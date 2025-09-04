Tecno

El desafío de regular la inteligencia artificial sin frenar la innovación global

Nuevas estrategias, automatización y desafíos regulatorios marcan el impacto de la IA en la transformación de los negocios

Opy Morales

Por Opy Morales

El auge de la inteligencia
artificial impulsa un debate global sobre regulación y riesgos para la innovación

El auge de la inteligencia artificial ha impulsado un debate global sobre la mejor manera de regular una tecnología que promete transformar la economía, la productividad y la vida cotidiana, pero que también plantea riesgos inéditos. Mientras Estados Unidos, la Unión Europea, India y otras potencias exploran caminos divergentes para establecer marcos regulatorios, expertos y consultoras internacionales advierten que una sobrerregulación podría frenar la próxima gran revolución tecnológica. El desafío reside en encontrar el equilibrio entre aprovechar el potencial de la IA y evitar que los temores a sus riesgos paralicen la innovación.

El CATO Institute, a través de su presidente Peter Goettler, ha destacado que la inteligencia artificial podría convertirse en la revolución tecnológica más prometedora de la historia, con la capacidad de impulsar la prosperidad, acelerar descubrimientos científicos y transformar sectores como la salud, la educación y la industria. Goettler señala que los beneficios de la IA ya son tangibles: desde el aumento de la productividad en empresas como Microsoft, que reportó ahorros de USD 500 millones en un año gracias a la automatización de sus centros de atención, hasta aplicaciones que salvan vidas en la recuperación de accidentes cerebrovasculares o la lucha contra incendios forestales.

Sin embargo, advierte que estos avances podrían ser solo el inicio, ya que las proyecciones más optimistas estiman que la IA podría incrementar el producto interno bruto de Estados Unidos hasta en un 15% en la próxima década.

Expertos advierten que una sobrerregulación
de la IA podría frenar avances tecnológicos claves

A pesar de este potencial, el CATO Institute alerta sobre el peligro de una regulación excesiva. Goettler sostiene que la historia demuestra que cada nueva tecnología ha generado temores y escenarios apocalípticos, pero los beneficios han superado ampliamente los riesgos. En el caso de la IA, el costo de frenar su desarrollo sería incalculable, ya que podría retrasar innovaciones cruciales, como los vehículos autónomos o herramientas médicas avanzadas.

Además, advierte sobre el riesgo de “captura regulatoria”, donde las grandes empresas tecnológicas promueven regulaciones que pueden absorber, pero que dificultan la competencia de startups más innovadoras.

El debate sobre la regulación de la IA se intensifica en un contexto internacional marcado por enfoques dispares. Según EY GLOBAL, los legisladores de distintas regiones están adoptando estrategias diferenciadas: la Unión Europea avanza hacia una regulación estricta, como lo demuestra su AI Act, mientras que Estados Unidos mantiene una postura más flexible, sin una legislación federal inminente, aunque con investigaciones de organismos como la Comisión Federal de Comercio. India, por su parte, ha oscilado entre rechazar una regulación formal y considerar marcos regulatorios para plataformas como ChatGPT.

Estados Unidos, la Unión Europea
e India adoptan enfoques regulatorios divergentes frente a la inteligencia artificial

Otros países, como Canadá, China, Japón, Corea, Singapur y el Reino Unido, también desarrollan políticas propias, en muchos casos alineadas con los principios de la OCDE y el G20, que priorizan los derechos humanos, la sostenibilidad, la transparencia y la gestión de riesgos.

EY GLOBAL identifica seis tendencias regulatorias comunes a nivel internacional: la adopción de principios fundamentales compartidos, el enfoque basado en riesgos, la combinación de regulaciones sectoriales y generales, la alineación con otras políticas digitales, la colaboración público-privada a través de “sandboxes” regulatorios y la cooperación internacional para abordar los desafíos transfronterizos de la IA.

La consultora recomienda a las empresas anticipar estos cambios, comprender las normativas vigentes en sus mercados, establecer estructuras sólidas de gobernanza y participar activamente en el diálogo con autoridades y otros actores.

