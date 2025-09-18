Nintendo Switch 2 enciende los motores con nuevo comercial junto a Regina Sirvent y Mario Kart. (Nintendo)

Nintendo Latinoamérica ha lanzado un nuevo comercial para la consola Nintendo Switch 2, marcando su primera colaboración oficial con una figura del deporte mexicano. La piloto Regina Sirvent, referente en el automovilismo nacional y primera mujer mexicana en alcanzar un podio en NASCAR México, lidera la campaña que pone en valor la competencia y la convivencia a través de la tecnología GameChat y el juego Mario Kart World.

El anuncio refuerza el compromiso de la compañía con historias auténticas y el reconocimiento de figuras inspiradoras en México y Latinoamérica.

Nintendo, deporte y tecnología: una colaboración inédita con Regina Sirvent

La nueva campaña se centra en la conexión entre el mundo del automovilismo profesional y la comunidad gamer, utilizando la Nintendo Switch 2 y la funcionalidad GameChat como eje integrador.

Una de las grandes novedades que resalta el comercial es la funcionalidad GameChat. (Captura Nintendo)

En el comercial, Regina Sirvent demuestra cómo la comunicación en tiempo real —habilitada por GameChat— favorece una experiencia compartida, dinámica y divertida al jugar Mario Kart World. Este paralelismo entre la emoción de las carreras reales y la competencia virtual subraya que lo importante, tanto en la pista de carreras como en la consola, es disfrutar la experiencia junto a otros.

La participación de Sirvent inspira a una nueva generación de jugadores y deportistas al mostrar que superación, pasión y espíritu competitivo son valores universales.

GameChat en Nintendo Switch 2: comunicación sin barreras

Una de las grandes novedades que resalta el comercial es la funcionalidad GameChat integrada en la Nintendo Switch 2. Esta herramienta permite que grupos de jugadores conversen en tiempo real, facilitando la estrategia, la diversión y el sentido de comunidad en juegos como Mario Kart World.

Nintendo Latinoamérica ha lanzado un nuevo comercial para la consola Nintendo Switch 2. REUTERS/Issei Kato

La función puede usarse sin suscripción a Nintendo Switch Online hasta el 31 de marzo de 2026; luego, será necesario contar con la suscripción para mantener el acceso.

Para aprovechar GameChat, los usuarios deben contar con acceso a internet, una cuenta Nintendo y, en algunos casos, una cámara compatible para videollamadas. Esta apuesta tecnológica suma valor a la experiencia de juego, permitiendo que amigos y familiares se conecten, compitan y compartan sin importar la distancia.

Un mensaje de unión y compromiso para Latinoamérica

El nuevo spot, grabado en la Ciudad de México y pensado para la audiencia de la región, será transmitido tanto en Colombia como en otros países, en versiones de 30 segundos por TV y canales digitales.

Regina Sirvent hace historia en NASCAR como la primera mujer mexicana en competir en Los Ángeles. (reginasirvent)

La narrativa enfatiza la importancia de la convivencia, la competencia sana y el disfrute en grupo, mostrando cómo la consola Nintendo Switch 2 y la franquicia Mario Kart World pueden convertirse en puentes que unen a las personas a través del juego y la tecnología.

Finalmente, es pertinente señalar que este estreno representa un paso estratégico de Nintendo para acercar su contenido y sus valores a las comunidades latinoamericanas.

Cómo se juega Mario Kart World

Mario Kart World se juega tanto en solitario como en modo multijugador. El objetivo principal es competir en coloridos circuitos junto a personajes icónicos de Nintendo, manejando karts personalizables y utilizando objetos especiales para obtener ventaja o dificultar el avance de los rivales.

Mario Kart World se juega tanto en solitario como en modo multijugador.

Para empezar, los jugadores eligen su personaje y su vehículo, cada uno con características distintas que influyen en la velocidad, la aceleración y el control del kart. Durante la carrera, pueden recoger cajas sorpresa que otorgan ítems como caparazones, bananas, rayos y turbos, capaces de alterar el desarrollo de la carrera en cualquier momento.

El juego brilla especialmente en su modo en línea, donde es posible retar a jugadores de todo el mundo usando la función GameChat para comunicarse en tiempo real. Los circuitos y modos de juego varían en dificultad, permitiendo una experiencia desafiante, divertida y siempre diferente.