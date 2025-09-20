Tecno

Estos son los celulares que no pueden recibir alertas sísmicas

Los sistemas de alerta temprana pueden convertir el teléfono móvil en un recurso clave para salvar vidas y minimizar daños durante emergencias sísmicas

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
La recepción de alertas sísmicas
La recepción de alertas sísmicas depende de la colaboración entre los organismos de protección civil y los desarrolladores de los sistemas operativos. (Freepik)

Las alertas sísmicas se han convertido en una herramienta fundamental para la protección civil en regiones propensas a terremotos. Permiten avisar con segundos de antelación antes de que las ondas sísmicas alcancen zonas habitadas, lo que facilita la evacuación, la activación de protocolos de seguridad y la reducción de riesgos para la población.

Su implementación en dispositivos móviles ha ampliado considerablemente el alcance de estos avisos, transformando el teléfono celular en un recurso clave para salvar vidas y minimizar daños durante emergencias sísmicas.

Las alertas sísmicas enviadas automáticamente a través de teléfonos móviles han sido implementadas en sistemas como Android, iOS y HarmonyOS (Huawei). Sin embargo, los dispositivos que funcionan con sistemas operativos alternativos, como LineageOS, /e/OS y GrapheneOS, no pueden recibir estas notificaciones.

Alerta sísmica. (Cuartoscuro)
Alerta sísmica. (Cuartoscuro)

La recepción de alertas sísmicas depende de la colaboración entre los organismos de protección civil y los desarrolladores de los sistemas operativos principales. Android utiliza los Servicios de Google Play para la distribución de mensajes urgentes, mientras que iOS y HarmonyOS integran mecanismos propios para notificaciones de emergencia.

Qué se sabe de los sistemas operativos alternativos

LineageOS destaca por su orientación a la privacidad y la compatibilidad con una amplia lista de dispositivos, entre ellos, marcas como LG, Nokia, Google Pixel, OnePlus, Samsung, Xiaomi y Sony. Este sistema ofrece herramientas para la gestión de datos personales y la opción de instalar las aplicaciones de la Play Store de Google, aunque la funcionalidad de algunos servicios —como las alertas nacionales automáticas— puede quedar limitada por la ausencia de los servicios principales de Google.

A su vez, /e/OS deriva de LineageOS y elimina por completo cualquier integración con la infraestructura de Google. Su tienda App Lounge permite el acceso a aplicaciones generalistas —incluyendo filtrado exclusivo de apps de código abierto—, pero el sistema tampoco incorpora los canales oficiales de alerta sísmica. Entre sus funciones incluye Advanced Privacy, que fortalece la protección contra el rastreo, lo que resulta ventajoso para quienes buscan independencia digital, aunque pierde acceso a sistemas de notificación pública de emergencias.

Los sistemas de alerta temprana
Los sistemas de alerta temprana son más comunes en áreas con intensa actividad sísmica. (Efe)

Por su parte, GrapheneOS refuerza la desvinculación de Google al rechazar tanto los servicios de Google Play como alternativas de terceros como microG, que suelen emplearse para reproducir funcionalidades propietarias en dispositivos Android. Como resultado, GrapheneOS impide la recepción de alertas sísmicas oficiales y otros mensajes gubernamentales de emergencia distribuidos a través de los canales convencionales.

Los usuarios que optan por estos sistemas operativos alternativos, enfocados en la privacidad, deben asumir la imposibilidad de recibir alertas sísmicas automáticas a menos que surjan aplicaciones independientes y universales desarrolladas por autoridades públicas o iniciativas comunitarias.

Cómo activar las alertas sísmicas en Android y iOS

Estos son los pasos que debes seguir para que tu teléfono móvil pueda recibir las alertas sísmicas emitidas por los gobiernos.

En Android:

  1. Ajustes.
  2. Seguridad y emergencia
  3. Alertas de sismos.

En iOS:

  1. Configuración.
  2. Notificaciones.
  3. Activar alertas gubernamentales
Así funciona la alerta sísmica
Así funciona la alerta sísmica en México. (Captura)

Cómo funciona una alerta sísmica

Los terremotos, al no poder predecirse ni evitarse, requieren estrategias que permitan a la población prepararse para responder de manera rápida y eficaz. En ese contexto, los Sistemas de Alerta Sísmica Temprana (SAST) han surgido como herramientas de última generación, desarrolladas principalmente en la última década, para reducir los daños y mitigar el impacto de estos eventos. La efectividad de los SAST quedó demostrada durante el gran terremoto de Japón en marzo de 2011, hecho que incrementó el interés mundial en este tipo de sistemas.