En el ámbito empresarial, PWC destaca que la integración de la inteligencia artificial en la estrategia corporativa es decisiva para mantener la competitividad. Dan Priest, director de IA de PWC en Estados Unidos, sostiene que “las empresas que integren la IA en su estrategia estarán por delante de la competencia”.

La consultora prevé que la IA permitirá duplicar la fuerza laboral mediante agentes digitales, reducirá a la mitad los ciclos de desarrollo de productos y acelerará la transición hacia modelos de negocio más sostenibles.

La inteligencia artificial puede contribuir
a la sostenibilidad y optimización de recursos, según expertos

No obstante, PWC subraya que el retorno de la inversión en IA depende de una gestión responsable. Jennifer Kosar, líder de aseguramiento de IA en la firma, afirma que “el éxito en la gobernanza de la IA dependerá tanto de la mitigación de riesgos como del logro de objetivos estratégicos”. La adopción de prácticas de IA responsable se vuelve imprescindible, ya que la tecnología se vuelve intrínseca a las operaciones y los servicios.

Las empresas deben implementar evaluaciones rigurosas de riesgos, establecer mecanismos de supervisión independientes y adaptar sus estrategias a las particularidades de cada sector, desde servicios financieros hasta salud y manufactura.

El impacto de la IA en la sostenibilidad también es relevante. Sammy Lakshmanan, especialista en sostenibilidad de PWC, rechaza la idea de que la IA sea incompatible con los objetivos ambientales: “No es cierto que la IA sea anti-sostenibilidad. Si se usa bien, facilita alcanzar objetivos ambientales”.

La automatización y el análisis de datos que permite la IA pueden optimizar el uso de recursos, reducir la huella de carbono y simplificar el cumplimiento de nuevas regulaciones sobre sostenibilidad, especialmente en sectores intensivos en emisiones.

El contexto histórico ofrece lecciones valiosas. El CATO Institute recuerda que el éxito de las grandes tecnológicas estadounidenses se debe, en parte, a un enfoque regulatorio flexible que permitió el florecimiento de la innovación. Goettler advierte que replicar este modelo en la regulación de la IA es fundamental, ya que las leyes existentes sobre fraude, discriminación y protección al consumidor pueden abordar muchos de los riesgos sin necesidad de crear barreras que limiten el desarrollo. Además, destaca la importancia de atraer y retener talento internacional, un factor clave en el liderazgo tecnológico de Estados Unidos.

El éxito en la regulación
de la IA depende de equilibrar innovación, gestión de riesgos y colaboración internacional

En este escenario, las recomendaciones para empresas y gobiernos convergen en la necesidad de anticipar los cambios regulatorios, adoptar una gobernanza robusta y fomentar la colaboración internacional. EY GLOBAL aconseja a las compañías alinear sus políticas internas con los marcos regulatorios emergentes, establecer protocolos claros de gestión de riesgos y participar en la construcción de estándares globales interoperables. PWC, por su parte, insta a las organizaciones a evaluar formalmente su estrategia de IA, modernizar sus datos, medir el impacto de la tecnología en métricas relevantes y preparar a sus equipos para trabajar junto a agentes digitales.

Las voces de los expertos refuerzan la urgencia de actuar con visión y responsabilidad. Anthony Abbatiello, de PWC, señala que “los agentes de IA están listos para revolucionar la fuerza laboral, combinando la creatividad humana con la eficiencia de las máquinas para desbloquear niveles inéditos de productividad e innovación”. Matt Wood, también de PWC, ya había anticipado que 2025 traería avances significativos en calidad, precisión y automatización, acelerando el crecimiento exponencial de la IA.

Desde EY GLOBAL, Nicola Morini Bianzino y su equipo insisten en que el impacto positivo de la IA dependerá de un enfoque responsable y centrado en el ser humano.

La historia reciente demuestra que la innovación tecnológica prospera cuando se evita la tentación de imponer cargas regulatorias que asfixien su desarrollo.

Si Estados Unidos y otras potencias desean mantener su liderazgo en inteligencia artificial, deberán derribar las barreras que dificultan la migración de talento y la innovación, permitiendo que la IA despliegue todo su potencial en beneficio de la sociedad.

