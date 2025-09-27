Tecno

10 teléfonos ideales para adultos mayores: desde modelos sin cámara hasta smartphones

Características como accesibilidad, seguridad y equilibrio precio-calidad son esenciales para este sector de la población

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Elegir el modelo adecuado para
Elegir el modelo adecuado para un adulto mayor exige analizar facilidad de configuración, funciones de seguridad, precio-calidad y compatibilidad con operadores. (Freepik)

Con el avance tecnológico constante, la oferta de teléfonos adaptados a las necesidades de los adultos mayores se ha diversificado notablemente. La elección del modelo ideal va más allá de la preferencia de un formato clásico o inteligente: implica analizar características que impactan directamente en la experiencia de uso diaria.

Para confeccionar este listado, se consideran cuatro grandes factores: la facilidad de configuración y soporte, que garantiza un uso libre de complicaciones; atributos de seguridad como la capacidad de contactar servicios de emergencia o familiares; la asequibilidad ante el equilibrio precio-calidad; y la compatibilidad con varios operadores para brindar flexibilidad al usuario.

Sonim XP3 Plus

Sonim XP3 Plus
Sonim XP3 Plus

Según T-Mobile, el Sonim XP3 Plus destaca por su robustez, resistente a golpes, caídas y entornos adversos. Posee bocina potente y calidad de llamada superior, incluso en ambientes ruidosos. La batería de larga duración y la interfaz simple lo convierten en un equipo extremadamente funcional. Es la opción para los que necesitan fiabilidad total en situaciones exigentes.

Sonim XP3 Plus (sin cámara)

Sonim XP3 Plus (sin cámara)
Sonim XP3 Plus (sin cámara)

Esta variante elimina la cámara para priorizar privacidad y comunicación por voz, manteniendo la misma resistencia y calidad de llamada. Su interfaz sencilla elimina distracciones y extiende la autonomía de la batería. Compatible con varios operadores, es la elección para quienes buscan sobriedad funcional y mayor duración.

Snapfon ez4G

Snapfon ez4G
Snapfon ez4G

El Snapfon ez4G se distingue por sus botones grandes, pantalla de alto contraste y botón SOS dedicado para alertar a hasta cinco contactos en emergencias. Incorpora detección de caídas, menú sencillo y acceso directo a números frecuentes, además de funciones básicas como correo electrónico y radio FM. Su valor diferencial es la llamada por Wi-Fi, útil en zonas con poca señal. Combina practicidad y seguridad a un precio moderado, resultando equilibrado para quienes priorizan protección y autonomía.

TCL Flip Go

TCL Flip Go
TCL Flip Go

El TCL Flip Go apuesta por diseño plegable, botones amplios y acceso rápido a contactos y mensajes. Facilita llamadas, mensajes y el uso de su cámara básica, con un menú sencillo que evita confusiones. Materiales resistentes y portabilidad añaden comodidad al usuario. Es ideal para quienes buscan un teléfono fiable y simple sin complicaciones técnicas.

NOKIA G310 5G

NOKIA G310 5G
NOKIA G310 5G

El NOKIA G310 5G combina cámara de alta resolución, pantalla amplia y compatibilidad 5G a un precio accesible. Ofrece batería de larga duración y reparaciones sencillas con QuickFix. Su interfaz personalizable, memoria expandible y opciones de accesibilidad lo convierten en una excelente opción de smartphone moderno y fácil de usar para adultos mayores.

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A54 5G
Samsung Galaxy A54 5G

El Samsung Galaxy A54 5G impresiona por su triple cámara, pantalla brillante de 6,42 pulgadas y almacenamiento expandible. Aporta sonido estéreo, carga rápida y ahorro energético. La experiencia Android es intuitiva con opciones de accesibilidad, y el diseño robusto asegura durabilidad. Es una alternativa segura y versátil para quienes exigen tecnología y facilidad de uso.

REVVL 6x Pro

REVVL 6x Pro
REVVL 6x Pro

El REVVL 6x Pro brinda pantalla HD+ de gran tamaño, sistema de cuatro cámaras y memoria generosa. Su batería potente y carga inalámbrica suman comodidad. Orientado a quienes quieren un smartphone funcional y sencillo, es compatible con distintas operadoras y fácil de manejar.

