Un nuevo videojuego anuncia su edición en Nintendo Switch 2

Lollipop Chainsaw fue lanzado en 2012. (Dragami Games)

Las expectativas crecen entre la comunidad gamer, ya que Lollipop Chainsaw RePOP ha confirmado su llegada a la Nintendo Switch 2 en una versión mejorada. El estudio Dragami Games reveló que esta edición estará disponible en noviembre de 2025 y promete una notable mejora técnica frente a la entrega actual para la consola híbrida de Nintendo.

En el tráiler de anuncio, la desarrolladora mostró una comparativa directa entre la edición de Switch original y la futura edición para Nintendo Switch 2. Se observaron incrementos sustanciales tanto en la resolución como en la tasa de cuadros, además de mejoras gráficas evidentes, según detalló Dragami Games en el comunicado oficial.

De acuerdo con las especificaciones reveladas tras el debut en la versión estándar el pasado 12 de septiembre de 2024 en formato digital —y el 26 de septiembre en su edición física en Occidente por USD 44,99—, la actualización apunta a optimizar la experiencia visual y de rendimiento.

Una portada de Lollipop Chainsaw RePop. (Nintendo)

Aquellos jugadores que ya posean Lollipop Chainsaw RePOP en la Nintendo Switch actual también podrán acceder a las novedades técnicas. Está programada una opción de actualización mediante un Pase de actualización, aunque aún no se ha definido si esta mejora será gratuita o requerirá un pago adicional, según las declaraciones recogidas por los canales oficiales del juego.

Por otro lado, Dragami Games ha confirmado que la edición especial para Nintendo Switch 2 contará con una presencia destacada durante el Tokyo Game Show 2025, que abrirá sus puertas el 25 de septiembre. Allí, los asistentes podrán probar de primera mano la jugabilidad de la remasterización en el booth de Konami, obteniendo además un clear file conmemorativo de Lollipop Chainsaw como obsequio especial, pieza que anticipan como codiciada entre coleccionistas y seguidores de la protagonista Juliet Starling.

El título original, lanzado en 2012 y desarrollado inicialmente por Grasshopper Manufacture, consiguió un lugar en la cultura gamer gracias a su enfoque humorístico, acción desenfadada y estética irreverente. Con esta reedición, Dragami Games subraya su intención de mantener vigente el legado del clásico, adaptándolo a la nueva generación de hardware y ofreciendo a los fans la posibilidad de redescubrir el juego en condiciones técnicas superiores.

Lollipop Chainsaw RePop. (Dragami Games)

Juegos confirmados para Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 prepara un arranque de generación cargado de títulos confirmados hasta diciembre de 2025, ofreciendo lanzamientos mensuales que combinan franquicias clásicas y propuestas nuevas.

Septiembre de 2025: Trails in the Sky 1er Capítulo - Edición Nintendo Switch 2: 19 de septiembre Hades II - Edición Nintendo Switch 2: 25 de septiembre The Touryst: Deluxe: 25 de septiembre EA SPORTS FC 26: 26 de septiembre Pac-Man World 2 Re-Pac: 26 de septiembre Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles - Edición Nintendo Switch 2: 30 de septiembre

Octubre de 2025: Borderlands 4: 3 de octubre Yooka-Replaylee: 9 de octubre Disgaea 7 Complete: 10 de octubre Little Nightmares Enhanced Edition: 10 de octubre Little Nightmares III: 10 de octubre Pokémon Legends: ZA - Edición Nintendo Switch 2: 16 de octubre Pokémon Legends: ZA: Mega Dimension: 16 de octubre Full Metal Schoolgirl: 23 de octubre Persona 3 Reload: 23 de octubre Plantas vs. Zombies: Replantado: 23 de octubre Museo Two Point: 28 de octubre Dragon Quest I y II HD-2D Remake: 30 de octubre Majogami: 30 de octubre (EE. UU.) Mina the Hollower: 31 de octubre

Noviembre de 2025: Hyrule Warriors: La era de la prisión: 6 de noviembre Buenas noches Universo: 11 de noviembre Paquete Deluxe de la Trilogía Secreta de Atelier Ryza: 13 de noviembre Inazuma Eleven: Victory Road: 13 de noviembre Yakuza Kiwami: 13 de noviembre (EE. UU.) Yakuza Kiwami 2: 13 de noviembre DRAGON BALL: ¡Chispas! ZERO: 14 de noviembre Bob Esponja: Titanes de la Marea: 18 de noviembre Kirby Air Riders: 20 de noviembre Hades II - Nintendo Switch 2 Edition: 20 de noviembre (EE. UU.)

Diciembre de 2025: Metroid Prime 4: Beyond - Edición Nintendo Switch 2: 4 de diciembre Octopath Traveler 0: 4 de diciembre Mortal Kombat: Legacy Kollection: 12 de diciembre

