Cómo saber cuando mi celular Xiaomi o tablet dejarán de funcionar

Aunque la mayoría de los fabricantes suelen ser reservados respecto a los plazos de caducidad, Xiaomi ofrece un mecanismo transparente para averiguarlo

La página del Xiaomi Security Center proporciona esta información de forma oficial y directa. (Xiaomi)

Para quienes utilizan celulares y tablets Xiaomi, conocer la fecha en la que el equipo dejará de recibir soporte y actualizaciones es clave para anticipar su próxima renovación.

Los teléfonos y tabletas no reciben actualizaciones de manera indefinida, y, aunque la mayoría de los fabricantes suelen ser reservados respecto a los plazos exactos, Xiaomi ofrece un mecanismo transparente para averiguarlo.

Así puedes saber cuándo ‘caducará’ tu móvil Xiaomi

En el portal oficial Xiaomi Security Center, los usuarios deben seleccionar el botón debajo de ‘Security Updates’, luego la opción ‘Smartphones & Tablets’. Finalmente, al dar clic a la pestaña ‘AER Information’, podrán identificar hasta cuándo su modelo específico continuará recibiendo tanto actualizaciones principales del sistema como parches de seguridad.

De esta manera, resulta posible verificar la versión final que se instalará en el dispositivo y la fecha programada para dicha actualización, permitiendo anticipar posibles riesgos de desactualización o vulnerabilidad.

Parte de la extensa lista de modelos de dispositivos Xiaomi que se muestra en la página. (Xaiomi Security Center)

Por ejemplo, la serie Xiaomi 14 tiene garantizado el acceso a actualizaciones hasta inicios de 2029, incluyendo la compatibilidad con Android 18. En contraste, modelos de entrada como el Redmi 13C recibirán soporte hasta la mitad de 2028 y su última versión del sistema operativo será Android 15, uniéndose entonces a la denominada lista EOS (“End of Support”).

La página del Xiaomi Security Center proporciona esta información de forma oficial y directa, facilitando que cualquier usuario verifique el estado de su dispositivo antes de tomar decisiones de compra o cambio. Sólo es necesario localizar el modelo del teléfono o tablet en la plataforma para saber hasta cuándo seguirá recibiendo actualizaciones críticas, algo que “es de gran utilidad de cara a la compra de vuestro próximo smartphone”, recomienda el equipo oficial de Xiaomi.

De esta forma, quienes quieran preparar con tiempo la transición a un nuevo dispositivo o maximizar la seguridad y el funcionamiento de su equipo actual pueden consultar de primera mano los datos oficiales que publica la compañía. La transparencia de estos detalles permite tomar decisiones informadas respecto a la vida útil tecnológica y la protección de la información almacenada en los dispositivos Xiaomi.

Tienda de Xiaomi en España. (Europa Press)

Cuánto puede durar un smartphone

De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España, un smartphone puede alcanzar una vida útil de al menos cinco años siempre que reciba un uso adecuado y mantenimiento correcto. Esta cifra toma en cuenta tanto aspectos técnicos como el soporte en actualizaciones que ofrecen los fabricantes.

En lo que respecta a los principales puntos de falla, la batería es el componente más proclive al deterioro, puesto que el litio, material predominante en su composición, pierde capacidad natural en cada ciclo de carga y descarga. Prácticas cotidianas, como dejar el teléfono enchufado durante toda la noche o someterlo a temperaturas elevadas, pueden acelerar su desgaste. Mientras que reemplazar la batería antes resultaba una tarea sencilla y asequible para el usuario, los dispositivos actuales requieren herramientas específicas y conocimientos técnicos, lo que incrementa los costos y complica las reparaciones por cuenta propia.

Frente a este problema creciente, la Unión Europea ha impulsado una normativa de ecodiseño que exige a los fabricantes que las baterías duren hasta cinco años y puedan sustituirse con mayor facilidad, promoviendo así la sostenibilidad y la capacidad de prolongar la vida de los dispositivos.

Pocas marcas permiten conocer los plazos de caducidad de sus dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la nueva regulación europea establece que los smartphones deben recibir actualizaciones de software durante un periodo de cinco años desde la última unidad vendida del modelo correspondiente, medida que busca reforzar tanto la seguridad como la funcionalidad sin obligar a un recambio temprano del equipo.

La selección entre reparar o reemplazar un dispositivo depende fundamentalmente del estado de funcionamiento. Si las fallas son localizadas —como una batería debilitada, una pantalla dañada o un puerto de carga defectuoso— la reparación suele ser recomendable, pues resulta más sostenible y, en numerosos casos, más económica.