RAZ Mobility Memory Cell Phone

RAZ Mobility Memory Cell Phone
RAZ Mobility Memory Cell Phone

El RAZ Mobility Memory Cell Phone está diseñado para adultos mayores con dificultades de memoria, priorizando la comunicación sencilla mediante fotos de contactos y botones grandes. Permite hasta seis contactos principales, botón SOS configurable y control remoto del cuidador. Incluye videollamadas, carga inalámbrica y personalización para baja visión o temblores, asegurando una comunicación segura y accesible para quienes enfrentan desafíos cognitivos.

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Plus
iPhone 16 Plus

El mejor teléfono de Apple para adultos mayores, según el análisis de The New York Times. El iPhone 16 Plus ofrece batería mejorada, botones físicos grandes y carga inalámbrica. Integra funciones de salud avanzadas y comandos de voz adaptables, así como asistencia para condiciones especiales de movilidad o audición. Incluye detalles exclusivos como detección de accidentes y accesibilidad avanzada, consolidándolo como referente para adultos mayores que buscan lo último de Apple.

Google Pixel 9

Pixel 9
Pixel 9

El mejor Android para adultos mayores, según el medio estadounidense. El Google Pixel 9 se destaca por accesibilidad, funciones SOS y detección automática de incidentes mediante GPS. Implementa inteligencia artificial para seguridad, interfaz adaptable y compatibilidad con hardware externo. Es reconocido por su sistema de ampliación visual y audiodescripción, lo que resulta ideal para quienes necesitan asistencia tecnológica inclusiva.

Temas Relacionados

CelularSmartphonesTeléfono móvilAndroidiPhoneAdultos mayoresLo último en tecnología

Últimas Noticias

Si tienes un celular Android, así puedes saber el estado de salud de la batería

Conocer el estado de este componente ayuda a optimizar su rendimiento y a prolongar la vida útil del teléfono

Si tienes un celular Android,

Cada cuánto hay que limpiar el filtro de la lavadora

Este componente ayuda a conservar el electrodoméstico en buen estado, alargar su vida útil, mantener la ropa limpia y fresca, y disminuir el ruido durante el lavado

Cada cuánto hay que limpiar

Cómo hacer mejores prompts en ChatGPT: técnicas para obtener respuestas útiles

Un prompt es la instrucción que se da a una inteligencia artificial para guiar su respuesta, ya sea un resumen, explicación, traducción, consejo o texto creativo

Cómo hacer mejores prompts en

Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Top 10 animes para ver

HDMI vs DisplayPort: la conexión preferida para jugar que no verás en tu televisor

HDMI se impuso como el estándar en televisores gracias al apoyo de la industria, mientras DisplayPort quedó relegado a PCs y monitores

HDMI vs DisplayPort: la conexión
ÚLTIMAS NOTICIAS
Murió un hombre tras un

Murió un hombre tras un violento vuelco con su camioneta en Mar del Plata en medio de la tormenta

Intensa persecución en San Isidro para detener a dos sospechosos de cometer entraderas en la zona

Claves psicológicas para relaciones a distancia saludables

El Banco Nación anunció créditos para pagar viajes en 12 cuotas sin interés y con descuentos de hasta 20% en rubros turísticos

Video: se resistió a un robo de dos motochorros armados, le apuntaron a la cabeza y se salvó de milagro

INFOBAE AMÉRICA
La película colombiana “Un poeta”

La película colombiana “Un poeta” triunfó en la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián

Interpol detuvo a 260 personas por estafas románticas y extorsión digital en África

Los miembros de la Flotilla a Gaza advirtieron que entrarán en la “zona de alto riesgo” en dos días

El sorprendente experimento que revela cómo las ratas muestran empatía y evitan dañar a sus compañeras

El canciller de Putin criticó en la ONU a Ucrania y Europa y dijo que Rusia tiene “cierta esperanza” en el diálogo con EEUU

TELESHOW
Daniela Celis dio el nuevo

Daniela Celis dio el nuevo parte médico de Thiago Medina: “Una leve mejoría”

Trueno hizo historia como el primer artista del género urbano en unirse a una orquesta: “Estoy viviendo un sueño”

Calu Rivero y Aíto de la Rúa están en Nueva York a la espera del show de Shakira y aumentan los rumores de reconciliación con Antonio

Cinthia Fernández presumió de las notas que obtuvo en sus últimos exámenes de la carrera de Derecho

La curiosa salida de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras tras blanquear su relación: “Descubrir nuevos horizontes”