Un nuevo videojuego anuncia su edición en Nintendo Switch 2

Este juego fue lanzado originalmente en el año 2012. Desde entonces, ha granjeado miles de adeptos

Por Renzo Gonzales

Lollipop Chainsaw fue lanzado en
Lollipop Chainsaw fue lanzado en 2012. (Dragami Games)

Las expectativas crecen entre la comunidad gamer, ya que Lollipop Chainsaw RePOP ha confirmado su llegada a la Nintendo Switch 2 en una versión mejorada. El estudio Dragami Games reveló que esta edición estará disponible en noviembre de 2025 y promete una notable mejora técnica frente a la entrega actual para la consola híbrida de Nintendo.

En el tráiler de anuncio, la desarrolladora mostró una comparativa directa entre la edición de Switch original y la futura edición para Nintendo Switch 2. Se observaron incrementos sustanciales tanto en la resolución como en la tasa de cuadros, además de mejoras gráficas evidentes, según detalló Dragami Games en el comunicado oficial.

De acuerdo con las especificaciones reveladas tras el debut en la versión estándar el pasado 12 de septiembre de 2024 en formato digital —y el 26 de septiembre en su edición física en Occidente por USD 44,99—, la actualización apunta a optimizar la experiencia visual y de rendimiento.

Una portada de Lollipop Chainsaw
Una portada de Lollipop Chainsaw RePop. (Nintendo)

Aquellos jugadores que ya posean Lollipop Chainsaw RePOP en la Nintendo Switch actual también podrán acceder a las novedades técnicas. Está programada una opción de actualización mediante un Pase de actualización, aunque aún no se ha definido si esta mejora será gratuita o requerirá un pago adicional, según las declaraciones recogidas por los canales oficiales del juego.

Por otro lado, Dragami Games ha confirmado que la edición especial para Nintendo Switch 2 contará con una presencia destacada durante el Tokyo Game Show 2025, que abrirá sus puertas el 25 de septiembre. Allí, los asistentes podrán probar de primera mano la jugabilidad de la remasterización en el booth de Konami, obteniendo además un clear file conmemorativo de Lollipop Chainsaw como obsequio especial, pieza que anticipan como codiciada entre coleccionistas y seguidores de la protagonista Juliet Starling.

El título original, lanzado en 2012 y desarrollado inicialmente por Grasshopper Manufacture, consiguió un lugar en la cultura gamer gracias a su enfoque humorístico, acción desenfadada y estética irreverente. Con esta reedición, Dragami Games subraya su intención de mantener vigente el legado del clásico, adaptándolo a la nueva generación de hardware y ofreciendo a los fans la posibilidad de redescubrir el juego en condiciones técnicas superiores.

Lollipop Chainsaw RePop. (Dragami Games)
Lollipop Chainsaw RePop. (Dragami Games)

Juegos confirmados para Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 prepara un arranque de generación cargado de títulos confirmados hasta diciembre de 2025, ofreciendo lanzamientos mensuales que combinan franquicias clásicas y propuestas nuevas.

  • Septiembre de 2025:
    • Trails in the Sky 1er Capítulo - Edición Nintendo Switch 2: 19 de septiembre
    • Hades II - Edición Nintendo Switch 2: 25 de septiembre
    • The Touryst: Deluxe: 25 de septiembre
    • EA SPORTS FC 26: 26 de septiembre
    • Pac-Man World 2 Re-Pac: 26 de septiembre
    • Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles - Edición Nintendo Switch 2: 30 de septiembre
  • Octubre de 2025:
    • Borderlands 4: 3 de octubre
    • Yooka-Replaylee: 9 de octubre
    • Disgaea 7 Complete: 10 de octubre
    • Little Nightmares Enhanced Edition: 10 de octubre
    • Little Nightmares III: 10 de octubre
    • Pokémon Legends: ZA - Edición Nintendo Switch 2: 16 de octubre
    • Pokémon Legends: ZA: Mega Dimension: 16 de octubre
    • Full Metal Schoolgirl: 23 de octubre
    • Persona 3 Reload: 23 de octubre
    • Plantas vs. Zombies: Replantado: 23 de octubre
    • Museo Two Point: 28 de octubre
    • Dragon Quest I y II HD-2D Remake: 30 de octubre
    • Majogami: 30 de octubre (EE. UU.)
    • Mina the Hollower: 31 de octubre
  • Noviembre de 2025:
    • Hyrule Warriors: La era de la prisión: 6 de noviembre
    • Buenas noches Universo: 11 de noviembre
    • Paquete Deluxe de la Trilogía Secreta de Atelier Ryza: 13 de noviembre
    • Inazuma Eleven: Victory Road: 13 de noviembre
    • Yakuza Kiwami: 13 de noviembre (EE. UU.)
    • Yakuza Kiwami 2: 13 de noviembre
    • DRAGON BALL: ¡Chispas! ZERO: 14 de noviembre
    • Bob Esponja: Titanes de la Marea: 18 de noviembre
    • Kirby Air Riders: 20 de noviembre
    • Hades II - Nintendo Switch 2 Edition: 20 de noviembre (EE. UU.)
  • Diciembre de 2025:
    • Metroid Prime 4: Beyond - Edición Nintendo Switch 2: 4 de diciembre
    • Octopath Traveler 0: 4 de diciembre
    • Mortal Kombat: Legacy Kollection: 12 de diciembre

