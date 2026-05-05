En solo 30 minutos se agotó el Steam Controller de Valve

Steam Controller ya aparece en la tienda oficial de Valve. (Steam)

El nuevo Steam Controller se agotó en apenas 30 minutos tras su lanzamiento oficial el 4 de mayo, confirmando una demanda que superó ampliamente las previsiones de Valve. El dispositivo, puesto a la venta a través de la plataforma Steam, quedó sin stock casi de inmediato, lo que ha generado preocupación entre los usuarios y ha reactivado un fenómeno recurrente en la industria tecnológica: la especulación.

La rápida desaparición del mando del inventario fue reportada por cuentas especializadas en ofertas y lanzamientos, como Gabe Follower en la red social X, lo que contribuyó a amplificar la noticia entre la comunidad gamer. En paralelo, la tienda oficial de Steam muestra actualmente que el producto está agotado sin una fecha confirmada de reposición.

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El interés por este nuevo hardware no surge de forma aislada. El Steam Controller forma parte de una nueva línea de dispositivos presentada por Valve junto a Steam Frame y Steam Machine, productos que habían generado altas expectativas desde su anuncio inicial. Durante meses, los jugadores siguieron de cerca cualquier novedad relacionada con reservas o disponibilidad, lo que ayuda a explicar la intensidad de la demanda en su estreno.

Steam Controller se acabó en solo 30 minutos y no hay más stock.

Sin embargo, la escasez inmediata ha abierto la puerta a la reventa. En plataformas de comercio electrónico como eBay ya han comenzado a aparecer publicaciones en las que el mando supera los 200 dólares, muy por encima de su precio original. Esta práctica, habitual en lanzamientos tecnológicos con stock limitado, ha generado críticas entre los usuarios.

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En foros como Reddit, varios jugadores han advertido sobre la especulación y han pedido evitar la compra a revendedores. Algunos mensajes instan a esperar a que Valve reponga unidades, argumentando que adquirir el producto a precios inflados solo alimenta el problema. También hay quienes interpretan la situación como una señal del renovado interés por el hardware de la compañía.

El contexto histórico de Valve en este segmento añade una capa adicional al análisis. Productos anteriores, como el primer Steam Controller o Steam Link, no lograron consolidarse en el mercado y, en algunos casos, terminaron vendiéndose a precios reducidos para liquidar inventario. Esa experiencia podría haber influido en una estrategia de producción más conservadora para este nuevo lanzamiento, lo que explicaría el desbalance entre oferta y demanda.

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Steam Controller está siendo revendido en diferentes comercios electrónicos al doble de su precio.

Aun así, el actual escenario parece marcar un cambio de tendencia. La rápida venta del Steam Controller sugiere que la compañía ha logrado captar nuevamente la atención del público en el terreno del hardware, un espacio donde compite con fabricantes consolidados. La combinación de innovación, integración con su ecosistema digital y una comunidad activa ha sido clave en este repunte.

Por ahora, Valve no ha anunciado oficialmente cuándo habrá nuevas unidades disponibles ni si incrementará el ritmo de producción. Mientras tanto, la comunidad se mantiene a la expectativa, pendiente de reposiciones que permitan adquirir el dispositivo a su precio original.

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Steam Controller tiene problemas con Xbox Game Pass

El inconveniente tiene un origen técnico vinculado a la forma en que Valve diseñó su software. A diferencia de los mandos de Microsoft para Xbox o de Sony para PlayStation 5, que cuentan con controladores nativos en Windows, el Steam Controller no dispone de drivers propios para el sistema operativo. En su lugar, depende completamente de la capa de traducción integrada en la aplicación Steam para interpretar las entradas del usuario.

(Composición Infobae: Europa Press)

Este enfoque genera un conflicto con Windows 11 y la app de Xbox Game Pass. Los juegos descargados desde este servicio se alojan en carpetas protegidas con permisos restringidos, lo que impide que Steam pueda acceder a ellos. Sin esa interacción, el mando no puede funcionar dentro de ese entorno. En contraste, el problema no se presenta en tiendas como GOG o Epic Games, donde las restricciones son menores y permiten el uso normal del dispositivo.

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