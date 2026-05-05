Tecno

En solo 30 minutos se agotó el Steam Controller de Valve

La alta demanda del nuevo mando de Valve dejó sin stock al dispositivo en tiempo récord, sorprendiendo a la comunidad gamer

Guardar
Steam Controller ya aparece en la tienda oficial de Valve.
Steam Controller ya aparece en la tienda oficial de Valve. (Steam)

El nuevo Steam Controller se agotó en apenas 30 minutos tras su lanzamiento oficial el 4 de mayo, confirmando una demanda que superó ampliamente las previsiones de Valve. El dispositivo, puesto a la venta a través de la plataforma Steam, quedó sin stock casi de inmediato, lo que ha generado preocupación entre los usuarios y ha reactivado un fenómeno recurrente en la industria tecnológica: la especulación.

La rápida desaparición del mando del inventario fue reportada por cuentas especializadas en ofertas y lanzamientos, como Gabe Follower en la red social X, lo que contribuyó a amplificar la noticia entre la comunidad gamer. En paralelo, la tienda oficial de Steam muestra actualmente que el producto está agotado sin una fecha confirmada de reposición.

PUBLICIDAD

El interés por este nuevo hardware no surge de forma aislada. El Steam Controller forma parte de una nueva línea de dispositivos presentada por Valve junto a Steam Frame y Steam Machine, productos que habían generado altas expectativas desde su anuncio inicial. Durante meses, los jugadores siguieron de cerca cualquier novedad relacionada con reservas o disponibilidad, lo que ayuda a explicar la intensidad de la demanda en su estreno.

Steam Controller se acabó en solo 30 minutos y no hay más stock.
Steam Controller se acabó en solo 30 minutos y no hay más stock.

Sin embargo, la escasez inmediata ha abierto la puerta a la reventa. En plataformas de comercio electrónico como eBay ya han comenzado a aparecer publicaciones en las que el mando supera los 200 dólares, muy por encima de su precio original. Esta práctica, habitual en lanzamientos tecnológicos con stock limitado, ha generado críticas entre los usuarios.

PUBLICIDAD

En foros como Reddit, varios jugadores han advertido sobre la especulación y han pedido evitar la compra a revendedores. Algunos mensajes instan a esperar a que Valve reponga unidades, argumentando que adquirir el producto a precios inflados solo alimenta el problema. También hay quienes interpretan la situación como una señal del renovado interés por el hardware de la compañía.

El contexto histórico de Valve en este segmento añade una capa adicional al análisis. Productos anteriores, como el primer Steam Controller o Steam Link, no lograron consolidarse en el mercado y, en algunos casos, terminaron vendiéndose a precios reducidos para liquidar inventario. Esa experiencia podría haber influido en una estrategia de producción más conservadora para este nuevo lanzamiento, lo que explicaría el desbalance entre oferta y demanda.

Steam Controller está siendo revendido en diferentes comercios electrónicos al doble de su precio.
Steam Controller está siendo revendido en diferentes comercios electrónicos al doble de su precio.

Aun así, el actual escenario parece marcar un cambio de tendencia. La rápida venta del Steam Controller sugiere que la compañía ha logrado captar nuevamente la atención del público en el terreno del hardware, un espacio donde compite con fabricantes consolidados. La combinación de innovación, integración con su ecosistema digital y una comunidad activa ha sido clave en este repunte.

Por ahora, Valve no ha anunciado oficialmente cuándo habrá nuevas unidades disponibles ni si incrementará el ritmo de producción. Mientras tanto, la comunidad se mantiene a la expectativa, pendiente de reposiciones que permitan adquirir el dispositivo a su precio original.

Steam Controller tiene problemas con Xbox Game Pass

El inconveniente tiene un origen técnico vinculado a la forma en que Valve diseñó su software. A diferencia de los mandos de Microsoft para Xbox o de Sony para PlayStation 5, que cuentan con controladores nativos en Windows, el Steam Controller no dispone de drivers propios para el sistema operativo. En su lugar, depende completamente de la capa de traducción integrada en la aplicación Steam para interpretar las entradas del usuario.

