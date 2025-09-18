Cuándo inicia la venta del iPhone 17 en Perú y cuánto valen

Para calcular el precio en soles de los modelos iPhone 17 en Perú, se emplea el tipo de cambio S/3,4980 por dólar estadounidense. APPLE

Apple ha lanzado al mercado el iPhone 17, generando amplia expectativa en el mercado peruano tanto por la fecha de inicio de ventas como por los precios de sus diferentes modelos. El evento oficial de presentación se realizó el 9 de septiembre durante el Keynote 2025 y marcó la llegada de versiones como el iPhone 17 Air, con innovaciones en cámara e inteligencia artificial, y una propuesta centrada en el equilibrio entre calidad y precio.

A continuación, se detallan la fecha de inicio de la venta del iPhone 17 en Perú y los precios de cada uno de sus modelos.

Cuándo inicia la venta del iPhone 17 en Perú

El nuevo iPhone 17 y los demás modelos presentados por Apple en el Keynote 2025 se encuentran disponibles para reserva en el mercado peruano desde el viernes 12 de septiembre, permitiendo a los interesados ​​asegurar su equipo a través de la página web oficial.

iPhone 17 Pro. (Apple)

Las entregas a clientes que hayan hecho la reserva comenzarán a efectuarse a partir del viernes 19 de septiembre, inicialmente en modalidad online. Esta información ha sido publicada por Apple.

Cuánto valen los modelos del iPhone 17 en Perú

Para calcular el precio en soles de los modelos iPhone 17 en Perú, se emplea el tipo de cambio S/3,4980 por dólar estadounidense (según el BCRP al 18 de septiembre). Los precios estimados en moneda nacional quedan así:

iPhone 17: USD 799 x S/3,4980 = S/2.796,30

iPhone 17 Air: USD 999 x S/3,4980 = S/3.494,50

iPhone 17 Pro: USD 1.099 x S/3,4980 = S/3.847,30

iPhone 17 Pro MAX: USD 1.199 x S/3,4980 = S/4.200,10

Con estos valores, los consumidores cuentan con una referencia clara al planificar la compra del modelo que prefieren, considerando las últimas cotizaciones oficiales del Banco Central de Reserva del Perú.

El iPhone 17 Air cuesta S/3.494,50. (Apple)

Innovaciones destacadas del iPhone 17 presentadas en el Keynote

El iPhone 17 Air, una de las revelaciones del evento, incorpora nuevas funciones inteligentes y una cámara principal de 48 megapíxeles, lo que fortalece la apuesta de Apple por la tecnología de vanguardia y la experiencia del usuario.

Estas novedades, sumadas a la variedad de opciones en la gama, refuerzan el atractivo de los nuevos modelos para los entusiastas de dispositivos móviles en Perú.

Cuáles son las principales características del iPhone 17

El iPhone 17 incorpora mejoras significativas en su sistema fotográfico, al incluir sensores de 48 megapíxeles tanto en la cámara principal como en la ultra gran angular, lo que representa un progreso claro en la calidad de imágenes y vídeos respecto a modelos anteriores.

El nuevo iPhone 17. APPLE

La capacidad de grabar vídeo en resolución 4K a 60 cuadros por segundo con soporte para Dolby Vision ofrece mayores posibilidades tanto para usuarios profesionales como para quienes buscan entretenimiento avanzado. En el extremo frontal, dispone de una cámara de 24 megapíxeles con la función Center Stage, la cual ajusta el cuadro de manera automática para mantener a las personas centradas durante selfies o videollamadas.

Las tecnologías de inteligencia artificial posibilitan que la cámara detecte la presencia de múltiples sujetos y adapte la composición, además de facilitar la captura horizontal sin necesidad de rotar el dispositivo. La IA también respalda otras funciones avanzadas, como la búsqueda visual y la traducción al instante, ampliando el alcance del iPhone 17 para usos personales y laborales.

Se suman elementos como un botón exclusivo para controlar la cámara, sensor LiDAR para realidad aumentada, protección IP68 y Face ID para seguridad, junto a materiales resistentes que prolongan la durabilidad del equipo.

Apple presentó AirPods Pro 3. (Apple Event)

Conoce el AirPods 3 con traducción y más de Apple

En el reciente Apple Event se dio a conocer la familia iPhone 17, disponible en cuatro versiones distintas. Todos los dispositivos cuentan con el chip A19, mientras que las variantes Pro incluyen una versión mejorada de este procesador para ofrecer un mayor rendimiento. Entre las novedades más llamativas figura el iPhone 17 Air, caracterizado por su estructura ultradelgada y liviana.

El evento incluyó además la presentación de los AirPods 3, que ahora incorporan traducción en vivo y renovaciones en calidad de sonido y cancelación de ruido.

En cuanto a relojes inteligentes, Apple amplió su gama con el anuncio del Watch Series 11, una nueva edición del Watch SE y la introducción del Watch 3 Ultra, a así ampliando una mayor variedad de necesidades y preferencias de los usuarios.