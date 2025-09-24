Tecno

El avance en fibras ópticas de núcleo hueco abre nuevas posibilidades para la conectividad de datos

La tecnología impulsada por Microsoft y la Universidad de Southampton permite transmitir datos hasta un 45% más rápido y triplicar la capacidad de banda ancha. IEEE Spectrum anticipó mejoras en sectores como la salud, las finanzas y la administración pública

Por Osvaldo Ortiz

Guardar
La compañía tecnológica Microsoft impulsa
La compañía tecnológica Microsoft impulsa la fibra óptica de núcleo hueco para el intercambio entre centros de datos (Microsoft Azure Fiber)

La carrera por revolucionar la conectividad digital dio un paso decisivo con el desarrollo y despliegue de la fibra óptica de núcleo hueco (HCF), una tecnología que promete transformar la velocidad y eficiencia de las redes globales.

Microsoft, a través de su división Azure Fiber y la adquisición de Lumenisity, apuesta desde hace algunos años por esta innovación para potenciar la interconexión de centros de datos y responder a las crecientes demandas de sectores críticos, según la información difundida por IEEE Spectrum y la propia empresa desarrolladora.

A diferencia de la fibra óptica tradicional, en la que la luz viaja por un núcleo sólido de vidrio, la HCF permite que la señal se propague principalmente por aire. Este principio reduce la latencia y la pérdida de señal, lo que se traduce en velocidades de transmisión hasta un 45% superiores y una capacidad de banda ancha hasta tres veces mayor que la de los cables convencionales.

La nueva tecnología reduce la
La nueva tecnología reduce la latencia y aumenta la capacidad de banda ancha, en comparación a los modelos tradicionales de fibra óptica (Science Source)

El diseño más reciente, desarrollado por ingenieros de Microsoft y la Universidad de Southampton, incorpora un sistema de doble anidamiento de tubos de vidrio antirreflectantes. Esta estructura, conocida como fibra de núcleo hueco doblemente anidada y sin nodos (DNANF), logra que más del 99,995% de la luz viaje por el aire, minimizando la distorsión y el consumo energético.

Francesco Poletti, científico jefe de Azure Fiber y profesor en la Universidad de Southampton, explicó a IEEE Spectrum que este avance permite entregar señales al destinatario con muchas menos distorsiones y en un tiempo más rápido, alcanzando niveles de pérdida de señal inferiores a los de la fibra de vidrio más pura.

Aplicaciones y beneficios en sectores claves

El potencial de la HCF va más allá de la mejora técnica en la transmisión de datos. Microsoft destacó que la adquisición de Lumenisity, empresa surgida del Optoelectronics Research Centre de la Universidad de Southampton, permitirá acelerar la adopción de esta tecnología en su infraestructura global de nube.

De acuerdo con Microsoft, la fibra óptica de núcleo hueco puede ofrecer redes rápidas, fiables y seguras para organizaciones de gran escala y sectores estratégicos. En el ámbito sanitario, la capacidad de manejar grandes volúmenes de datos facilitaría la gestión y el intercambio de imágenes médicas en la nube. Para el sector financiero, la reducción de la latencia y el aumento de la seguridad permitirían transacciones internacionales más ágiles y protegidas.

Además, la administración pública podría beneficiarse de una mayor detección de intrusiones y protección de datos sensibles, mientras que industrias como la manufactura y el comercio minorista verían incrementada la calidad y capacidad de sus comunicaciones.

La fibra óptica de núcleo
La fibra óptica de núcleo hueco pretende mejorar la eficiencia en salud, finanzas y administración pública (Microsoft Azure Fiber)

Despliegue, retos y competencia internacional

El despliegue de la HCF ya ha comenzado a materializarse. IEEE Spectrum informó que Microsoft instaló una generación previa de esta tecnología para conectar dos centros de datos de Azure en Europa, utilizando cables híbridos con 32 fibras de núcleo hueco y 48 fibras monomodo convencionales, en rutas superiores a 20 kilómetros cada una.

El investigador Francesco Poletti subrayó que este proyecto lleva la velocidad de propagación de la HCF al espacio de interconexión de centros de datos.

Sin embargo, la adopción masiva enfrenta desafíos significativos. Con más de 5.000 millones de kilómetros de fibra óptica tradicional desplegados en el mundo, la transición a una nueva infraestructura requiere el desarrollo de un ecosistema completo de conectores, empalmadores y amplificadores de señal específicos para la HCF.