Steam Controller - Steam - videojuegos - tecnología - 3 de mayo
(Composición Infobae: Europa Press)

Este enfoque genera un conflicto con Windows 11 y la app de Xbox Game Pass. Los juegos descargados desde este servicio se alojan en carpetas protegidas con permisos restringidos, lo que impide que Steam pueda acceder a ellos. Sin esa interacción, el mando no puede funcionar dentro de ese entorno. En contraste, el problema no se presenta en tiendas como GOG o Epic Games, donde las restricciones son menores y permiten el uso normal del dispositivo.

Temas Relacionados

Steam ControllerSteamValveLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Margarita estrena segunda temporada en HBO Max: qué esperar de la nueva entrega de la serie argentina

La serie creada por Cris Morena regresa con una temporada que amplía su universo, suma nuevos personajes y promete conquistar a grandes y chicos

Margarita estrena segunda temporada en HBO Max: qué esperar de la nueva entrega de la serie argentina

Apple elimina el Mac mini de 256 GB y deja sin su opción más económica

El retiro de la versión de 256 GB cambia el costo mínimo para acceder al ecosistema Mac, especialmente para usuarios con presupuestos ajustados

Apple elimina el Mac mini de 256 GB y deja sin su opción más económica

Nvidia defiende liderazgo de Estados Unidos en IA y dice que China no debería tener sus chips más avanzados

El director ejecutivo Jensen Huang argumentó la importancia de mantener la ventaja estadounidense y defendió la necesidad de nuevas regulaciones que permitan competir sin ceder los chips más avanzados a China

Nvidia defiende liderazgo de Estados Unidos en IA y dice que China no debería tener sus chips más avanzados

De los escenarios a las consolas: BTS impulsa una nueva era entre música y videojuegos

La integración entre música y gaming gana fuerza, con BTS como uno de los casos más representativos del fenómeno

De los escenarios a las consolas: BTS impulsa una nueva era entre música y videojuegos

Lo dieron por muerto en 2022: hoy Google controla toda la cadena de la IA

Sundar Pichai capitalizó USD 4 billones, declaró “AI-first” en 2016 y aguantó dos años de burlas tras la salida de ChatGPT. Hoy Gemini tiene el 25% del tráfico mundial de IA y Google factura USD 400.000 millones al año

Lo dieron por muerto en 2022: hoy Google controla toda la cadena de la IA

DEPORTES

Arsenal y Atlético de Madrid definirán al primer finalista de la Champions League: todo lo que hay que saber

Arsenal y Atlético de Madrid definirán al primer finalista de la Champions League: todo lo que hay que saber

La premonitoria frase de Franco Colapinto cuando corría en karting: “El sueño es llegar a la Fórmula 1”

El dramático video que muestra cómo dos surfistas fueron perseguidos por un tiburón blanco: “No pares”

¿Neymar a Boca Juniors? La frase que alimentó los rumores sobre la llegada del astro brasileño al fútbol argentino

San Lorenzo y Deportivo Riestra afrontarán duelos importantes para su futuro en la Copa Sudamericana: todo lo que hay que saber

TELESHOW

La nueva travesía extrema de Facundo Arana en el Monte Everest: la inesperada compañía de un perro en la aventura

La nueva travesía extrema de Facundo Arana en el Monte Everest: la inesperada compañía de un perro en la aventura

La reacción de Johanna, la ex “hermana” de Pamela Pombo tras la denuncia de violencia: “Yo lo viví y ella no me apoyó”

La inesperada amenaza de una participante a Darío Barassi en Ahora Caigo: “Voy a aparecer en tus sueños”

Quién es Rossana Almeyda, la empresaria que conquistó a Marcelo Tinelli: su amistad con Pampita y su cercanía a Susana

Benjamín Vicuña habló de su actuación con Esteban Lamothe: “Es el chape más fuerte que he tenido”

INFOBAE AMÉRICA

La Unión Europea reforzará con 2,85 millones de euros la ayuda a Cuba por los daños del huracán Melissa

La Unión Europea reforzará con 2,85 millones de euros la ayuda a Cuba por los daños del huracán Melissa

Así es por dentro el MV Hondius, el crucero varado en Cabo Verde por un brote letal de hantavirus

Lula visitará a Donald Trump esta semana en medio de tensiones diplomáticas con Estados Unidos

El gobierno de Tailandia rescindió el acuerdo marítimo con Camboya en medio de la tensión por reclamos territoriales

La iniciativa Mano a Mano beneficia a medio millón de guatemaltecos en dos años