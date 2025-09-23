Tecno

Ahora Gemini es tu asistente en Google TV: qué funciones podrás aprovechar con esta IA

La principal ‘misión’ de Gemini es convertirse en un asistente conversacional que va más allá de ejecutar comandos de voz básicos

Gemini convierte al televisor en
Gemini convierte al televisor en un verdadero asistente multifuncional en el hogar. (Google)

La llegada de Gemini a Google TV transforma la experiencia doméstica, ya que permitirá que los usuarios tengan conversaciones naturales con su televisor y accedan a funciones avanzadas solo usando la voz.

Esta actualización no reemplaza al Asistente de Google, sino que amplía sus capacidades para ofrecer una interacción mucho más dinámica y personalizada directamente en la pantalla.

Funciones de Gemini en Google TV

La principal función de Gemini es convertirse en un asistente conversacional que va más allá de ejecutar comandos de voz básicos. Los usuarios pueden encontrar recomendaciones de películas o series, aclarar dudas complejas, organizar actividades familiares, ayudar en proyectos escolares e incluso recibir tutoriales interactivos a través de videos.

Gemini en Google TV.
Gemini en Google TV. (Europa Press)

Por ejemplo, es posible pedir a Gemini que sugiera contenido específico según el estado de ánimo: si una persona prefiere los dramas y otra las comedias ligeras, el sistema puede hacer recomendaciones personalizadas que intenten satisfacer a ambos, facilitando la elección grupal. Otra opción ofrecida es solicitar resúmenes de temporadas anteriores de una serie popular; por ejemplo: “¿Qué pasó en la última temporada de ‘Outlander’?”.

Entre los usos destacados de Gemini se encuentra también su capacidad para responder búsquedas ambiguas. Si no recuerdas el nombre de un nuevo estreno pero sabes que es una serie sobre hospitales, puedes simplemente describírselo y el sistema recomendará títulos potenciales, como “The Pitt”. Si después deseas saber más, solo hace falta pedir opiniones de la crítica para ese título en particular. Esta comunicación continua permite explorar diferentes opciones y ampliar la información antes de tomar una decisión sobre qué ver.

En el ámbito educativo, Gemini aprovecha el acceso a YouTube y otros recursos audiovisuales para integrar la pantalla del televisor en el aprendizaje. Padres y estudiantes pueden consultar sobre conceptos escolares sencillos o complejos.

Google TV.
Google TV. (Google)

Por ejemplo, se puede pedir a Gemini que le explique a un niño de primaria por qué entran en erupción los volcanes, o cómo realizar un modelo volcánico. De igual forma, quienes buscan aprender habilidades nuevas, como tocar la guitarra desde cero, reciben instrucciones guiadas paso a paso y pueden visualizar videos tutoriales directamente en la televisión.

En las tareas cotidianas, Gemini también asiste en la cocina cuando se necesita preparar un postre rápido para una comida compartida, sugiriendo ideas que se adapten a criterios como el tiempo disponible: “¿Qué postre puedo preparar en menos de una hora?”.

Con estas novedades, Gemini convierte al televisor en un verdadero asistente multifuncional en el hogar, añadiendo valor tanto para el entretenimiento como para el aprendizaje y las necesidades diarias.

Gemini, la IA de Google.
Gemini, la IA de Google. (Europa Press)

¿En qué televisores con Google TV estará disponible Gemini?

La compatibilidad de Gemini, según anunció Google, inicia en la serie TCL QM9K, y en los próximos meses se expandirá a otros dispositivos como Google TV Streamer, la caja Walmart onn. 4K Pro, los modelos Hisense U7, U8 y UX del año 2025, y las series TCL QM7K, QM8K y X11K previstas para ese mismo año. Google confirmó que habrá nuevas funciones y una mayor integración en más televisores en el futuro cercano.

La diferencia entre Google TV y Android TV

Google aclara que Google TV se trata de una experiencia personalizada que viene instalada de fábrica en televisores y dispositivos de las principales marcas. Google TV funciona sobre el sistema operativo Android TV OS, pero añade una interfaz y funciones de recomendación específicas. Por contraste, existen dispositivos que utilizan Android TV OS pero ofrecen una experiencia de usuario diferente, ya que no incluyen la interfaz ni las funcionalidades adicionales de Google TV y son referidos como dispositivos Android TV.

