Los riesgos invisibles de usar IA en el trabajo, según Harvard: dolor de cabeza, fatiga y más

La Universidad de Harvard analizó los efectos en la salud de empleados que utilizan inteligencia artificial frecuentemente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Harvard publicó un estudio que recopila los efectos en la salud mental de los trabajadores que usan herramientas de inteligencia artificial de forma frecuente. Los principales síntomas reportados son fatiga mental, dolor de cabeza y dificultad para concentrarse.

Estos síntomas se atribuyen a la sobrecarga mental provocada por el uso intensivo de diversos sistemas de IA durante la jornada laboral. En inglés, este fenómeno se denomina ‘AI brain fry’.

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En una encuesta a más de 1.400 trabajadores estadounidenses de grandes empresas, Harvard detectó que aproximadamente el 14% experimenta una sensación de “niebla mental” después de interactuar intensamente con agentes de inteligencia artificial.

La sobrecarga mental por el uso intensivo de IA genera síntomas conocidos como ‘AI brain fry’. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La American Brain Foundation explica que la niebla mental abarca síntomas como dificultad para pensar con claridad, problemas de memoria y concentración, así como falta de atención sostenida.

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Estos hallazgos coinciden con los testimonios de los encuestados, quienes mencionaron problemas para tomar decisiones, menor capacidad de concentración y dolores de cabeza.

El estudio también encontró una relación directa entre la supervisión de sistemas inteligentes y la aparición de estos síntomas: quienes revisan los resultados de la IA presentan un 12% más de fatiga mental que quienes no supervisan estos procesos.

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En una encuesta a más de 1.400 trabajadores, el 14% reportó “niebla mental” tras interactuar con agentes de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo afecta mentalmente utilizar diversas herramientas de IA a los empleados

El uso simultáneo de varias herramientas de inteligencia artificial también impacta negativamente en la salud mental de los empleados.

El estudio de Harvard destaca que “los trabajadores deben alternar constantemente entre distintas aplicaciones”, lo que genera una multitarea no planificada y define la dinámica diaria junto a la IA, alejándose de la expectativa de dedicar más tiempo a tareas relevantes.

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La productividad disminuye en quienes manejan más de tres herramientas de IA al mismo tiempo, debido al incremento en la necesidad de supervisión y a la mayor carga mental.

La productividad se ve afectada cuando los empleados usan más de tres herramientas de IA simultáneamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe señala que la sobrecarga informativa es uno de los principales factores: muchos empleados se sienten “desbordados por la cantidad de información” que deben procesar al supervisar varias plataformas a la vez.

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La investigación también advierte diferencias según el tipo de tarea realizada.

En especial, la supervisión continua de los resultados de la IA incrementa la sobrecarga informativa y el desgaste mental. Por el contrario, quienes usan inteligencia artificial solo para tareas automáticas o repetitivas, donde la supervisión es mínima, no presentan los mismos niveles de fatiga.

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El informe subraya que la IA puede reducir el agotamiento si se utiliza para reemplazar labores rutinarias. Sin embargo, su efecto es el opuesto cuando multiplica la fragmentación y el control sobre la información.

El informe destaca que la IA puede aliviar el agotamiento si reemplaza tareas repetitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio señala que las áreas que más utilizan la IA, por tanto, tienen mayor colapso mental son marketing, operaciones, ingeniería, finanzas y tecnologías de la información (TI).

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Despidos a causa de la IA

El uso e implementación de inteligencia artificial en las empresas también ha provocado olas de despidos, además de las consecuencias en la salud mental de los empleados que se quedan.

Snap, la empresa detrás de Snapchat, despidió a 1.000 empleados a tiempo completo, lo que representó el 16% de su plantilla. Según su director ejecutivo, Evan Spiegel, la decisión responde a los avances en IA, que permiten optimizar procesos y reducir tareas repetitivas.

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La adopción de inteligencia artificial en empresas también ha generado despidos, además de afectar la salud mental de los empleados que permanecen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oracle, fundada por Larry Ellison, eliminó 30.000 puestos de trabajo como parte de una reestructuración organizativa. La compañía informó que busca liberar hasta USD 10.000 millones para invertir en infraestructura de inteligencia artificial, según el medio ABC7.

Amazon despidió a 16.000 empleados corporativos en todo el mundo. Esta medida, iniciada en octubre de 2025, tiene como objetivo simplificar la estructura de la empresa, reducir la burocracia y acelerar la integración de la IA en sus operaciones.

Este recorte se suma a reducciones anteriores que afectaron a unos 14.000 puestos administrativos y directivos. En total, la estrategia busca eliminar cerca de 30.000 empleos corporativos, equivalentes a aproximadamente el 10% de la fuerza laboral mundial de Amazon.