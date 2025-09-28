Así es el iMac G3 Bondi Blue recreado en LEGO: teclado, ratón y circuitos visibles en más de 700 piezas

La mítica computadora de Apple inmortalizada en fichas de Lego - crédito LEGO Ideas

El iMac G3 Bondi Blue no solo marcó una era en el diseño y la historia tecnológica de Apple, sino que ahora regresa en una inesperada versión: un set creado con más de 700 piezas de LEGO.

Esta propuesta, nacida en la plataforma LEGO Ideas de la mano del diseñador conocido como terauma, ha disparado la nostalgia entre usuarios y entusiastas del hardware clásico, logrando miles de seguidores y reviviendo la esencia de uno de los productos más emblemáticos de la industria informática.

El iMac G3 Bondi Blue, un ícono convertido en set de LEGO

LEGO y Apple se encuentran: el emblemático iMac G3 regresa en versión construible gracias a la comunidad fan - crédito Ideas Lego

El diseño del iMac G3 original irrumpió en 1998 con una carcasa translúcida de color, monitores CRT y una estética totalmente opuesta a los modelos grises y convencionales de la época.

Para muchos coleccionistas y amantes de la marca, aquel equipo supuso un antes y un después: no solo fue el “rescate” de Apple tras años de dificultades, sino que instauró una nueva tendencia de diseño donde el hardware era protagonista visual.

Detalles originales, piezas translúcidas y memoria digital convergen en este homenaje al diseño industrial de finales de los años noventa, todavía en busca de aprobación para entrar al catálogo oficial de LEGO - crédito Ideas Lego

Inspirado por esa revolución, el set LEGO del iMac G3 Bondi Blue incluye una representación detallada a escala que capta la atención desde el primer vistazo.

El conjunto no se limita a la carcasa azul translúcida: reúne teclado, ratón “hockey puck” y hasta el característico cableado, con detalles cuidadosamente pensados para respetar los matices originales.

Historia y legado del iMac G3 como símbolo de Apple - crédito Ideas Lego

Cada una de las más de 700 piezas aporta a una construcción fiel, en la que incluso es posible apreciar elementos internos como el tubo de rayos catódicos y la placa base, logrando que el homenaje pase del exterior al interior del mítico ordenador.

Nostalgia y creatividad: el proyecto de terauma conquista la comunidad

El propio creador del proyecto, terauma, ha explicado que su motivación tiene raíces personales: “De niño, mi hermano y yo solíamos jugar en este iMac. Al lanzarlo en LEGO, quería que la gente volviera a tener en sus manos esta computadora nostálgica”. Así, el set LEGO no solo invita a redescubrir un icono tecnológico, también conecta a generaciones que tienen recuerdos asociados al equipo de Apple.

Para quienes recuerdan el impacto cultural y comercial del iMac G3, este kit de construcción actúa como puente entre dos mundos innovadores: el del diseño industrial de Apple y el de la creatividad abierta de LEGO.

El ícono de Apple en a finales de los 90’s

La carcasa translúcida, los puertos USB, el disco duro de 4 GB, considerado avanzado en su época, y la apuesta por una unidad de CD-ROM en lugar de disquetera, quedan representados en miniatura y constituyen una lección sobre la evolución del hardware en las últimas décadas.

Teclado, ratón circular “hockey puck” y componentes fieles al original reavivan la pasión por el hardware clásico, conquistando a una nueva generación de usuarios y nostálgicos de la marca - crédito Ideas Lego

A nivel técnico, el iMac G3 fue diseñado bajo la dirección de Steve Jobs y el liderazgo creativo de Jony Ive. El modelo Bondi Blue concentró la atención del sector por su colorido, la integración de componentes en un solo cuerpo y un enfoque de usabilidad distinto. El teclado compacto y el ratón circular, además de ser icónicos, impulsaron a la competencia a repensar la relación entre forma y función en el mundo de la informática personal.

Desde su lanzamiento, se vendieron más de 6 millones de iMac G3 entre 1998 y 2003, antes de que Apple diera el salto a otras líneas. Hoy la notoriedad de este ordenador se mantiene intacta: aparecen frecuentemente en series, películas o exposiciones sobre cultura digital, y continúan siendo buscados por coleccionistas en sitios como eBay varios años después de desaparecer de las tiendas convencionales.

El kit LEGO del iMac G3 Bondi Blue, que suma miles de apoyos en la comunidad, aún debe alcanzar las metas de votos para ser evaluado oficialmente por LEGO.

Su futuro como set comercial aún es incierto, pero el entusiasmo generado demuestra el poder del diseño atemporal y el atractivo de unir dos grandes referencias de la cultura pop y tecnológica.

Con esta creación, el iMac G3 no solo revive en las vitrinas y escritorios de coleccionistas, sino que suma una faceta lúdica que permite a nuevos admiradores, y a quienes lo usaron en el pasado, volver a experimentar la chispa innovadora de Apple a través de los bloques de la reconocida marca.