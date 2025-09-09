Tecno

Google publica límites claros de uso para Gemini

Las restricciones implementadas por la compañía determinan cuántas operaciones se pueden ejecutar diariamente en función del plan adquirido

Entre las herramientas exclusivas de los planes más elevados, destacan funciones como Deep Think y las acciones programadas.

Google ha establecido límites precisos para el uso de su inteligencia artificial Gemini, diferenciando claramente las capacidades de la versión gratuita frente a las opciones de pago. Estos parámetros afectan tanto al número de solicitudes diarias, la generación de imágenes y videos, como a la disponibilidad de funciones avanzadas.

Gracias a esta política transparente, los usuarios pueden planificar el aprovechamiento de Gemini según el plan al que accedan, optimizando el empleo de sus recursos y funcionalidades.

Cuáles son los límites de uso en Gemini según el tipo de suscripción

Las restricciones implementadas por Google determinan cuántas operaciones se pueden ejecutar diariamente en función del plan adquirido. En el modelo gratuito, el acceso a Gemini 2.5 Pro permite hasta 5 peticiones diarias; en el nivel Pro se eleva a 100, y con Ultra alcanza las 500 diarias. El modelo 2.5 Flash, en cambio, ofrece uso ilimitado en cualquier modalidad.

Todas las versiones incluyen hasta 20 resúmenes de audio diarios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Respecto al tamaño de contexto, que define la cantidad de información que el sistema puede recordar durante una conversación, la edición gratis opera con 32.000 tokens, mientras que Pro y Ultra cuentan con la capacidad ampliada de un millón de tokens.

Todas las versiones incluyen hasta 20 resúmenes de audio diarios, pero en cuanto a informes de investigación profunda, la versión gratuita admite 5 al mes, Pro alcanza 20 y Ultra permite 200.

En generación y edición de imágenes, la opción gratuita otorga hasta 100 imágenes diarias, y las versiones de pago suben el límite a 1.000 diarias, brindando una ventaja a quienes realizan trabajo creativo constante.

En el modelo gratuito, el acceso a Gemini 2.5 Pro permite hasta 5 peticiones diarias. GOOGLE

Funciones avanzadas y generación de video en Gemini

Entre las herramientas exclusivas de los planes más elevados, destacan funciones como Deep Think y las acciones programadas, disponibles solo en Ultra. Aquí es posible realizar hasta 10 solicitudes de Deep Think cada día, aprovechando un contexto de 192.000 tokens.

Además, la creación de videos queda restringida a los usuarios Pro (3 videos diarios) y Ultra (5 videos diarios), gracias a la integración con Veo 3.

Otra diferencia clave reside en el acceso prioritario a nuevas funciones, un beneficio que únicamente disfrutan los suscriptores de pago. Si bien la versión básica no ofrece estas posibilidades, sí sorprende por su generosidad en la edición de imágenes, otorgando a los usuarios la oportunidad de crear o modificar hasta 100 imágenes diarias de forma gratuita.

Cuál es el costo de cada plan y qué opción conviene más

La política de precios de Google marca claras diferencias entre la oferta gratuita y los planes de pago: la versión Pro tiene un costo mensual de 21,99 euros, mientras que el plan Ultra asciende a 274,99 euros.

Gemini ofrece varias plantillas para editar fotos. (Foto: Google)

Aunque la versión básica cuenta con limitaciones en comparación con las alternativas de pago, mantiene amplias capacidades para el usuario promedio, especialmente en la generación de imágenes y resúmenes de audio, sin reducir la experiencia esencial de uso de la inteligencia artificial Gemini.

De este modo, la decisión entre una u otra modalidad dependerá del nivel de uso que cada persona desee dar a las funciones avanzadas y del volumen de tareas creativas o analíticas que necesite resolver en su día a día, bajo los límites y ventajas definidos por Google.

Finalmente, es pertinente señalar que el uso de Gemini beneficia especialmente a profesionales creativos, investigadores y desarrolladores que requieren herramientas avanzadas para tareas como generación de imágenes, análisis de datos o elaboración de informes detallados.

También resulta útil para estudiantes y usuarios generales interesados en inteligencia artificial, ya que ofrece funciones accesibles en su versión gratuita y opciones más potentes en los planes de pago.

