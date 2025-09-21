Tecno

Microsoft convertiría planta fallida de Foxconn en el centro de datos de IA más poderoso del mundo

El proyecto, llamado Fairwater, representa una inversión superior a 7.000 millones de dólares y estará operativo a principios de 2026

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
El centro de datos Fairwater
El centro de datos Fairwater ocupará más de 110.000 m² en un terreno de 127 hectáreas. REUTERS/Dado Ruvic/

Microsoft planea transformar la planta fallida de Foxconn en Mount Pleasant, Wisconsin, en el centro de datos de inteligencia artificial (IA) más potente del mundo. El proyecto, llamado Fairwater, representa una inversión superior a 7.000 millones de dólares y estará operativo a principios de 2026.

La instalación se convertirá en el eje para el entrenamiento de modelos de IA avanzados en la próxima década, con capacidades de cálculo y eficiencia sin precedentes a nivel global, y una infraestructura diseñada para impactar no solo en la tecnología sino también en la comunidad local y el medio ambiente.

Cómo será el nuevo centro de datos de IA de Microsoft en Wisconsin

El centro de datos Fairwater ocupará más de 110.000 m² en un terreno de 127 hectáreas, donde se instalarán “cientos de millas” de las GPUs Nvidia más potentes del mundo, trabajando en clústeres interconectados mediante fibra óptica suficiente para envolver el planeta cuatro veces, según indicó la compañía.

Vista general del logo de
Vista general del logo de Microsoft a la entrada de la oficina corporativa de la compañía tecnológica. EFE/John G. Mabanglo

Estas GPU procesarán hasta 865.000 tokens por segundo, utilizando tecnologías como NVLink, NVSwitch, InfiniBand y Ethernet de última generación para mantener la comunicación entre los procesadores con mínima latencia. Cada rack funcionará como un “acelerador gigante”, superando diez veces el rendimiento de la supercomputadora más rápida actual.

La construcción incorpora criterios de sostenibilidad, destacando la utilización de un sistema de refrigeración líquida avanzada en circuito cerrado de agua para más del 90% del hardware, reduciendo el consumo de recursos y controlando el calor extremo.

La empresa subraya también las oportunidades sociales y laborales que traerá a la zona, al crear empleos y facilitar el desarrollo de nuevas habilidades para la comunidad.

Microsoft es una empresa tecnológica
Microsoft es una empresa tecnológica multinacional reconocida por desarrollar sistemas operativos, software de productividad, servicios en la nube y dispositivos. REUTERS/Fabian Bimmer

Expansión global y conectividad en la nube de Microsoft

El centro Fairwater es parte de un plan más amplio de Microsoft para implementar instalaciones similares en diferentes puntos de Estados Unidos, además de un nuevo centro de datos de hiperescala en Narvik (Noruega) y el mayor superordenador de Reino Unido en Loughton. Cada uno de estos centros estará integrado con los más de 400 centros de datos que soportan la nube global de Microsoft en más de 70 regiones del mundo.

Con Fairwater, Microsoft pretende liderar la carrera tecnológica y consolidar su infraestructura para responder a las crecientes demandas de IA, impulsando así el avance en el desarrollo de modelos de IA de vanguardia y asegurando que la innovación tecnológica fomente el crecimiento económico y sostenible a nivel local y global.

Qué ocurrió con la planta fallida de Foxconn en Wisconsin

La planta de Foxconn en Mount Pleasant, Wisconsin, se anunció en 2017 como un ambicioso proyecto industrial que prometía transformar la región en un “Silicon Valley del Medio Oeste” de Estados Unidos. Foxconn, uno de los mayores fabricantes de electrónica del mundo, y el estado de Wisconsin acordaron una inversión de más de 10.000 millones de dólares para construir una fábrica de pantallas LCD de última generación y crear hasta 13.000 empleos.

El 2019, el gigante tecnológico
El 2019, el gigante tecnológico taiwanés Foxconn suspendió las obras de su planta de 10.000 millones de dólares en el sureste de Wisconsin. (Mark Hoffman / Milwaukee Journal Sentinel)

El estado ofreció importantes exenciones fiscales y ayudas económicas, esperando un impacto económico duradero para la comunidad local.

