Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 28 de abril

La divisa al público es ofrecida a $1.435 para la venta en el Banco Nación y ahora iguala al dólar blue, que sube también a $1435

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15:05 hsHoy

El dólar baja a $1.435 en el Banco Nación

Tras haberse operado a un máximo de $1.445 por la mañana, el dólar al público se acomodaba al mediodía a $1.435 para la venta en el Banco Nación, unos cinco pesos o 0,4% debajo del precio de cierre del lunes.

13:10 hsHoy

¿A cuánto se ofrece el dólar en bancos?

El dólar minorista es negociado a $1.440 para la venta en el Banco Nación, un máximo desde el 9 de febrero de este año. En el transcurso de abril el dólar al público marca un ascenso de 30 pesos o 2,1%, la primera suba mensual en 2026.

13:09 hsHoy

El BCRA compró divisas pese a la suba del dólar y se acerca a los USD 7.000 millones en 2026

La autoridad monetaria adquirió USD 54 millones este lunes e hilvanó 75 jornadas consecutivas con saldo comprador. Leve caída de las reservas internacionales brutas

El Banco Central encadenó 75 ruedas consecutivas con compra de divisas dentro fuera del mercado cambiario. REUTERS/Yuriko Nakao
El Banco Central encadenó 75 ruedas consecutivas con compra de divisas dentro fuera del mercado cambiario. REUTERS/Yuriko Nakao

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumula una seguidilla de 75 días consecutivos comprando dólares en el mercado oficial. Esto se logró tanto mediante intervenciones directas como a través de acuerdos con empresas y organismos públicos. Pese a la suba del dólar mayorista, este lunes la entidad sumó USD 54 millones y, en lo que va de 2026, las adquisiciones ya superan los 6.800 millones de dólares.

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13:09 hsHoy

El BCRA compró USD 54 millones en el mercado

El BCRA absorbió USD 54 millones en el mercado de cambios, para extender a USD 2.433 millones el saldo a favor por su intervención en abril. Las reservas internacionales brutas restaron USD 96 millones, a USD 46.184 millones, con la influencia del descenso de 1% en la cotización del oro, a USD 4.695,40 la onza.

13:08 hsHoy

El dólar subió a $1.440 en el Banco Nación: los 5 factores que impulsaron este aumento

La divisa al público ganó 20 pesos, detrás del dólar mayorista, que avanzó por cuarta rueda seguida y volvió a superar los $1.400 por primera vez desde marzo

Aún con la reciente suba, el dólar conserva una baja de 3% en 2026.
Aún con la reciente suba, el dólar conserva una baja de 3% en 2026.

Mientras que el monto de operaciones en el mercado de cambios se mantuvo con importante volumen de USD 575,5 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista subió 17,50 pesos o 1,3%, a $1.417 pesos.

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13:08 hsHoy

El dólar blue, a 1.430 pesos

El dólar blue ganó el lunes diez pesos o 0,7%, a $1.430 para la venta. Para la compra, las agencias de cambio informales tomaron al billete verde a $1.410, unos 25 pesos o 1,8% más que en los bancos, donde toman las divisas de los ahorristas a 1.385 pesos.

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