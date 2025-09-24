Tecno

Temblor en Colombia: cómo activar las alertas de sismos en mi celular

Estos sistemas permiten que la población reciba notificaciones automáticas en sus teléfonos móviles pocos segundos antes de que un sismo alcance sus hogares

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
La configuración de las alertas
La configuración de las alertas sísmicas en tu dispositivo móvil es sencilla y rápida. (Cuartoscuro)

Gran parte de Colombia fue sacudida por un fuerte temblor de magnitud 6.1. Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo como epicentro Mene Grande, en Venezuela. Ante un movimiento telúrico de esta intensidad, la población se pregunta por las formas de prevenir tragedias. Una de ellas es la alerta de sismos en el celular.

La incorporación de los Sistemas de Alerta Sísmica Temprana (SAST) a la vida cotidiana ha marcado un cambio sustancial en la protección civil de países propensos a terremotos. Estos sistemas permiten que la población reciba notificaciones automáticas en sus teléfonos móviles pocos segundos antes de que un sismo alcance sus hogares, oficinas o espacios públicos. Esta ventana de tiempo, aunque breve, puede ser determinante para que las personas se refugien en sitios seguros, evacuen zonas de alto riesgo o activen protocolos de emergencia destinados a salvar vidas y disminuir daños.

El desarrollo de estas alarmas ha sido posible gracias a la colaboración constante entre organismos de protección civil y los principales desarrolladores de sistemas operativos móviles. Actualmente, tanto Android como iOS y HarmonyOS (Huawei) ofrecen la posibilidad de recibir alertas sísmicas automáticas directamente en el teléfono, lo que convierte al celular en un elemento central dentro de cualquier plan de emergencia.

Registro de ondas sísmicas. (Freepik)
Registro de ondas sísmicas. (Freepik)

Es importante destacar que quienes utilizan sistemas alternativos como LineageOS, /e/OS o GrapheneOS no tienen acceso a estas notificaciones, pues sus plataformas carecen de la integración necesaria con los canales oficiales de alerta.

Así puedes activar las alertas de sismos en Android y iOS

La configuración de las alertas sísmicas en tu dispositivo móvil es sencilla y rápida. A continuación se detallan los pasos para los principales sistemas operativos:

En Android:

  • Accede a la aplicación de Ajustes en tu teléfono.
  • Busca y selecciona el apartado Seguridad y emergencia.
  • Dentro de este menú, localiza y entra en la opción Alertas de sismos.
  • Activa la función para empezar a recibir notificaciones automáticas.

En iOS:

  • Ingresa en el menú de Configuración de tu dispositivo.
  • Elige la opción Notificaciones.
  • Desplázate hacia abajo hasta encontrar la sección de alertas gubernamentales.
  • Activa la opción correspondiente para recibir alertas de sismo.
Se recomienda mantener activas las
Se recomienda mantener activas las alertas tempranas ante eventuales sismos. (Unsplash)

Cómo funciona una alerta sísmica

Los Sistemas de Alerta Sísmica Temprana se basan en tecnología avanzada que monitorea la actividad sísmica desde estaciones instaladas estratégicamente cerca de zonas activas. El principio esencial es que los terremotos, aunque impredecibles, generan ondas sísmicas que viajan a diferentes velocidades. La onda P es la primera en ser registrada y viaja más rápido que la destructiva onda S.

Sensores de alta sensibilidad detectan esta onda inicial y envían datos en tiempo real al centro de procesamiento, donde se analiza la información en fracciones de segundo. Si las métricas superan el umbral predeterminado de riesgo, el sistema emite una alerta a los dispositivos conectados, adelantándose así a la llegada de las ondas más intensas.

Este proceso permitió detectar con eficacia el gran sismo de Japón en 2011, limitando el impacto en zonas pobladas y demostrando el valor de una alerta rápida. No obstante, un desafío inherente es la “zona ciega”, la región más próxima al epicentro donde el tiempo de aviso resulta insuficiente. Los especialistas y diseñadores de estos sistemas trabajan de manera constante para reducir esa área, mejorando la cobertura y la oportunidad del aviso.

El avance de estas tecnologías, junto a la masificación de teléfonos inteligentes, ha fortalecido la capacidad de respuesta de la población frente a emergencias sísmicas. Al mantener las alertas activadas y el dispositivo en condiciones óptimas, cada usuario contribuye a su propia seguridad y a la de quienes lo rodean, participando activamente en una estrategia colectiva de prevención y reacción ante los terremotos.

Temas Relacionados

Alerta sísmicaTemblor en ColombiaCelularAndroidiPhoneSismoColombia-noticias

Últimas Noticias

Disney+ subirá sus precios en EE. UU. por cuarto año consecutivo

El calendario de aumentos varía en cada país; en el caso de México, por ejemplo, el incremento se implementó en julio de este año

Disney+ subirá sus precios en

Inteligencia artificial impulsa una nueva revolución en los data centers de América Latina

El auge de la inteligencia artificial exige soluciones locales, integración de expertos y estrategias híbridas entre nube y procesamiento local

Inteligencia artificial impulsa una nueva

Cómo conseguir gratis un mes de Crunchyroll en estos televisores

Esta promoción, destinada a Latinoamérica, coincide con el incremento de interés por el anime en la región

Cómo conseguir gratis un mes

Guía para hacer fotos profesionales gratis con Gemini, la IA de Google

Los usuarios pueden crear imágenes usando la aplicación móvil o la versión web de la inteligencia artificial, ingresando simplemente con su cuenta personal.

Guía para hacer fotos profesionales

Internet ultrarrápido en la Luna: la misión Artemis ensayará la primera red inalámbrica fuera de la Tierra

Ingenieros y especialistas del Centro Espacial Johnson, de la NASA, desarrollan tecnologías de avanzada para garantizar la comunicación instantánea con astronautas en tiempo real

Internet ultrarrápido en la Luna:
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Por qué recordamos algunos momentos

¿Por qué recordamos algunos momentos de la vida y otros no? Qué reveló un estudio

La Argentina logró reducir una condena millonaria en otra demanda iniciada tras la crisis del 2001

Receta de chips de calabacín, rápida y fácil

Cerrarán durante este jueves un paso fronterizo a Chile por el pronóstico de nevadas: cuándo reabrirá

Una madre y su hijo de 14 años murieron calcinados en un trágico choque en la Ruta 51

INFOBAE AMÉRICA
Guyana y Estados Unidos refuerzan

Guyana y Estados Unidos refuerzan su “alianza estratégica” antinarcóticos en medio de las tensiones con Venezuela

Trump presentó un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza y pidió apoyo de líderes árabes y musulmanes

Tensión en Dinamarca: el aeropuerto de Aalborg se vio obligado a cerrar tras el avistamiento de drones

Netanyahu prometió derrotar a Hamas y lamentó la “rendición” de algunos líderes internacionales ante el terrorismo

El Senado de Brasil archivó el polémico proyecto que buscaba garantizar impunidad a legisladores

TELESHOW
Luis Brandoni debió suspender su

Luis Brandoni debió suspender su obra de teatro tras sufrir una ligera descompensación

Zaira Nara habló sobre la relación entre su hermana Wanda y Maxi López: “Lo agradezco”

Nati Jota defendió a Agustín Franzoni tras el repudio que recibieron sus dichos sobre Flor Jazmín Peña

Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich se mostraron juntos en la cancha de Racing: “28 años después”

Belén, la película de Dolores Fonzi representará a la Argentina en los Premios Oscar 2026 y en los Goya