Sin embargo, la realidad fue diferente. Tras años de anuncios, cambios de planos y reducción de expectativas, Foxconn nunca concretó las líneas de producción inicialmente prometidas. En lugar de una gran fábrica de pantallas, la empresa construyó instalaciones mucho más pequeñas de las previstas, y su uso se mantuvo limitado y poco claro, generando críticas y decepción tanto en el ámbito político como económico.

La falta de claridad sobre el propósito de la planta, junto a la reducción en la generación de empleo y el incumplimiento de los objetivos originales, han llevado a catalogarla en muchos medios como una “planta fallida”. Esta situación ha tenido un fuerte impacto local, dejando una infraestructura sobredimensionada y subutilizada en Mount Pleasant, que ahora Microsoft planea convertir en un centro de datos de inteligencia artificial.

Temas Relacionados

MicrosoftFoxconnCentro de datos de IAIALo último en tecnología

Últimas Noticias

Conoce los últimos lanzamientos de celulares, smartwatch y mucha más tecnología

Tres compañías han destacado el desarrollo propio de procesadores, la evolución en el diseño industrial, la integración de IA en el uso diario y funcionalidades específicas para el hogar, la educación, el deporte y el trabajo

Conoce los últimos lanzamientos de

Cómo proyectar la pantalla de un teléfono Android o iPhone a un televisor sin descargar aplicaciones

Usuarios pueden compartir videos, fotos y música desde su celular al Smat TV usando solo la red WiFi, sin necesidad de comprar accesorios externos o utilizar cables largos

Cómo proyectar la pantalla de

Para qué sirve cada una de las letras de la transmisión automática de un vehículo

No usar adecuadamente las posiciones de la palanca de cambios puede provocar fallas mecánicas costosas, como el desgaste prematuro de los engranajes o la ruptura de componentes internos del auto

Para qué sirve cada una

Tres juegos con los que entendí cómo enseñarle a mi hija a disfrutar de los videojuegos

El tiempo de juego de los niños debe tener un acompañamiento constante de los padres y no todas las experiencias sirven de igual manera

Tres juegos con los que

Cinco consejos de Bill Gates a los recién graduados de la universidad para que sean exitosos

El cofundador de Microsoft reveló pautas para quienes inician su vida profesional. Destacó la adaptabilidad, el aprendizaje constante y la importancia de las conexiones personales en un mercado laboral en transformación

Cinco consejos de Bill Gates
ÚLTIMAS NOTICIAS
Síntomas y causas de la

Síntomas y causas de la astenia primaveral: cuál es el impacto del cambio de estación en el organismo

Emergencia aérea: un avión sobrevoló el Conurbano a baja altura y llamó la atención de todos los vecinos

El extraño crimen del comerciante frente a la comisaría: sicarios, un remisero sospechoso y 5 minutos para matar

Encontraron muerto al jubilado que estaba desaparecido en Zárate y hay una pareja de policías detenida

La Legislatura porteña declarará de Interés Cultural dos iniciativas artísticas sobre Alzheimer y demencia

INFOBAE AMÉRICA
Israel informó que más de

Israel informó que más de medio millón de gazatíes huyeron de la capital tras la ofensiva militar contra los terroristas de Hamas

¿Finalmente habrá un desenlace en Venezuela?

Portugal reconoció formalmente al Estado de Palestina

República Dominicana incautó 377 paquetes de cocaína de la lancha narco bombardeada por Estados Unidos

La estafa que sufrió un ahorrista que confió el dinero para su retiro en un fondo ganadero de Uruguay

TELESHOW
Maru Botana recordó a su

Maru Botana recordó a su hijo Facu a 17 años de su muerte: “Tan triste fue contarle a los chicos que te habías ido al Cielo”

Lali Espósito habló sobre una posible colaboración musical con Tini Stoessel

Ángela Torres relató su mala experiencia con una psicóloga: “Va a cortar conmigo y va a salir a contarle a las amigas”

Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez, tuvo un doble festejo de cumpleaños con arcoíris, flores y sorpresas

Daniela Celis contó cómo sigue la salud de Thiago Medina: “El órgano más afectado son sus pulmones”