singapur, el aprovechamiento de su IA per cápita ya supera los niveles estadounidenses, evidenciando la penetración y necesidad de soluciones avanzadas en estos países.

La rápida evolución de la marca se relaciona directamente con el crecimiento en la base de clientes empresariales: en apenas dos años, Anthropic ha pasado de menos de 1.000 empresas usuarias a más de 300.000 compañías que emplean Claude para optimizar procesos, desarrollar software y automatizar tareas complejas.

Anthropic incorporará más de 100 nuevos empleados en tres centros clave de Europa. REUTERS/Dado Ruvic

La expansión masiva de la compañía le permitió superar los 5.000 millones de dólares en ingresos anuales en agosto de 2025, frente a unos 1.000 millones registrados a comienzos de ese mismo año.

Chris Ciauri, recientemente incorporado como director general internacional, dirige esta fase de crecimiento. Según sus declaraciones, “La demanda global de Claude es extraordinaria: desde servicios financieros en Londres hasta manufactura en Tokio, las empresas confían en Claude para impulsar sus operaciones críticas”.

Ciauri lidera junto a Paul Smith, actual director comercial, la nueva estrategia corporativa para robustecer la operación internacional.

Claude, el chatbot IA de Anthropic. (Reuters)

Plan de expansión global: oficinas y contratación en Europa y Asia

Como parte de su plan de crecimiento, Anthropic incorporará más de 100 nuevos empleados en tres centros clave de Europa: Dublín, Londres y Zúrich. Esta estrategia busca aprovechar el talento regional y fortalecer las operaciones en uno de los continentes donde la demanda ha mostrado un repunte considerable.

Además, Anthropic implementará nuevas sedes en otros países europeos y abrirá su primera oficina asiática en Tokio, proyecto que permitirá una gestión más próxima a los mercados de alto rendimiento de Asia Oriental y el Pacífico. Con estas acciones, la firma no solamente pretende atender la demanda actual, sino también establecer bases sólidas para un crecimiento sostenible en las próximas etapas.

La expansión de Anthropic encuentra su justificación en la consolidación de sus productos: Claude no solo es considerado uno de los modelos de IA más potentes del mercado en tareas de programación, sino que también ha generado gran interés en entornos corporativos por su capacidad para integrarse en diversos sectores industriales.

Claude 4, la última versión del modelo de IA desarrollado por Anthropic, revoluciona la interacción con chatbots empresariales. (AP Foto/Richard Drew, Archivo)

Claude de Anthropic: relevancia, respaldo corporativo y alianzas estratégicas

El valor de mercado de Anthropic, estimado en 183.000 millones de dólares, refleja el respaldo institucional de empresas como Alphabet, matriz de Google, y Amazon.com, dos referentes mundiales de la tecnología y la inteligencia artificial. Este apoyo ha facilitado tanto el desarrollo como la distribución global de Claude, posicionando al modelo entre las principales alternativas para grandes compañías.

El modelo de lenguaje Claude se ha diferenciado por su eficacia en programación y resolución de tareas avanzadas, lo que ha convencido a empresas de sectores como finanzas, manufactura e innovación tecnológica para confiar en sus algoritmos. El auge en Asia y Oceanía ha sido tan relevante que el uso per cápita en Corea del Sur, Australia y Singapur ha superado el de cualquier estado norteamericano, posicionando a Anthropic como líder en estos mercados emergentes.

Empresas implementan Claude 4 para optimizar procesos a través de inteligencia artificial avanzada. (Anthropic)

Impacto de las alianzas: Claude integrará Microsoft Copilot

La proyección global de Anthropic se refuerza con alianzas estratégicas como la pactada esta semana con Microsoft. El acuerdo permitirá que los modelos Claude se integren en el asistente digital Copilot, desplazando la preeminencia tecnológica que había ostentado hasta ahora OpenAI en los sistemas de chatbot de la compañía.

Esta colaboración evidencia la competitividad creciente en el sector de la inteligencia artificial avanzada y augura nuevas posibilidades de desarrollo y personalización para los usuarios empresariales.

La decisión de Microsoft de sumar a Claude a su ecosistema puede transformar la dinámica de los chatbots generativos en aplicaciones empresariales, acelerando la expansión de Anthropic y elevando su influencia a escala global en 2024.