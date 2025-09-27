Tecno

Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Por Armando Montes

Guardar
Estas son las series animadas
Estas son las series animadas más populares del momento que puedes encontrar en Crunchyroll (Jovani Pérez/Infobae)

En los últimos años los seguidores del anime han tenido mayor accesibilidad a todo tipo de series gracias a la llegada de las plataformas de streaming que han apostado por integrar diferentes títulos a sus catálogos. Las producciones japonesas lograron captar la atención de los espectadores de occidente gracias a las fabulosas historias que relatan.

La industria del anime ha crecido a pasos agigantados y cada año se producen una gran cantidad de series y por temporada se transmiten un lote de historias que están dispuestas a luchar en los rankings de las más populares. Crunchyroll es una de las plataformas que se dedica exclusivamente a impulsar estas series y en su sitio web cuenta con un amplio listado de títulos para todo tipo de público.

Cada semana se publican los capítulos de las series que están en emisión, con subtítulos en diferentes idiomas y en el mejor de los casos algunas producciones cuentan con doblaje al español, sin embargo, en estos casos los episodios se publican un poco más tarde.

Si quieres adentrarte en el mundo de estas producciones japonesas o no tienes nada que ver este fin de semana y quieres descubrir una nueva serie, te recomendamos los animes más vistos esta semana en la plataforma.

Ranking animes

1.- Call of the Night S2

2.- My Dress-Up Darling S2

3.- DAN DA DAN S2

4.- The Fragrant Flower Blooms with Dignity

5.- Secrets of the Silent Witch

6.- Dr. STONE SCIENCE FUTURE Part II

7.- Toilet-bound Hanako-kun S2 Part II

8.- Rascal Does Not Dream of Santa Claus

9.- Dealing with Mikadono Sisters Is a Breeze

10.- The Summer Hikaru Died

*Algunos de los títulos que aparecen este ranking no están disponible para Crunchyroll América Latina, pero se pueden encontrar en otras plataformas de streaming

La demanda de anime a nivel global

La industria de las producciones
La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)

Los estudios de animación se han convertido en el foco de atención en los últimos años ante la gran cantidad de producciones que realizan cada año por la demanda internacional de nuevas series. 

De acuerdo con un reporte de Parrot Analytics, empresa enfocada en el estudio de los medios de comunicación, la pandemia de coronavirus significó un boom en el consumo de estas animaciones. Entre mayo de 2020 y abril de 2021 el consumo de estas series incrementó en diferentes países del mundo, principalmente en Estados Unidos, Brasil y Canadá.

En el mismo estudio se reportó que México es el país de América Latina que registró un mayor aumento en la audiencia del anime. La demanda a nivel global de nuevas animaciones ha superado el contenido disponible en las plataformas esto orilló a las plataformas de streaming a apostar por producciones propias.

El proceso de producción de una serie es largo y tarda aproximadamente dos años en promedio, es por esta razón que la continuidad de las nueve series suelen tardar más que en otro tipo de contenido.

Temas Relacionados

AnimeCrunchyrollLo último en tecnologíaNoticiasStreaming

Últimas Noticias

HDMI vs DisplayPort: la conexión preferida para jugar que no verás en tu televisor

HDMI se impuso como el estándar en televisores gracias al apoyo de la industria, mientras DisplayPort quedó relegado a PCs y monitores

HDMI vs DisplayPort: la conexión

Bill Gates revela cuál fue su secreto para superar la procrastinación: imitar la disciplina de los japoneses

Gates comentó que su vínculo con empresas japonesas fue decisivo para cambiar sus hábitos, ya que estas, reconocidas por su disciplina y rigurosa gestión de plazos, no toleraban ningún retraso

Bill Gates revela cuál fue

Google critica la Ley de Mercados Digitales de la UE: asegura que perjudica a usuarios y pequeñas empresas

La compañía denunció que la DMA impide mostrar enlaces directos a aerolíneas y hoteles en su buscador. Ahora los usuarios solo ven plataformas intermediarias con tarifas extra, lo que estaría reduciendo el tráfico a negocios y dificultando el acceso a información confiable

Google critica la Ley de

Google apuesta por llevar Android a las computadoras de escritorio y competir con Windows

Qualcomm presentó sus nuevos chips Snapdragon 8 Elite Gen 5 y X2 Elite, diseñados para impulsar smartphones y PCs con inteligencia artificial integrada

Google apuesta por llevar Android

Este es el pasado que pocos conocen del CEO de TikTok: fue pasante de Facebook y trabajó para Zuckerberg

Originario de Singapur, Chew se licenció en Economía en el University College de Londres y más tarde cursó un MBA en la Harvard Business School, donde fue becario en la red social Facebook

Este es el pasado que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las 10 mejores hamburguesas del

Las 10 mejores hamburguesas del mundo, según Taste Atlas

Reducción de personal y ajustes: ¿cuántos empleados tendrá el Congreso el año que viene?

Diego Santilli cuestionó a Axel Kicillof tras el triple femicidio narco: “La Provincia es un colador, está abandonada”

Una por una, las pistas que permitieron hallar al quinto sospechoso del triple femicidio narco de Florencio Varela

Un abuelo murió con sus dos nietos en un trágico incendio en Córdoba: investigan si fue intencional

INFOBAE AMÉRICA
Neurociencia y dinero: cómo el

Neurociencia y dinero: cómo el cerebro y las emociones influyen en las decisiones financieras

Ucrania advirtió que podría generar un apagón en Moscú si Rusia deja sin electricidad a Kiev

Tragedia en India: al menos 36 muertos en una estampida durante un acto político

Va a nadar 10 lagos en homenaje a su hijo enfermo y busca romper un récord mundial

El jefe de Hezbollah dijo que el grupo terrorista no depondrá las armas en el aniversario de la muerte de Nasrala

TELESHOW
Cinthia Fernández presumió de las

Cinthia Fernández presumió de las notas que obtuvo en sus últimos exámenes de la carrera de Derecho

La curiosa salida de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras tras blanquear su relación: “Descubrir nuevos horizontes”

Operaron a Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López: “Todo va a estar bien”

Palito Ortega fue declarado Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación: “Si tienen un sueño, abrácenlo y no se rindan”

El mensaje de Daniela Christiansson a Maxi López luego de sus enigmáticos posteos