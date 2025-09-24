Cómo trabajar en Mercado Libre y qué vacantes hay disponibles

Conoce cómo puedes postular a Mercado Libre. (Foto: Captura Mercado Libre)

Mercado Libre se ha consolidado como una de las empresas tecnológicas más influyentes de América Latina, no solo por su plataforma de comercio electrónico, sino también por su división financiera y de logística. Su crecimiento acelerado ha impulsado la creación de miles de empleos en la región, convirtiéndola en un actor clave dentro de la economía digital.

Actualmente, la compañía no solo busca profesionales con perfiles tecnológicos, sino también especialistas en logística, finanzas, asuntos gubernamentales y atención al cliente. De acuerdo con sus canales oficiales, las vacantes están disponibles tanto en su portal de carreras como en LinkedIn, además de programas específicos para repartidores bajo la modalidad de Envíos Flex.

La firma, fundada en 1999, se define como un ecosistema digital que impulsa el comercio y democratiza los servicios financieros. Para alcanzar esa misión, necesita equipos diversos y altamente capacitados, capaces de responder a los desafíos de una industria en constante transformación. A continuación, se presentan las principales claves para postularse y algunas de las vacantes más destacadas que actualmente ofrece en Argentina.

Conoce cómo postular a un trabajo en Mercado Libre. (Mercado Libre)

Cómo postularse a Mercado Libre

El canal principal para acceder a vacantes es el portal oficial de carreras (https://mercadolibre.eightfold.ai/careers). Allí, los interesados pueden filtrar las oportunidades por país, modalidad de trabajo y área de especialización. Otra opción es LinkedIn, donde la compañía publica ofertas y permite conectar con reclutadores.

Para completar el proceso de postulación, es necesario crear un perfil en la plataforma, cargar el currículum actualizado y aplicar a las vacantes disponibles. Los especialistas en reclutamiento recomiendan adaptar el CV a cada puesto, resaltando las competencias técnicas y utilizando palabras clave de las descripciones de empleo. Además, la carta de presentación personalizada puede ser un factor diferenciador.

Un aspecto central es la verificación de la legitimidad de las ofertas. Mercado Libre advierte que no solicita dinero ni información sensible por WhatsApp o Telegram como requisito previo a la contratación, por lo que los postulantes deben desconfiar de cualquier contacto sospechoso.

Al momento de postular, es importante adaptar tu CV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empleos que se encuentran disponibles

Oportunidades para repartidores con Envíos Flex

Una de las opciones más accesibles para quienes buscan generar ingresos con Mercado Libre es convertirse en repartidor de Envíos Flex. Este programa conecta a vendedores con repartidores independientes para realizar entregas en el mismo día.

Los requisitos básicos incluyen contar con un vehículo propio (auto o moto), licencia de conducir vigente, identificación oficial y un celular Android para descargar la aplicación correspondiente. También se solicita un chaleco de seguridad como parte del protocolo de protección en las entregas.

El registro se realiza de manera digital, directamente en la aplicación de Envíos Flex, donde los interesados deben completar los datos personales, verificar su identidad y activar su perfil como repartidores.

Repartidor de Mercado Libre es uno de los trabajos más solicitados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puestos en logística y operaciones

Mercado Libre está invirtiendo fuertemente en sus centros de distribución en Argentina, por lo que ofrece posiciones relacionadas con logística. Un ejemplo es el puesto de Representante de Envíos, en el cual el trabajador se encarga de recibir, empaquetar y etiquetar los productos que circulan en el sistema de distribución.

Los candidatos deben contar con estudios secundarios completos y disponibilidad para trabajar de manera presencial. La misión de este equipo es garantizar que los productos lleguen a tiempo y en buen estado, manteniendo la confianza de compradores y vendedores dentro de la plataforma.

Operaciones de envío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos en relaciones gubernamentales

Otro perfil solicitado es el de Expert en Relaciones Gubernamentales, con base en Argentina y alcance también en Uruguay. Este rol tiene como objetivo gestionar la relación institucional con organismos estatales, cámaras empresariales y asociaciones sectoriales.

Entre sus responsabilidades se destacan la construcción de marcos regulatorios modernos, el seguimiento de cambios normativos y el impulso de proyectos de cooperación público-privada que optimicen la logística y la digitalización de pequeñas y medianas empresas.

Los postulantes deben acreditar estudios universitarios en Economía, Ciencias Políticas o Derecho, además de al menos seis años de experiencia en áreas de asuntos públicos. El dominio del inglés y un posgrado en la temática son considerados un plus.

Relaciones gubernamentales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perfiles tecnológicos y fintech

El ecosistema fintech de Mercado Libre también requiere especialistas en automatización de procesos y análisis de datos. La posición de Analista Senior de Automatización de Procesos, por ejemplo, busca profesionales capaces de desarrollar herramientas escalables, reducir riesgos y optimizar la rentabilidad de créditos ofrecidos por la plataforma.

Los requisitos incluyen contar con formación en Administración, Finanzas, Ingeniería o carreras afines, y al menos cuatro años de experiencia en posiciones relacionadas con data analytics. Asimismo, se valoran conocimientos avanzados en SQL, Python y herramientas de visualización como Looker.