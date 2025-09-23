Elon Musk y T-Mobile lanzan T-Satellite, el servicio móvil por satélite para zonas sin cobertura: estos son los teléfonos compatibles

T-Satellite, el servicio de Elon Musk y T-Mobile que lleva conectividad móvil por satélite a zonas sin cobertura - REUTERS/David Swanson/File Photo

Elon Musk y la operadora T-Mobile han puesto en marcha T-Satellite, un innovador servicio de telefonía móvil por satélite dirigido a usuarios en zonas sin cobertura convencional en Estados Unidos. Este sistema, resultado de una alianza estratégica entre Starlink y T-Mobile, extiende la conectividad móvil a regiones remotas y a personas que, hasta ahora, no tenían acceso a servicios de datos o mensajería.

Qué ofrece T-Satellite y a quién está dirigido

T-Satellite posibilita el envío y la recepción de mensajes SMS, MMS, imágenes, ubicaciones y audios cortos desde la mayoría de smartphones modernos, tanto Android como iOS. A partir del 1 de octubre, ofrecerá navegación por datos, permitiendo a los usuarios mantenerse conectados a internet y aplicaciones optimizadas cuando la red móvil tradicional no está disponible.

Así funciona T-Satellite: mensajes, datos y apps esenciales donde la red móvil no llega - (Foto: Starlink)

El servicio está diseñado para superar las limitaciones de las torres de telefonía, utilizando satélites en órbita baja para conectar dispositivos en tierra. Esto favorece a quienes tienen que desplazarse por áreas rurales, trabajar en lugares apartados o simplemente necesitan una garantía de conexión en situaciones de emergencia, excursiones y viajes de aventura.

Cómo funcionan los datos satelitales y qué apps son compatibles

Según T-Mobile, los datos satelitales ofrecidos por T-Satellite permiten más que solo mensajería: están optimizados para funcionar con aplicaciones concretas como Google Maps, WhatsApp, X y servicios meteorológicos. Las apps compatibles priorizan funciones esenciales para equilibrar consumo y disponibilidad en la red satelital.

Además, el servicio asegura compatibilidad con más de 60 modelos de teléfonos inteligentes, tras el trabajo conjunto entre la operadora y los principales fabricantes móviles para garantizar la mejor experiencia de usuario.

Lista de teléfonos móviles compatibles con T-Satellite

El innovador sistema de telefonía satelital permite a usuarios de más de 60 modelos de smartphones enviar mensajes, imágenes y ubicaciones, así como utilizar aplicaciones como WhatsApp, Maps y servicios meteorológicos - (Imagen ilustrativa)

Los usuarios interesados pueden consultar a continuación los dispositivos compatibles:

Apple : Todos los modelos de iPhone 13, 14, 15, 16 y 17.

Google : Pixel 9, 9a, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Fold.

Motorola : moto edge 2025, moto g 5G 2025, moto g 2024, moto g power 5G 2025, moto razr 2024, moto razr+ 2024, moto razr 2025, moto razr+ 2025, moto razr ultra 2025, moto edge 2024, moto edge 2022, moto g stylus 2024.

Samsung : Galaxy A14, A15 5G, A16 5G SE, A16 5G, A25 SE, A35, A36 SE, A36 5G, A53, A54, A56 5G SE, S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE, S22, S22+, S22 Ultra, S22 FE, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, XCover6 Pro, XCover7 Pro, Z Flip3, Z Flip4, Z Flip5, Z Flip6, Z Flip7, Z Fold3, Z Fold4, Z Fold5, Z Fold6, Z Fold7.

T-Mobile: REVVL 7, REVVL 7 Pro, REVVL 8.

La lista completa estará disponible y actualizada en los sitios oficiales de T-Mobile y Starlink para futuros lanzamientos o compatibilidades extendidas.

Qué es Starlink y cómo opera la conectividad satelital

Starlink, la red de satélites de SpaceX, opera con miles de satélites en órbita baja (unos 550 kilómetros sobre la superficie terrestre), lo que reduce la latencia y mejora la velocidad frente a los satélites geoestacionarios tradicionales.

Cada satélite está equipado con paneles solares, y toda la red busca ofrecer cobertura global, incluyendo océanos y regiones de difícil acceso.

Starlink y T-Mobile revolucionan la cobertura: T-Satellite conecta móviles en todo el territorio sin torres - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

El acceso al servicio requiere una antena receptora y un router WiFi, que los usuarios instalan en lugares despejados y elevados. Starlink proporciona una aplicación oficial para asistir en la instalación, identificando el mejor punto para captar la señal. El sistema depende de energía eléctrica constante; para contingencias, se recomiendo un respaldo de energía portátil, especialmente en zonas propensas a cortes.

Cómo acceder al servicio T-Satellite

Para contratar el servicio, los usuarios pueden consultar la disponibilidad y cobertura según ubicación en el sitio web de Starlink, asegurando la conexión antes de adquirir el kit. El proceso de instalación es guiado y puede completarse de forma autónoma.

El lanzamiento de T-Satellite refleja el avance tecnológico hacia una cobertura total, superando barreras geográficas y facilitando la comunicación en cualquier entorno. Esta iniciativa apunta a consolidar la conectividad móvil y los servicios esenciales, marcando un nuevo estándar de acceso a internet desde cualquier dispositivo compatible, en zonas urbanas o remotas.