Sumado a esto, la fabricación de estos cables sigue siendo compleja y, en parte, manual, lo que dificulta la producción de longitudes extensas.

El despliegue masivo enfrenta grandes
El despliegue masivo enfrenta grandes retos de fabricación y adaptación de infraestructura (Microsoft Azure Fiber)

La competencia internacional añade presión al avance de esta tecnología. El portal científico señaló que empresas han reportado logros comparables en el desarrollo de HCF. En particular, Linfiber Technology anunció la fabricación continua de un cable de núcleo hueco de 47,5 kilómetros con una pérdida de solo 0,1 decibelios por kilómetro, lo que representa un hito en la industria.

Según las perspectivas compartidas por IEEE Spectrum, con 1.280 kilómetros de fibra óptica de núcleo hueco ya instalados y en operación, la tecnología superó la fase experimental y se posiciona como una opción lista para su adopción comercial a gran escala.

Temas Relacionados

Fibra óptica de núcleo huecoFibra ópticaMicrosoftAzure FiberLumenisityUniversidad de SouthamptonCentros de datosTecnología de conectividadNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El lugar ideal para ubicar el router de WiFi: la señal de internet llegará a todos los espacios de la casa

Factores como la posición central, la altura, la distancia respecto a otros aparatos, el tipo de paredes y obstáculos, así como la distribución del mobiliario, influyen directamente en el alcance y la estabilidad de la conexión inalámbrica

El lugar ideal para ubicar

El 80% de usuarios ya utiliza IA, pero más de la mitad no verifica la información obtenida

Especialistas advierten que verificar la información y proteger la privacidad son claves para un uso responsable y seguro de la IA

El 80% de usuarios ya

Cómo usar el internet satelital de Starlink al interior de un avión

La solución portátil permite a pilotos y pasajeros acceder a wifi estable en cabina, aunque su operación requiere cumplir normativas de aviación y asegurar una instalación segura sin interferencias en sistemas críticos

Cómo usar el internet satelital

¿Las orquídeas son parásitas? La IA responde

Las orquídeas son plantas epífitas, es decir, se desarrollan sobre otras llamadas forofitos, a las que utilizan solo como soporte

¿Las orquídeas son parásitas? La

El auge de equipos multidisciplinarios y la erosión de mandos intermedios: el nuevo paradigma laboral impulsado por la inteligencia artificial

La reorganización de los equipos y la reducción de niveles jerárquicos reflejan cómo la inteligencia artificial reconfigura la colaboración, la toma de decisiones y la naturaleza misma del trabajo en las organizaciones

El auge de equipos multidisciplinarios
ÚLTIMAS NOTICIAS
Florencia Peña: “Yo con Alberto

Florencia Peña: “Yo con Alberto Fernández no vi a mi mamá tan mal como ahora”

Descubren que una planta engaña a los insectos al generar aroma de hormiga en peligro

Las imágenes que siguieron los investigadores para hallar los cuerpos descuartizados de las tres chicas buscadas en La Matanza

Qué son los soplos cardíacos y cuál es su gravedad

Javier Milei en la ONU, en vivo: el presidente habla en la Asamblea General, se reúne con el FMI y el Tesoro de EEUU

INFOBAE AMÉRICA
Santiago Peña pidió un lugar

Santiago Peña pidió un lugar para Taiwán en las Naciones Unidas: “Es una cuestión de estricta justicia”

Europa le dio un corto plazo a Irán para cooperar con inspectores nucleares y evitar sanciones de la ONU

Qué puede hacer Europa para resolver el problema de los drones de Putin

Irán niega querer tener armas nucleares, pero ya comenzó a reconstruir los sitios de misiles atacados por Israel

Una muestra reúne el legado de Giorgio Armani con Caravaggio y Rafael

TELESHOW
El tierno gesto de Anita

El tierno gesto de Anita Espasandín con Benjamín Vicuña tras el conflicto que mantiene con la China Suárez

Celeste Muriega celebró la conquista de uno de sus grandes anhelos: “Hoy se los puedo contar”

Nuevo parte médico de Thiago Medina: superó una descompensación respiratoria y su estado permanece reservado

Sabrina Rojas enfrentó al aire los rumores sobre un encuentro a los besos con el ex de Zaira Nara

Así fue cómo entraron los ladrones a desvalijar la casa de Pampita: videos exclusivos y reconstrucción del momento