Van más de 20 temblores en Venezuela y algunos se han sentido hasta en Bogotá: autoridades aclararon si hay peligro de tusnami

No hay alerta de tsunami para la costa Caribe tras fuerte sismo en Venezuela - crédito Colprensa/Ungrd

El Servicio Geológico Colombiano reportó que un sismo de magnitud 6,1 sacudió la tarde del miércoles 24 de septiembre el occidente de Venezuela, con efectos perceptibles en diversas ciudades de Colombia.

De acuerdo con la entidad, el epicentro del movimiento telúrico se ubicó en Mene Grande, territorio venezolano, y tuvo lugar a las 5:21 p. m., con una profundidad superficial de menos de 30 kilómetros.

Doce minutos después, a las 5:33 p. m., se registró una réplica de magnitud 4,7 que mantuvo en alerta a la población, como reveló la entidad. Tanto el evento principal como el posterior temblor, se sintieron en varias regiones de Colombia.

En respuesta a la alarma generada por el movimiento telúrico, la Dirección General Marítima (Dimar), en un comunicado conjunto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), aseguró que no existe peligro de tsunami para la costa Caribe colombiana.

El comunicado conjunto de Dimar y Ungrd llevó tranquilidad a la población de la costa Caribe colombiana tras el temblor - crédito Ungrd

La Dimar destacó que, aunque la sacudida tuvo una magnitud significativa, la profundidad, de apenas 10 kilómetros, no resultó suficiente para propiciar un maremoto que afectara el litoral nacional.

Sobre el riesgo de tsunamis, los organismos precisaron que para que se origine este fenómeno, el sismo debe desplazar grandes volúmenes de agua, condición que generalmente ocurre en terremotos muy profundos o localizados cerca del mar.

En este caso, destacaron que el epicentro permaneció en tierra firme y su carácter superficial no permitió el movimiento de masas de agua necesario para desencadenar tal evento.