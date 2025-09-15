Tecno

Xiaomi se iguala a Apple y le pone el mismo nombre a sus celulares: serie Xiaomi 17 vs. iPhone 17

La empresa se saltará la generación 16, para seguir el camino que hoy tienen los iPhone

Juan Ríos

Xiaomi salta la serie 16
Xiaomi salta la serie 16 y lanza los Xiaomi 17 para competir directamente con el iPhone. (XIAOMI)

Xiaomi ha tomado la decisión de cambiar el nombre de su próxima generación de teléfonos de alta gama para adaptarse a la nomenclatura que tiene Apple con iPhone.

La empresa se saltaría la serie 16, prevista para este 2025, y en su lugar los nuevos celulares se llamarán: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max.

El anuncio lo realizó el propio presidente, Lu Weibing, quien ratificó que la empresa busca situar sus próximos lanzamientos en comparación directa con los de la firma estadounidense.

Por qué Xiaomi cambiará el nombre de sus próximos celulares

Lu Weibing dio a conocer la noticia a través de la red social Weibo y fue directo al explicar la motivación detrás del cambio de numeración en sus modelos premium.

La nueva gama premium de
La nueva gama premium de Xiaomi busca igualar a Apple en tecnología y posicionamiento. (REUTERS/Tingshu Wang/File Photo)

“Desde que la nueva gama representa un salto generacional tan importante, no tenía sentido llamarla 16″, afirmó. El objetivo es indiscutible: posicionar a la nueva gama de dispositivos junto a la próxima generación del teléfono insignia de Apple, buscando igualdad de condiciones en el segmento premium.

“Hace cinco años, iniciamos nuestra estrategia premium, aprendiendo de nuestro mayor competidor y comparándonos firmemente con el iPhone. A día de hoy, Apple sigue destacando. El éxito de la serie iPhone 17 es evidente, pero mantenemos la confianza, razón por la cual competimos directamente con el iPhone en la misma generación y al mismo nivel”, aseguró.

La familia que debutará este mes estará compuesta por los tres modelos antes mencionados. La empresa apunta a cubrir todo el espectro de usuarios premium con opciones que varían en tamaño, prestaciones tecnológicas y capacidades de imagen.

Los Xiaomi 17, 17 Pro
Los Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max incorporan el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. (REUTERS/Tingshu Wang)

Características y especificaciones que tendrán los próximos teléfonos de Xiaomi

La nueva alineación sobresale por varios motivos técnicos y de posicionamiento que refuerzan el objetivo de la compañía de disputar el liderazgo a Apple. Los tres modelos debutarán mundialmente el procesador más avanzado de Qualcomm, el Snapdragon 8 Elite Gen 5.

En cuanto a las pantallas, se espera que los Xiaomi 17 y 17 Pro equipen paneles OLED de 6,3 pulgadas con marcos ultrafinos y resolución 2K, apuntando a los usuarios que buscan equilibrio entre tamaño y experiencia visual. Por su parte, el Pro Max aumentará estas dimensiones a 6,8 pulgadas para ofrecer una experiencia inmersiva, especialmente en consumo multimedia y aplicaciones exigentes.

La autonomía será otra de las claves diferenciales. Las filtraciones y avances adelantados por la marca apuntan a baterías de alta capacidad: 7.000 mAh para el modelo estándar, 6.300 mAh para el Pro (con soporte de carga inalámbrica) y hasta 7.500 mAh para el Pro Max. La decisión refuerza las aspiraciones de la marca por ofrecer dispositivos que sobresalgan en durabilidad frente a la competencia directa.

En el apartado fotográfico, los modelos Pro y Pro Max heredan una avanzada configuración de triple cámara, según los detalles disponibles. Se espera la introducción de sensores SmartSens 590 de 50 megapíxeles para la cámara principal, un ultra gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo periscópico, también de 50 megapíxeles, con función macro.

El precio del Xiaomi 17
El precio del Xiaomi 17 base se mantiene respecto a la generación anterior (REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

En la parte frontal, toda la gama dispondrá de cámaras selfie de 50 megapíxeles con autofocus, apuntando a un público exigente en creación de contenidos.

Weibing confirmó que el modelo base no incrementará su costo respecto a la generación anterior, fijando el precio inicial en 4.499 yuanes (aproximadamente 625 dólares, según la tasa de cambio), para la versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

Mientras tanto, el 17 Pro está diseñado como un dispositivo compacto, pero potente, alineado con las preferencias de quienes buscan terminales manejables sin sacrificar rendimiento.

El Pro Max constituirá la propuesta más avanzada de la marca hasta el momento, apuntando directamente a los consumidores que valoran la fotografía profesional y la tecnología de última generación en dispositivos móviles. Weibing lo definió como “el buque insignia tecnológico más poderoso en la historia” de la marca.

