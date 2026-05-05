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Steven Soderbergh defendió el uso creativo de la inteligencia artificial en su documental sobre John Lennon

El director detalló cómo la alianza con Meta permitió convertir una entrevista inédita en una experiencia visual innovadora, poniendo en debate la transparencia y los nuevos recursos del cine documental

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Ilustración digital. A la izquierda, Steven Soderbergh con gorra y gafas, en tonos azules y grises. A la derecha, John Lennon y Yoko Ono difusos y etéreos.
La familia Lennon apoyó el documental, otorgando permiso para emplear IA en la reconstrucción de pasajes filosóficos y metafóricos del diálogo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo de una entrevista inédita entre John Lennon y Yoko Ono permitió a Steven Soderbergh emprender un documental que explora los límites entre memoria, creatividad y tecnología, contando con el apoyo de la familia Lennon y la colaboración de Meta para incorporar inteligencia artificial en la experiencia visual.

El director buscó mantener la autenticidad del audio grabado en el hogar de Lennon horas antes de su muerte, un proceso que, según explicó en entrevista exclusiva con Deadline, planteó desafíos singulares para el género documental.

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Soderbergh utilizó inteligencia artificial provista por Meta para generar imágenes en aquellos pasajes de la conversación cuya naturaleza abstracta iba más allá de las posibilidades del material de archivo tradicional. Así, el equipo pudo ilustrar secuencias imposibles de recrear de otra forma, mezclando más de mil imágenes históricas con fragmentos visuales creados por ordenador, en busca de una nueva forma de narrar visualmente la intimidad de Lennon y Ono.

El documental, John Lennon: The Last Interview de Steven Soderbergh sobre la última entrevista de Lennon emplea inteligencia artificial como herramienta creativa para ilustrar en pantalla ideas abstractas y filosóficas presentes en el diálogo original. Mediante la colaboración con Meta, el director integró secuencias generadas por IA en las partes del audio, manteniendo la voz auténtica de los protagonistas y el permiso directo de la familia Lennon.

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El resultado introduce nuevas posibilidades narrativas en el cine documental, marcando un precedente sobre el uso de tecnologías avanzadas en la conservación y divulgación de la memoria artística.

La inteligencia artificial como recurso creativo en el documental de John Lennon

Steven Soderbergh portada
Soderbergh defendió la transparencia y la ética al revelar el proceso tecnológico empleado en el documental sobre John Lennon y Yoko Ono

Soderbergh relató a Deadline que, tras escuchar la versión íntegra de la entrevista, se propuso transformar casi tres horas de grabación en una pieza ágil, cuidando tanto la cronología como la profundidad emocional del diálogo entre Lennon y Ono. “Nuestra tarea fue encontrar estrategias visuales para cada capítulo de modo que la película evolucionara sin distraer y aumentara la sensación de intimidad, como si el espectador estuviese en la habitación”, detalló el director.

Aclaró que, alrededor de un 10% del filme requería representar ideas que trascendían lo tangible. “Nos hallamos ante momentos en que conversaban en términos filosóficos y necesitábamos imágenes metafóricas que acompañaran esos instantes. Ahí comenzamos a experimentar con inteligencia artificial para crear aquellas secuencias imposibles de filmar”, explicó al medio.

El proceso cobró mayor agilidad al sumar a Meta, que proporcionó tanto la tecnología como el financiamiento para concluir el proyecto. “Michael Sugar propuso contactar a Meta porque están desarrollando herramientas generativas de video. Les mostramos la película y aceptaron participar, siempre y cuando pusiéramos a prueba sus recursos en una obra real”, recordó Soderbergh. Gracias a este apoyo, secuencias cuya producción habitual tomaría un año se resolvieron en aproximadamente cinco semanas, una rapidez inédita para este tipo de producciones, subrayó el cineasta.

Reacciones y debate ético por el uso de inteligencia artificial

La inclusión de inteligencia artificial en el documental provocó reacciones intensas tras el anuncio del proyecto. Soderbergh reconoció, en conversación con Deadline, que las inquietudes del público ante el uso de esta tecnología eran comprensibles: “Sé que mucha gente asume lo peor, como que intentaríamos devolver la vida a John Lennon. Pero no es el caso. Buscamos ilustrar de modo creativo las partes donde lo real no es posible o adecuado”, enfatizó.

El director insistió en la relevancia de explicar abiertamente el proceso: “Hay que ser transparentes sobre cómo y por qué se emplea la inteligencia artificial. Debe ser siempre nuestra primera norma”. Añadió: “Mi mayor obligación moral consiste en lograr la mejor versión posible de la película, lo que también exige honestidad con el espectador sobre las técnicas utilizadas”.

Con respecto a la familia Lennon, Soderbergh explicó que tanto Sean Lennon como los administradores heredaron la confianza en el equipo creativo. “Sean merece mención especial. Al preguntarle qué habría pensado su padre sobre esta tecnología, respondió: ‘A mi padre le habría interesado experimentarla para ver qué podría aportar’”, relató a Deadline.

El uso de mil imágenes históricas y fragmentos generados por IA busca acercar al espectador a la intimidad y esencia de Lennon y Ono (Annie Leibovitz)
El uso de mil imágenes históricas y fragmentos generados por IA busca acercar al espectador a la intimidad y esencia de Lennon y Ono (Annie Leibovitz)

La visión de Soderbergh sobre tecnología y creatividad en el cine

Steven Soderbergh diferencia ante Deadline el uso de la inteligencia artificial como herramienta creativa de su incidencia en otros ámbitos sociales. Sobre su aplicación en el filme, afirmó: “No trato de engañar ni de manipular emociones de forma artificial. Era fundamental que quedara claro cuándo una imagen era fruto de la tecnología, como ocurre con los efectos visuales tradicionales”.

El director reflexionó sobre los límites de la creatividad digital: “No existe ninguna herramienta capaz de escribir un buen guion; siempre es imprescindible la experiencia de vida del escritor”, expresó. Subrayó que su objetivo es emplear la tecnología solo cuando mejora el resultado, evitando usos que pudieran restar autenticidad a la experiencia del público.

Acerca del futuro de la inteligencia artificial en el cine y la respuesta social, Soderbergh señaló a Deadline: “El debate en torno a la inteligencia artificial es necesario. Todavía no sabemos cómo evolucionará ni cuál será la reacción de la audiencia ante contenidos generados con estas tecnologías en los próximos años”.

Para el director, el propósito esencial del documental es centrar la atención en el mensaje y las vivencias de Lennon y Ono. “Los temas que abordan siguen siendo actuales. Espero que la audiencia, al ver la película, comprenda tanto el proceso como la importancia de lo que realmente se dice”, explicó.

Soderbergh concluyó que la transparencia sobre el uso de tecnología y la coherencia ética en sus decisiones creativas constituyen una responsabilidad inseparable de la propia obra, una rendición de cuentas hacia los espectadores y hacia la memoria de los protagonistas.

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