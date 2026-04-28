Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 28 de abril

El dólar blue ganó el lunes diez pesos o 0,7%, a $1.430 para la venta. Para la compra, las agencias de cambio informales tomaron al billete verde a $1.410, unos 25 pesos o 1,8% más que en los bancos, donde toman las divisas de los ahorristas a 1.385 pesos.

Mientras que el monto de operaciones en el mercado de cambios se mantuvo con importante volumen de USD 575,5 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista subió 17,50 pesos o 1,3%, a $1.417 pesos .

El BCRA absorbió USD 54 millones en el mercado de cambios, para extender a USD 2.433 millones el saldo a favor por su intervención en abril. Las reservas internacionales brutas restaron USD 96 millones, a USD 46.184 millones, con la influencia del descenso de 1% en la cotización del oro, a USD 4.695,40 la onza.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumula una seguidilla de 75 días consecutivos comprando dólares en el mercado oficial. Esto se logró tanto mediante intervenciones directas como a través de acuerdos con empresas y organismos públicos. Pese a la suba del dólar mayorista, este lunes la entidad sumó USD 54 millones y, en lo que va de 2026, las adquisiciones ya superan los 6.800 millones de dólares .

El dólar minorista es negociado a $1.440 para la venta en el Banco Nación, un máximo desde el 9 de febrero de este año. En el transcurso de abril el dólar al público marca un ascenso de 30 pesos o 2,1%, la primera suba mensual en 2026.

Tras haberse operado a un máximo de $1.445 por la mañana, el dólar al público se acomodaba al mediodía a $1.435 para la venta en el Banco Nación, unos cinco pesos o 0,4% debajo del precio de cierre del lunes.

Últimas noticias

Mercados: sube el petróleo y caen las bolsas debido a la máxima tensión en Irán Los índices de Wall Street bajan por el evento geopolítico y los balances tecnológicos. El crudo sube otro 2%. El S&P Merval gana 0,2% y en el exterior mejoran los ADR petroleros. El riesgo país sigue cerca de los 600 puntos

El Gobierno recibió tres ofertas por USD 887 millones para privatizar Transener: quién se quedó con la red eléctrica del país Tres grupos empresarios presentaron ofertas que superaron ampliamente el precio base de USD 206 millones

“Vergüenza”: el duro reclamo de Esteban Bullrich contra una plataforma financiera y la respuesta del CEO global de la compañía El ex senador, que padece ELA, se quejó por la falta de respuesta de Binance ante su reclamo. “La enfermedad se está llevando mi cuerpo. No debería llevarse también mi dinero” dijo

Cajeros automáticos: por qué recomiendan no imprimir el ticket después de retirar dinero Especialistas en ciberseguridad advierten que reemplazar el comprobante en papel por el control digital de las operaciones es más seguro frente a posibles delitos financieros