Cómo encontrar tus películas y series favoritas usando la IA de Google TV

Uno de los principales beneficios del uso de Google TV reside en la personalización de las recomendaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organizar una noche de cine en casa puede resultar complicado cuando se trata de elegir una película o serie que agrade a todos, especialmente dada la cantidad de títulos disponibles en múltiples plataformas. La llegada de la inteligencia artificial (IA) a los sistemas de entretenimiento, específicamente a través de Google TV, ha simplificado la experiencia para quienes buscan recomendaciones personalizadas y acceso rápido al contenido favorito.

La IA de Google TV representa un cambio significativo para los usuarios que administran diversas suscripciones de streaming. Antes era necesario explorar manualmente cada plataforma para localizar un título específico, pero el buscador universal habilitado por la IA cambió por completo este proceso. “Gracias a la IA que integra Google TV, se ofrece un buscador universal que permite que cuando se escriba el nombre de la cinta o un género en particular, el sistema operativo buscará automáticamente en todas las aplicaciones de streaming y mostrará los resultados en un solo lugar”, detalló Karen Saavedra, marketing & trade Manager de Caixun, marca que incorpora este sistema operativo en sus televisores.

Uno de los principales beneficios del uso de Google TV reside en la personalización de las recomendaciones. El sistema aprende de las selecciones y hábitos de consumo del usuario. Así, a medida que se interactúa con la televisión, las sugerencias mejoran en precisión, adaptándose, por ejemplo, a gustos específicos como comedias para el fin de semana, documentales para tardes tranquilas o películas de terror ideales para una maratón entre amigos.

Google TV. (Foto: Google)

Así puedes aprovechar las sugerencias de la IA de Google TV

Para aprovechar al máximo el buscador impulsado por IA de Google TV y hallar fácilmente lo que te apetece ver, sigue estos pasos:

Accede a la barra de búsqueda de tu televisor. Puedes hacerlo utilizando el control remoto y seleccionando la opción de búsqueda, o bien usando la función de comando de voz si está disponible.

Expresa qué quieres encontrar, ya sea mencionando en voz alta el título de una película, el nombre de una serie, un género (como acción, comedia, drama) o incluso el nombre de un actor o director. Si prefieres, puedes escribirlo usando el teclado del control.

Una vez ingresada la búsqueda, el sistema operativo rastreará automáticamente todas las aplicaciones de streaming instaladas en el dispositivo. Esto incluye servicios populares como Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video , entre otros.

Después de unos segundos, Google TV presentará una lista consolidada de todas las películas y series que coincidan con tu consulta, agrupando opciones disponibles en diferentes plataformas.

Explora la lista de resultados, que puede incorporar sinopsis, imágenes, calificaciones y, en muchos casos, fragmentos de cada título, facilitando así la elección.

Escoge el contenido que desees ver. La plataforma te indicará en cuál aplicación de streaming se encuentra disponible y, si la tienes instalada, directamente abrirá el título para que comiences la reproducción.

Disfruta de tu selección. Además, ten en cuenta que tus elecciones ayudarán a la IA a perfeccionar futuras recomendaciones según tus preferencias y hábitos visuales.

Gemini reempalzó a Google Assistant en dispositivos con Google TV para 2025.(Google)

Ventajas adicionales del uso de la IA en Google TV

La funcionalidad de recomendación basada en inteligencia artificial no solo ahorra tiempo, sino que también convierte la experiencia de navegación en algo mucho más intuitivo y placentero. La IA aprende tanto de las búsquedas como del tiempo que pasas viendo determinados géneros, series o películas, generando un perfil único para cada usuario. Así, la próxima vez que te dispongas a preparar una maratón con familiares o amigos, la plataforma podrá anticipar tus gustos, sugiriendo desde los últimos estrenos hasta clásicos del cine y series populares.

Asimismo, la incorporación de la Unificación de Contenido Preferido permite centralizar el acceso al entretenimiento en un solo lugar, lo que significa menos tiempo navegando entre aplicaciones y más tiempo compartiendo con quienes te rodean. Al enfrentar la decisión de qué ver juntos, basta con filtrar por intereses comunes y explorar las sugerencias, haciendo del proceso algo colectivo y más dinámico.