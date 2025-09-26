Tecno

Qué es Macrohard, la empresa de software de Elon Musk creada y gestionada por IA para desafiar a Microsoft

Este proyecto, lanzado por el líder de compañías como Tesla y SpaceX, constituye una apuesta ambiciosa y polémica hacia la automatización absoluta en el sector del desarrollo de software

Rafael Montoro

El motor central de Macrohard
El motor central de Macrohard es Grok. (Composición Infobae: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Elon Musk ha presentado Macrohard, una nueva empresa de software que operará íntegramente bajo la gestión de inteligencia artificial, con el objetivo expreso de competir con el gigante tecnológico Microsoft.

Este proyecto, lanzado por el líder de compañías como Tesla, SpaceX y xAI, constituye una apuesta ambiciosa y polémica hacia la automatización absoluta en el sector del desarrollo de software, apoyándose en innovaciones que prometen transformar el modo en que se conciben, diseñan y evalúan los productos digitales.

Qué es Macrohard, la empresa de software creada y gestionada por IA para desafiar a Microsoft

Macrohard es la nueva empresa de software impulsada por Elon Musk, cuya propuesta innovadora se basa en la automatización total de todas sus operaciones mediante inteligencia artificial.

A diferencia de las compañías de software tradicionales, Musk sostiene que el funcionamiento y las operaciones propias de un gigante como Microsoft pueden replicarse completamente mediante sistemas avanzados de inteligencia artificial.

REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo
REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo

Según el empresario, la ausencia de fabricación de hardware por parte de Microsoft convierte su modelo en un blanco posible de emulación virtual, aunque esta afirmación ha suscitado controversias. Otros ejemplos, como Apple, muestran que resulta factible construir negocios exitosos sin fabricar todos los componentes, pero la apuesta de Musk trasciende ese debate y plantea que una empresa puede dirigirse exclusivamente por IA.

El motor central de Macrohard es Grok, el chatbot desarrollado por xAI. Este sistema representa la plataforma desde la cual se originarán agentes virtuales especializados en áreas como programación, creación de imágenes y videos, generación de voz, marketing digital y simulación de usuarios humanos.

El objetivo es que la IA controle todas las etapas del desarrollo, incluída la automatización de pruebas y la optimización del producto a través de interacciones simuladas. Con esto, Musk busca sentar las bases de una nueva generación de empresas tecnológicas en la que tanto el desarrollo, como el perfeccionamiento y el soporte de los productos, estén en manos de algoritmos inteligentes sin presencia humana directa.

FILE PHOTO: Elon Musk attends
FILE PHOTO: Elon Musk attends the opening ceremony of the new Tesla Gigafactory for electric cars in Gruenheide, Germany, March 22, 2022. Patrick Pleul/Pool via REUTERS/File Photo

El proyecto Macrohard: características y alcance legal

Macrohard ha sido registrada legalmente en Estados Unidos, con un rango de operaciones que abarca software de texto y voz, herramientas para el diseño y la programación, así como la creación de videojuegos impulsados por inteligencia artificial. La elección del nombre, con su claro guiño irónico hacia Microsoft, no es nueva en Musk, quien manifestó su preferencia por términos poco convencionales y, en particular, por la letra “X”.

Aunque utilizó el nombre en 2021 de manera informal, en esta ocasión lo recupera como parte de su renovado interés en la IA y como declaración de intenciones para competir en la vanguardia del software.

El planteamiento de Musk sugiere que Macrohard funcionará como un laboratorio para explorar los límites de la gestión empresarial puramente algorítmica. Los agentes IA derivados de Grok no solo desempeñarían tareas técnicas, sino que representarían empleados y usuarios simulados, lo que permitiría probar, corregir y mejorar constantemente los productos dentro de un circuito cerrado e impulsado por la automatización inteligente.

De concretarse el plan, la
De concretarse el plan, la participación de Musk en Tesla podría alcanzar al menos un 25%. (Reuters)

Elon Musk y los retos de Macrohard

El lanzamiento de Macrohard se produce mientras Elon Musk distribuye su atención entre distintas empresas, lo cual ha generado inquietudes sobre la viabilidad real del proyecto. El consejo administrativo de Tesla recientemente aprobó un paquete de compensación valorado en 29.000 millones de dólares, destinado a garantizar la permanencia y compromiso del empresario al frente de la firma de vehículos eléctricos, ante preocupaciones sobre la dispersión de su gestión.

Ante este contexto, algunos analistas se preguntan si Macrohard avanzará más allá de la fase de concepto y desarrollo inicial, o si terminará como otras ideas audaces que han quedado en el camino. A pesar de la incertidumbre, Musk ha dejado claro que la nueva empresa cuenta con una estructura legal formalizada y una visión definida, apoyada en tendencias globales que señalan hacia una progresiva automatización del sector tecnológico.

