Gemini de Google: conoce precios, funciones y diferencias entre sus planes

Gemini dio a conocer sus condiciones de uso.

Google presentó las condiciones de uso de Gemini, su asistente de inteligencia artificial, con el objetivo de brindar mayor transparencia sobre qué funciones y capacidades están disponibles en cada modalidad. La compañía busca dar respuesta a la demanda de claridad de los usuarios frente a un ecosistema de IA cada vez más competitivo, en el que las diferencias entre planes gratuitos y de pago resultan determinantes.

La información divulgada establece límites y beneficios en tres niveles de acceso: Gemini Free, Gemini AI Pro y Gemini AI Ultra. Cada uno ofrece un número definido de consultas diarias, generación de imágenes, audios o videos, además de variaciones en la llamada “ventana de contexto”, un parámetro clave que determina la cantidad de información que la IA puede procesar en una sola interacción.

Con este esquema, Google busca segmentar a su base de usuarios, desde quienes utilizan la inteligencia artificial de forma ocasional hasta profesionales o empresas que requieren procesar grandes volúmenes de datos, texto o código en su trabajo diario.

Gemini tiene diferentes planes de uso.

Gemini Free: acceso básico con funciones limitadas

El plan gratuito permite utilizar el modelo Gemini 2.5 Pro hasta en cinco consultas diarias. Está orientado a tareas avanzadas de baja frecuencia y, en paralelo, incluye la posibilidad de generar hasta 100 imágenes por día, 20 resúmenes de audio diarios y cinco informes de investigación mensuales mediante Gemini 2.5 Flash, un modelo optimizado para respuestas rápidas.

En este nivel, sin embargo, no está disponible la creación de videos y la ventana de contexto queda limitada a 32.000 tokens, lo que reduce la extensión de texto que la IA puede analizar de manera simultánea.

Gemini 2.5 Flash es el plan gratuito. (Foto: Google)

Gemini AI Pro: mayor capacidad para usuarios intensivos

En la modalidad de suscripción Pro, los usuarios acceden a 100 consultas diarias, hasta 1.000 imágenes al día y la generación de 20 resúmenes de audio. Además, este plan incluye la posibilidad de crear tres videos diarios con la herramienta Veo 3 Fast, diseñada para la producción audiovisual con IA.

La diferencia más relevante es la expansión de la ventana de contexto hasta un millón de tokens, lo que permite a Gemini procesar documentos extensos, grandes bases de código o proyectos de investigación con un nivel de detalle mucho mayor que el plan gratuito.

El nuevo Gemini 2.5 Pro se convierte en la inteligencia artificial más potente de Google. (Foto: Google)

Gemini AI Ultra: el plan más completo

En la opción Ultra, Google ofrece un acceso más amplio pensado para usuarios avanzados. Los suscriptores pueden realizar hasta 500 consultas diarias, generar 1.000 imágenes, producir cinco videos diarios y obtener 20 resúmenes de audio cada día.

Una de las principales novedades es la inclusión de la función Deep Think, que trabaja con 192.000 tokens para consultas complejas que requieren razonamiento extendido. A esto se suma la posibilidad de elaborar hasta 200 informes de investigación diarios, lo que convierte a Ultra en la alternativa más robusta de todo el ecosistema Gemini.

Conoce todas las funciones de IA que tienes disponibles con tu cuenta de Google. (Foto: Google)

Un modelo común para todos los planes

Más allá de las diferencias, Google garantiza que en todas las modalidades los usuarios tengan acceso al modelo Gemini 2.5 Flash, que destaca por su velocidad y eficiencia en tareas generales. También se incluyen 20 peticiones diarias compartidas para funciones rápidas.

El aspecto más determinante, según la propia compañía, sigue siendo la ventana de contexto. Mientras el plan gratuito se limita a 32.000 tokens, las versiones Pro y Ultra escalan hasta un millón, ofreciendo una ventaja decisiva para profesionales que necesitan analizar datos complejos, informes largos o código de programación a gran escala.

Con esta segmentación, Google busca posicionar a Gemini como una herramienta flexible que se adapta tanto a usuarios particulares como a entornos corporativos, en un momento donde la inteligencia artificial se consolida como un recurso clave en el ámbito laboral y académico.