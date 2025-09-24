Temblor en Colombia: cómo activar las alertas de sismos en mi celular

La configuración de las alertas sísmicas en tu dispositivo móvil es sencilla y rápida. (Cuartoscuro)

Gran parte de Colombia fue sacudida por un fuerte temblor de magnitud 6.1. Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo como epicentro Mene Grande, en Venezuela. Ante un movimiento telúrico de esta intensidad, la población se pregunta por las formas de prevenir tragedias. Una de ellas es la alerta de sismos en el celular.

La incorporación de los Sistemas de Alerta Sísmica Temprana (SAST) a la vida cotidiana ha marcado un cambio sustancial en la protección civil de países propensos a terremotos. Estos sistemas permiten que la población reciba notificaciones automáticas en sus teléfonos móviles pocos segundos antes de que un sismo alcance sus hogares, oficinas o espacios públicos. Esta ventana de tiempo, aunque breve, puede ser determinante para que las personas se refugien en sitios seguros, evacuen zonas de alto riesgo o activen protocolos de emergencia destinados a salvar vidas y disminuir daños.

El desarrollo de estas alarmas ha sido posible gracias a la colaboración constante entre organismos de protección civil y los principales desarrolladores de sistemas operativos móviles. Actualmente, tanto Android como iOS y HarmonyOS (Huawei) ofrecen la posibilidad de recibir alertas sísmicas automáticas directamente en el teléfono, lo que convierte al celular en un elemento central dentro de cualquier plan de emergencia.

Registro de ondas sísmicas. (Freepik)

Es importante destacar que quienes utilizan sistemas alternativos como LineageOS, /e/OS o GrapheneOS no tienen acceso a estas notificaciones, pues sus plataformas carecen de la integración necesaria con los canales oficiales de alerta.

Así puedes activar las alertas de sismos en Android y iOS

La configuración de las alertas sísmicas en tu dispositivo móvil es sencilla y rápida. A continuación se detallan los pasos para los principales sistemas operativos:

En Android:

Accede a la aplicación de Ajustes en tu teléfono.

Busca y selecciona el apartado Seguridad y emergencia .

Dentro de este menú, localiza y entra en la opción Alertas de sismos .

Activa la función para empezar a recibir notificaciones automáticas.

En iOS:

Ingresa en el menú de Configuración de tu dispositivo.

Elige la opción Notificaciones .

Desplázate hacia abajo hasta encontrar la sección de alertas gubernamentales .

Activa la opción correspondiente para recibir alertas de sismo.

Se recomienda mantener activas las alertas tempranas ante eventuales sismos. (Unsplash)

Cómo funciona una alerta sísmica

Los Sistemas de Alerta Sísmica Temprana se basan en tecnología avanzada que monitorea la actividad sísmica desde estaciones instaladas estratégicamente cerca de zonas activas. El principio esencial es que los terremotos, aunque impredecibles, generan ondas sísmicas que viajan a diferentes velocidades. La onda P es la primera en ser registrada y viaja más rápido que la destructiva onda S.

Sensores de alta sensibilidad detectan esta onda inicial y envían datos en tiempo real al centro de procesamiento, donde se analiza la información en fracciones de segundo. Si las métricas superan el umbral predeterminado de riesgo, el sistema emite una alerta a los dispositivos conectados, adelantándose así a la llegada de las ondas más intensas.

Este proceso permitió detectar con eficacia el gran sismo de Japón en 2011, limitando el impacto en zonas pobladas y demostrando el valor de una alerta rápida. No obstante, un desafío inherente es la “zona ciega”, la región más próxima al epicentro donde el tiempo de aviso resulta insuficiente. Los especialistas y diseñadores de estos sistemas trabajan de manera constante para reducir esa área, mejorando la cobertura y la oportunidad del aviso.

El avance de estas tecnologías, junto a la masificación de teléfonos inteligentes, ha fortalecido la capacidad de respuesta de la población frente a emergencias sísmicas. Al mantener las alertas activadas y el dispositivo en condiciones óptimas, cada usuario contribuye a su propia seguridad y a la de quienes lo rodean, participando activamente en una estrategia colectiva de prevención y reacción ante los terremotos.