Actualización de celulares Samsung ya está disponible: qué tiene el nuevo One UI 8

El nuevo sistema One UI 8 de Samsung ha comenzado a implementarse en los últimos días para los usuarios de la serie Galaxy S y los dispositivos plegables Flip y Fold, según anunció oficialmente la compañía. La actualización, que debutó originalmente junto al lanzamiento del Galaxy S25, promete transformaciones notables en la personalización, la seguridad y las prestaciones basadas en inteligencia artificial para la experiencia móvil diaria.

One UI 8 llegará progresivamente a equipos como Galaxy S24, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy S24 FE y otros modelos compatibles en el transcurso del año, de acuerdo con la agenda publicada por Samsung. Según la empresa, “One UI 8 combina herramientas avanzadas de personalización con funciones de seguridad de primer nivel, anticipando las necesidades del usuario mientras mantiene su información segura”.

Inteligencia artificial avanzada y personalización total

Con la inclusión del motor Galaxy AI, el entorno One UI 8 amplía el repertorio de IA al permitir un reconocimiento contextual refinado, que ajusta sugerencias y realiza acciones proactivas en función de los hábitos particulares de cada usuario. Entre las funciones resaltadas se encuentra Now Bar, que integra la FlexWindow de los modelos plegables Galaxy Z Flip y también aplicaciones de terceros, facilitando la visualización de actividades de apps y el control en tiempo real de reproductores multimedia.

Otra función destacada es Now Brief, que ofrece actualizaciones personalizadas sobre el tráfico, recordatorios y resúmenes diarios, así como recomendaciones musicales y audiovisuales adaptadas a las preferencias y suscripciones de cada perfil. Información relacionada con la salud, recopilada desde dispositivos como Galaxy Watch, aparece ahora de forman intuitiva y personalizada para el usuario.

La integración de Gemini Live marca una novedad en cuanto a interacción con la IA del dispositivo, ya que permite establecer diálogos simultáneos y obtener interpretaciones inmediatas de lo que figura en pantalla. Por otro lado, con Circle to Search with Google, el usuario puede obtener información al rodear con el dedo cualquier elemento de la pantalla, logrando acceso instantáneo a traducciones, datos contextuales o videos explicativos —una posibilidad práctica al navegar redes sociales o jugar videojuegos en diferentes idiomas.

Para dispositivos de formato grande y multitarea, herramientas como AI Results View mejoran la experiencia presentando respuestas de inteligencia artificial en ventanas divididas o flotantes, manteniendo siempre visible el contenido original. Los plegables obtienen ventajas adicionales mediante Multi Window, que habilita “arrastrar y soltar” de textos o imágenes generados por IA directamente en el flujo de trabajo.

Seguridad reforzada e IA en todos los ámbitos

El aspecto de protección recibe avances importantes con la llegada de Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), una arquitectura que implementa entornos encriptados independientes para cada aplicación. De esta manera, los datos sensibles solo son accesibles para la app propietaria, aislando la información privada de posibles riesgos.

A estos avances se suma Knox Matrix, que puede cerrar la sesión de la cuenta de Samsung al detectar amenazas graves y alertar a todos los dispositivos vinculados, proporcionando instrucciones para asegurar los datos personales. La conectividad también eleva su nivel de protección, ya que la funcionalidad Secure Wi-Fi adopta un sistema de criptografía post-cuántica (PQC), para garantizar la privacidad aún en redes públicas.

Dentro del apartado visual, la experiencia se adapta dinámicamente: el reloj del sistema cambia su diseño en función del fondo de pantalla, modifica fuentes según los contornos y permite ajustes detallados en grosor, tamaño y color. La FlexWindow permite configurar wallpapers recomendados desde la galería y editar emojis y colores de forma personalizada.

Entre las novedades que utilizan IA figura Portrait Studio, una herramienta que crea retratos artísticos personalizados a partir de fotografías de personas o mascotas. Además, Call Captions brinda transcripciones en tiempo real durante llamadas, facilitando la comunicación en ambientes donde hay ruido de fondo, mientras que la función de interpretación traduce mensajes introducidos por teclado.

De acuerdo con la compañía, One UI 8 representa “un paso clave hacia una experiencia móvil adaptativa y segura”, al conjugar IA avanzada, personalización y robustos mecanismos de protección para quien utiliza equipos Galaxy S y los plegables más recientes.