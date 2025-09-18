Tecno

Nintendo Switch 2 enciende los motores con nuevo comercial junto a Regina Sirvent y Mario Kart

En el spot, la deportista demuestra cómo la comunicación en tiempo real —habilitada por GameChat— favorece una experiencia compartida, dinámica y divertida

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Nintendo Switch 2 enciende los motores con nuevo comercial junto a Regina Sirvent y Mario Kart. (Nintendo)

Nintendo Latinoamérica ha lanzado un nuevo comercial para la consola Nintendo Switch 2, marcando su primera colaboración oficial con una figura del deporte mexicano. La piloto Regina Sirvent, referente en el automovilismo nacional y primera mujer mexicana en alcanzar un podio en NASCAR México, lidera la campaña que pone en valor la competencia y la convivencia a través de la tecnología GameChat y el juego Mario Kart World.

El anuncio refuerza el compromiso de la compañía con historias auténticas y el reconocimiento de figuras inspiradoras en México y Latinoamérica.

Nintendo, deporte y tecnología: una colaboración inédita con Regina Sirvent

La nueva campaña se centra en la conexión entre el mundo del automovilismo profesional y la comunidad gamer, utilizando la Nintendo Switch 2 y la funcionalidad GameChat como eje integrador.

Una de las grandes novedades
Una de las grandes novedades que resalta el comercial es la funcionalidad GameChat. (Captura Nintendo)

En el comercial, Regina Sirvent demuestra cómo la comunicación en tiempo real —habilitada por GameChat— favorece una experiencia compartida, dinámica y divertida al jugar Mario Kart World. Este paralelismo entre la emoción de las carreras reales y la competencia virtual subraya que lo importante, tanto en la pista de carreras como en la consola, es disfrutar la experiencia junto a otros.

La participación de Sirvent inspira a una nueva generación de jugadores y deportistas al mostrar que superación, pasión y espíritu competitivo son valores universales.

GameChat en Nintendo Switch 2: comunicación sin barreras

Una de las grandes novedades que resalta el comercial es la funcionalidad GameChat integrada en la Nintendo Switch 2. Esta herramienta permite que grupos de jugadores conversen en tiempo real, facilitando la estrategia, la diversión y el sentido de comunidad en juegos como Mario Kart World.

Nintendo Latinoamérica ha lanzado un
Nintendo Latinoamérica ha lanzado un nuevo comercial para la consola Nintendo Switch 2. REUTERS/Issei Kato

La función puede usarse sin suscripción a Nintendo Switch Online hasta el 31 de marzo de 2026; luego, será necesario contar con la suscripción para mantener el acceso.

Para aprovechar GameChat, los usuarios deben contar con acceso a internet, una cuenta Nintendo y, en algunos casos, una cámara compatible para videollamadas. Esta apuesta tecnológica suma valor a la experiencia de juego, permitiendo que amigos y familiares se conecten, compitan y compartan sin importar la distancia.

Un mensaje de unión y compromiso para Latinoamérica

El nuevo spot, grabado en la Ciudad de México y pensado para la audiencia de la región, será transmitido tanto en Colombia como en otros países, en versiones de 30 segundos por TV y canales digitales.

Regina Sirvent hace historia en
Regina Sirvent hace historia en NASCAR como la primera mujer mexicana en competir en Los Ángeles. (reginasirvent)

La narrativa enfatiza la importancia de la convivencia, la competencia sana y el disfrute en grupo, mostrando cómo la consola Nintendo Switch 2 y la franquicia Mario Kart World pueden convertirse en puentes que unen a las personas a través del juego y la tecnología.

Finalmente, es pertinente señalar que este estreno representa un paso estratégico de Nintendo para acercar su contenido y sus valores a las comunidades latinoamericanas.

Cómo se juega Mario Kart World

Mario Kart World se juega tanto en solitario como en modo multijugador. El objetivo principal es competir en coloridos circuitos junto a personajes icónicos de Nintendo, manejando karts personalizables y utilizando objetos especiales para obtener ventaja o dificultar el avance de los rivales.

Mario Kart World se juega
Mario Kart World se juega tanto en solitario como en modo multijugador.

Para empezar, los jugadores eligen su personaje y su vehículo, cada uno con características distintas que influyen en la velocidad, la aceleración y el control del kart. Durante la carrera, pueden recoger cajas sorpresa que otorgan ítems como caparazones, bananas, rayos y turbos, capaces de alterar el desarrollo de la carrera en cualquier momento.

El juego brilla especialmente en su modo en línea, donde es posible retar a jugadores de todo el mundo usando la función GameChat para comunicarse en tiempo real. Los circuitos y modos de juego varían en dificultad, permitiendo una experiencia desafiante, divertida y siempre diferente.

Temas Relacionados

Nintendo Switch 2Mario KartRegina SirventComercialVideojuegosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué significa que una persona hable sola y en voz alta, según la IA y la psicología

Muchas personas recurren a este hábito para organizar pensamientos, expresar emociones o simplemente enfrentarse a tareas diarias

Qué significa que una persona

Ahora Duolingo mostrará en LinkedIn tu nivel de inglés u otro idioma

Al vincular la cuenta de Duolingo con la de LinkedIn, cada usuario podrá exhibir de forma automática y validada la puntuación alcanzada en la plataforma

Ahora Duolingo mostrará en LinkedIn

Glosario de tecnología: qué significa Sistema de gestión de base de datos

Con el paso de los años es cada vez más difícil imaginar la vida sin tecnología, por lo que es necesario saber más de ella

Glosario de tecnología: qué significa

Cristiano Ronaldo y sus inversiones en tecnología: desde apps hasta dispositivos de fitness

En los últimos años, ‘CR7′ ha incidido directamente en el desarrollo de nuevos productos y plataformas

Cristiano Ronaldo y sus inversiones

Cómo se cuida una orquídea en casa, según la IA y expertos

Una de las consultas más comunes en internet es respondida por chatbots y especialistas

Cómo se cuida una orquídea
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una mujer está internada con

Una mujer está internada con el 60% del cuerpo quemado y detuvieron a su novio como sospechoso del ataque

“Humanidad y sentido común”: los argumentos para no acusar ni cobrarles a presos que dañan las cárceles

Detuvieron a un sospechoso por el crimen del turista argentino en Río de Janeiro

Pastel de papa: cuatro recetas ideales para reinterpretar un clásico de la gastronomía argentina

Al gran teatro argentino, salud: los Premios María Guerrero reconocieron la producción 2024

INFOBAE AMÉRICA
La Cámara de Diputados de

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó tramitar un proyecto de ley de amnistía que podría favorecer a Bolsonaro

¿Es Ozempic un medicamento milagroso?: qué dicen los expertos

Contrabando de diésel drenó más de 120 millones de dólares del Estado ecuatoriano

Qué mecanismos cerebrales se activan en personas con formación musical, según un estudio

El hallazgo de restos humanos en un museo universitario de Tasmania despierta la polémica por su uso no autorizado

TELESHOW
Las dudas de Pampita sobre

Las dudas de Pampita sobre un llamativo dato de la higiene masculina: “No quiero ni saber”

Ricardo Darín contó cómo vive la llegada de su primer nieto: “Voy a ser el peor abuelo”

Pepe Cibrián denunció a los herederos de Ángel Mahler por fraude y estafa: “Reclamo lo que es mío”

Jimena Barón mostró cómo cambió su cuerpo dos meses después de haber sido mamá: “Es una locura, che”

Fede Bal reveló si estaría con alguna de las hijas de Marcelo Tinelli: “Tal vez un mensaje a Cande le mandé”