La clave de un SAST reside en su capacidad para analizar los primeros segundos de la onda P —la primera onda sísmica generada— y estimar desde ese mismo momento el tamaño del terremoto. A diferencia de los métodos tradicionales, que esperan el registro completo del evento, los SAST procesan rápidamente la señal recibida por una estación cercana al epicentro. Estos datos se transmiten en tiempo real al centro de procesamiento, donde la información viaja a la velocidad de la luz, mientras que las ondas sísmicas avanzan mucho más despacio.

De este modo, si los parámetros del evento superan un umbral de alerta, el sistema emite automáticamente una notificación. El principal desafío de estos sistemas es minimizar la “zona ciega”, el área más próxima al epicentro donde no es posible emitir aviso oportuno; su reducción es prioritaria para proteger al mayor número de personas posible.

Temas Relacionados

Alerta sísmicaCelularAndroidiPhoneLo último en tecnología

Últimas Noticias

El Modo IA de Google suma cinco idiomas y lleva la búsqueda inteligente a más regiones del mundo

La nueva actualización permite a usuarios de países como India, Japón y Brasil interactuar con la inteligencia artificial de Google en su lengua, mejorando la personalización y la relevancia de las respuestas

El Modo IA de Google

Si Nvidia es la empresa más valiosa del mundo, por qué su CEO Jensen Huang no lidera la lista de los más ricos

El ascenso bursátil de la firma tecnológica no se traduce en la fortuna personal de su director ejecutivo, quien mantiene una participación accionaria mucho menor que otros magnates tecnológicos y financieros del mundo

Si Nvidia es la empresa

Sam Altman elogió el nuevo iPhone 17 y no descartó reemplazar Siri por ChatGPT

Las declaraciones de Sam Altman coinciden con la introducción de Apple Intelligence en toda la gama, abriendo el debate sobre los límites y oportunidades de la integración de IA

Sam Altman elogió el nuevo

Actualización de celulares Samsung ya está disponible: qué tiene el nuevo One UI 8

Según la empresa, “One UI 8 combina herramientas avanzadas de personalización con funciones de seguridad de primer nivel”

Actualización de celulares Samsung ya

Lanzamiento del iPhone 17: los mejores memes tras el esperado evento de Apple

Como ya es ‘tradición’, el público aprovechó la fiebre del evento de lanzamiento para expresar sus apreciaciones mediante el humor visual

Lanzamiento del iPhone 17: los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei lanzó la campaña en

Milei lanzó la campaña en Córdoba y afirmó que los audios de Spagnuolo son inteligencia artificial

Chocó a un grupo de amigos, mató a dos y fue detenido tras cuatro meses prófugo

Jornada financiera: los dólares alternativos se acercaron a los $1.600 y el riesgo país tocó los 1.500 puntos

Javier Milei dijo que está negociando un préstamo del Tesoro de EEUU para pagar vencimientos de deuda en 2026

El peronismo se mostró unido antes de la marcha por CFK y busca apuntalar la candidatura de Taiana

INFOBAE AMÉRICA
Del grunge al pop latino:

Del grunge al pop latino: los años 90 y una fusión de géneros que sentó las bases del sonido global

Miles por un retrato de Isabel II: las razones detrás del furor por las monedas conmemorativas británicas

La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de cinco opositores detenidos por el régimen de Nicaragua

Sarampión en las Américas: intensifican el llamado a fortalecer la vacunación ante el aumento de casos

Felipe González se dirigió a Hamas: “¿No quieren que maten a niños y mujeres en Gaza? Suelten a los rehenes”

TELESHOW
La emoción de Marcelo Tinelli

La emoción de Marcelo Tinelli al relatar cómo recuperó un anillo que pertenecía a su padre: “Te corresponde a vos”

Evangelina Anderson recordó cuando se despidió de El Bailando por un sueño: “La carrera te va a dar revancha”

Fabián Cubero confesó que se hizo una lectura de manos y que la predicción se cumplió 10 años después

Juana Repetto dio detalles sobre cómo se enteró que iba a ser mamá: “Esto no puede ser verdad”

Ricardo Darín habló de la segunda temporada de El Eternauta: “Leí el primer capítulo, quedé conmocionado”