Estos son los celulares que no pueden recibir alertas sísmicas

La recepción de alertas sísmicas depende de la colaboración entre los organismos de protección civil y los desarrolladores de los sistemas operativos. (Freepik)

Las alertas sísmicas se han convertido en una herramienta fundamental para la protección civil en regiones propensas a terremotos. Permiten avisar con segundos de antelación antes de que las ondas sísmicas alcancen zonas habitadas, lo que facilita la evacuación, la activación de protocolos de seguridad y la reducción de riesgos para la población.

Su implementación en dispositivos móviles ha ampliado considerablemente el alcance de estos avisos, transformando el teléfono celular en un recurso clave para salvar vidas y minimizar daños durante emergencias sísmicas.

Las alertas sísmicas enviadas automáticamente a través de teléfonos móviles han sido implementadas en sistemas como Android, iOS y HarmonyOS (Huawei). Sin embargo, los dispositivos que funcionan con sistemas operativos alternativos, como LineageOS, /e/OS y GrapheneOS, no pueden recibir estas notificaciones.

Alerta sísmica. (Cuartoscuro)

La recepción de alertas sísmicas depende de la colaboración entre los organismos de protección civil y los desarrolladores de los sistemas operativos principales. Android utiliza los Servicios de Google Play para la distribución de mensajes urgentes, mientras que iOS y HarmonyOS integran mecanismos propios para notificaciones de emergencia.

Qué se sabe de los sistemas operativos alternativos

LineageOS destaca por su orientación a la privacidad y la compatibilidad con una amplia lista de dispositivos, entre ellos, marcas como LG, Nokia, Google Pixel, OnePlus, Samsung, Xiaomi y Sony. Este sistema ofrece herramientas para la gestión de datos personales y la opción de instalar las aplicaciones de la Play Store de Google, aunque la funcionalidad de algunos servicios —como las alertas nacionales automáticas— puede quedar limitada por la ausencia de los servicios principales de Google.

A su vez, /e/OS deriva de LineageOS y elimina por completo cualquier integración con la infraestructura de Google. Su tienda App Lounge permite el acceso a aplicaciones generalistas —incluyendo filtrado exclusivo de apps de código abierto—, pero el sistema tampoco incorpora los canales oficiales de alerta sísmica. Entre sus funciones incluye Advanced Privacy, que fortalece la protección contra el rastreo, lo que resulta ventajoso para quienes buscan independencia digital, aunque pierde acceso a sistemas de notificación pública de emergencias.

Los sistemas de alerta temprana son más comunes en áreas con intensa actividad sísmica. (Efe)

Por su parte, GrapheneOS refuerza la desvinculación de Google al rechazar tanto los servicios de Google Play como alternativas de terceros como microG, que suelen emplearse para reproducir funcionalidades propietarias en dispositivos Android. Como resultado, GrapheneOS impide la recepción de alertas sísmicas oficiales y otros mensajes gubernamentales de emergencia distribuidos a través de los canales convencionales.

Los usuarios que optan por estos sistemas operativos alternativos, enfocados en la privacidad, deben asumir la imposibilidad de recibir alertas sísmicas automáticas a menos que surjan aplicaciones independientes y universales desarrolladas por autoridades públicas o iniciativas comunitarias.

Cómo activar las alertas sísmicas en Android y iOS

Estos son los pasos que debes seguir para que tu teléfono móvil pueda recibir las alertas sísmicas emitidas por los gobiernos.

En Android:

Ajustes. Seguridad y emergencia Alertas de sismos.

En iOS:

Configuración. Notificaciones. Activar alertas gubernamentales

Así funciona la alerta sísmica en México. (Captura)

Cómo funciona una alerta sísmica

Los terremotos, al no poder predecirse ni evitarse, requieren estrategias que permitan a la población prepararse para responder de manera rápida y eficaz. En ese contexto, los Sistemas de Alerta Sísmica Temprana (SAST) han surgido como herramientas de última generación, desarrolladas principalmente en la última década, para reducir los daños y mitigar el impacto de estos eventos. La efectividad de los SAST quedó demostrada durante el gran terremoto de Japón en marzo de 2011, hecho que incrementó el interés mundial en este tipo de sistemas.

La clave de un SAST reside en su capacidad para analizar los primeros segundos de la onda P —la primera onda sísmica generada— y estimar desde ese mismo momento el tamaño del terremoto. A diferencia de los métodos tradicionales, que esperan el registro completo del evento, los SAST procesan rápidamente la señal recibida por una estación cercana al epicentro. Estos datos se transmiten en tiempo real al centro de procesamiento, donde la información viaja a la velocidad de la luz, mientras que las ondas sísmicas avanzan mucho más despacio.

De este modo, si los parámetros del evento superan un umbral de alerta, el sistema emite automáticamente una notificación. El principal desafío de estos sistemas es minimizar la “zona ciega”, el área más próxima al epicentro donde no es posible emitir aviso oportuno; su reducción es prioritaria para proteger al mayor número de personas posible.