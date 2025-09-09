Apple presenta el nuevo Apple Watch Ultra 3 con pantalla más grande y Emergency SOS vía satélite

Apple indica que el precio base del Apple Watch Ultra 3 es de 799 dólares. (Apple)

Apple presentó la nueva generación de su Apple Watch Ultra 3, destacada por tener la pantalla más grande de todos los modelos Apple.

Además, incorpora Emergency SOS vía satélite, lo que permite a los usuarios mantenerse conectados y seguros desde cualquier lugar, gracias a las comunicaciones satelitales integradas. El precio inicial del Apple Watch Ultra 3, según Apple, es de 799 dólares.

Cuáles son las nuevas características del Apple Watch Ultra 3

El Apple Watch Ultra 3 destaca por contar con la pantalla más grande de todos los modelos Apple Watch, con una frecuencia de actualización siempre activa de 1 Hz, que permite un uso eficiente de la batería.

El dispositivo cuenta además con conectividad 5G, GPS preciso y hasta 42 horas de autonomía. (Apple)

El dispositivo también ofrece conectividad celular 5G, GPS de alta precisión y una autonomía de hasta 42 horas, ampliable a 72 horas en modo de bajo consumo, lo que lo hace adecuado para actividades deportivas prolongadas.

“El Apple Watch Ultra 3 estrena innovadoras comunicaciones por satélite que ofrecerán a los usuarios mayor seguridad y conectividad cuando estén fuera de la red, además de mayor duración de la batería, 5G, información de salud completa y todas las funciones avanzadas de fitness que nuestros usuarios adoran”, indicó Eugene Kim, vicepresidente de Ingeniería de Hardware del Apple Watch de Apple.

Con un plan celular, los usuarios del Apple Watch pueden realizar y recibir llamadas, enviar mensajes e incluso acceder a los servicios de emergencia sin necesidad de llevar consigo su iPhone.

Asimismo, el Apple Watch Ultra 3 cuenta ahora con conectividad 5G, lo que mejora el rendimiento y permite descargar música, podcasts y aplicaciones más rápidamente.

Apple señala que, para activar la conectividad satelital en el Apple Watch Ultra 3, se rediseñaron la radio y la antena para mejorar la cobertura y duplicar la intensidad de la señal. (Apple)

Para optimizar la señal en zonas con cobertura débil, el reloj utiliza un algoritmo avanzado que activa simultáneamente ambas antenas del sistema cuando es necesario, aumentando de manera significativa la intensidad y estabilidad de la conexión.

Cómo es la conexión satelital del Apple Watch Ultra 3

El Apple Watch Ultra 3 cuenta con comunicaciones satelitales bidireccionales integradas, lo que permite a los usuarios mantenerse conectados incluso cuando no hay cobertura móvil o WiFi. Esto es útil durante actividades al aire libre, como esquí de travesía, senderismo o acampadas.

Gracias a esta tecnología, los usuarios ahora pueden enviar mensajes a sus contactos y a los servicios de emergencia, así como compartir su ubicación en tiempo real. La función Emergency SOS vía satélite permite notificar rápidamente a los servicios de emergencia y a familiares con solo unos toques.

Emergency SOS vía satélite permite alertar a servicios de emergencia y familiares en pocos toques. (Apple)

Además, si el reloj detecta un accidente grave o una caída, y el usuario no responde mientras está fuera de la red, el dispositivo puede enviar automáticamente información sobre la situación y la ubicación a los contactos y servicios de emergencia, siempre que tenga línea de visión con un satélite.

Apple explica que Para habilitar la conectividad satelital en un dispositivo tan pequeño como el Apple Watch Ultra 3, se rediseñó la radio para cubrir más frecuencias y la antena para duplicar la intensidad de la señal, lo que permite la comunicación con satélites a una distancia de hasta 1287 kilómetros sobre la Tierra y que se desplazan a 24 000 km/h.

Qué nuevas funciones de salud trae el Apple Watch Ultra 3

El Apple Watch Ultra 3 incluye funciones de salud innovadoras, como alertas de hipertensión y evaluación del puntaje de sueño. (Apple)

El Apple Watch Ultra 3 incorpora nuevas funciones de salud, como notificaciones de hipertensión y puntaje de sueño.

Las notificaciones de hipertensión alertan a los usuarios cuando se detectan signos de presión arterial alta, utilizando datos del sensor cardíaco y un algoritmo que analiza los patrones durante 30 días, ayudando a prevenir riesgos graves como infartos o accidentes cerebrovasculares.

Por su parte, el puntaje de sueño proporciona un resumen claro de la calidad del descanso, destacando áreas a mejorar, accesible desde la esfera del reloj o la app Salud del iPhone.