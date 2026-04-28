Un ataque ucraniano desató un gran incendio en la refinería de Tuapsé y desencadenó la represalia rusa sobre Kiev

El fuego y el humo cubren el cielo en Tuapse, Rusia, tras un ataque con drones

Un ataque ucraniano con drones provocó este martes un nuevo y gran incendio en la refinería de Tuapsé, ciudad portuaria rusa a orillas del mar Negro, en el marco de una serie de bombardeos que ya causaron un derrame de combustible de más de 10.000 metros y amenazan con desatar una catástrofe ecológica.

El gobernador de la región de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, confirmó en Telegram que se produjo “un incendio de grandes proporciones en la refinería tras un ataque de drones”. Las autoridades locales informaron que 122 bomberos y 39 vehículos trabajaban en la extinción de las llamas, y que se habilitó un centro de emplazamiento temporal en la ciudad. No se reportaron víctimas.

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Columnas de humo y llamas sobre la refinería de Tuapsé tras el ataque ucraniano con drones. Es el tercer bombardeo en menos de dos semanas contra la instalación de Rosneft, paralizada desde el 16 de abril. (Redes sociales vía Reuters)

Humo y llamas sobre la refinería de Tuapsé tras el ataque ucraniano con drones. Los bombardeos acumulados provocaron un derrame de combustible de más de 10.000 metros en el mar Negro. (Redes sociales vía Reuters)

El Estado Mayor ucraniano confirmó el ataque. “Se han registrado impactos de drones de ataque en el perímetro del objetivo”, señaló en un comunicado, añadiendo que el incendio es consecuencia directa del bombardeo y que “la magnitud de los daños está siendo establecida”. Kiev destacó que la refinería cumple un papel clave en el abastecimiento de combustible a las tropas rusas que combaten en Ucrania.

Columna de humo sobre la refinería de Tuapsé tras el ataque con drones. 122 bomberos y 39 vehículos trabajaban este martes en la extinción de las llamas, según las autoridades locales. (Redes sociales vía Reuters)

Según el canal de Telegram independiente ruso Ostorozhno Nóvosti, las explosiones comenzaron alrededor de las 02:00 hora local (23:00 GMT del lunes) y el ataque se prolongó durante varias horas. El canal Astra publicó imágenes de cámaras de seguridad que muestran una gigantesca columna de humo negro sobre la ciudad.

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El humo cubre el cielo de Tuapsé tras el incendio en la refinería. Los niveles de xilol y benceno en el aire de la ciudad ya superaban entre dos y tres veces los límites permitidos antes del nuevo ataque. (Redes sociales vía Reuters)

Horas después del ataque ucraniano sobre Tuapsé, fuertes explosiones resonaron en Kiev tras activarse una alerta aérea en la capital, confirmaron periodistas de la AFP. Las autoridades reportaron un ataque ruso con drones —inusual por producirse en pleno día— en lo que se interpretó como una represalia por los bombardeos sobre la refinería. “La defensa aérea está operando en el barrio de Obolon”, en el norte de la ciudad, anunció el alcalde. La Fuerza Aérea había advertido momentos antes de la presencia de drones volando en dirección a la capital.

Operaciones paralizadas desde el 16 de abril

Imagen satelital del humo sobre la refinería de Tuapsé, propiedad de Rosneft y paralizada desde el 16 de abril tras una serie de ataques ucranianos que destruyeron 24 depósitos de combustible. (archivo/VANTOR vía Reuters)

La refinería de Tuapsé, propiedad de Rosneft, destina su producción principalmente a exportaciones, pero sus operaciones están paralizadas desde el 16 de abril, cuando fue golpeada en un ataque anterior. El 20 de abril, un nuevo bombardeo destruyó 24 depósitos de combustible y dañó otros cuatro, según informó Kiev. El ataque de este martes es el más reciente de una serie que se intensificó en las últimas semanas.

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Fuego y humo sobre la refinería de Tuapsé durante el ataque del 20 de abril, en el que Kiev informó que fueron destruidos 24 depósitos de combustible y dañados otros cuatro. (archivo/Redes sociales vía Reuters)

La acumulación de ataques ha tenido consecuencias que van más allá de la infraestructura energética. Los bombardeos provocaron un derrame de combustible en el mar Negro de más de 10.000 metros, que amenaza con convertirse en una catástrofe ecológica.

Imagen satelital del derrame de combustible en el mar Negro frente a Tuapsé. Los ataques acumulados provocaron un derrame de más de 10.000 metros que amenaza con convertirse en catástrofe ecológica. (VANTOR vía Reuters)

La situación ambiental en Tuapsé se deterioró con lluvias contaminadas con petróleo, alta concentración de cenizas en el aire y niveles de xilol y benceno que superan entre dos y tres veces los límites permitidos.

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Este martes, medios opositores rusos informaron además que una periodista fue detenida en la ciudad mientras preparaba un reportaje sobre el desastre ambiental.

Putin ordena al ministro viajar a Tuapsé

Imagen satelital del humo sobre la refinería de Tuapsé el 21 de abril. La instalación, que destina su producción principalmente a exportaciones, acumula al menos tres ataques ucranianos en menos de dos semanas. (Planet Labs PBC vía Reuters)

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó que el presidente Vladímir Putin escuchó el reporte del ministro de Emergencias, Alexandr Kurenkov, y le ordenó viajar a Tuapsé para supervisar en persona las labores de extinción y mitigación de daños.

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Peskov afirmó que las autoridades “toman medidas adecuadas para paliar las consecuencias” y se negó a dar detalles sobre el funcionamiento de las defensas antiaéreas en la región. “Cualquier información sobre los lugares atacados por el régimen de Kiev es clasificada, no hablaremos de ello públicamente”, indicó.

El portavoz del Kremlin también aprovechó para vincular los ataques ucranianos con la crisis energética global, afirmando que Ucrania “agrava el déficit de petróleo en los mercados internacionales que ya experimentan significativas dificultades debido a la situación en el estrecho de Ormuz”.

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Durante la noche del lunes, las defensas antiaéreas rusas también derribaron 186 drones ucranianos de ala fija sobre seis regiones y los mares Negro y Azov, según el Ministerio de Defensa ruso. Kiev ha intensificado sus ataques sobre infraestructura energética rusa desde marzo, en un momento en que las conversaciones de paz mediadas por Washington están en pausa, con Estados Unidos concentrado principalmente en el conflicto con Irán.