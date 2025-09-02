Tecno

Gafas Ray-Ban de Meta cambiaron la vida de un hombre con discapacidad visual: “volví a trabajar”

Este dispositivo integra cámara y altavoces, facilitando la interacción por voz y el acceso a información en tiempo real para personas con discapacidad visual

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Andy Evans recupera su autonomía
Andy Evans recupera su autonomía y regresa al trabajo tras perder la vista, apoyado por la tecnología de las gafas Ray-Ban de Meta.(Meta)

La inteligencia artificial puede marcar una diferencia en la vida de muchas personas. Un ejemplo es Andy Evans, de 57 años, quien perdió la vista, pero gracias a las gafas Ray-Ban de Meta puede tener una mejor calidad de vida, al punto que ha podido regresar al trabajo.

En entrevista con BBC Radio Bristol contó cómo este dispositivo le permite saber qué tiene al frente y de esa forma cumplir con las tareas cotidianas sin la ayuda de otras personas.

Cómo las gafas Ray-Ban de Meta han ayudado a un hombre ciego

Recién un año atrás, la vida de Andy Evans dio un vuelco. Trabajaba en turnos nocturnos en un supermercado de la cadena Morrison’s, actividad que debió abandonar cuando la pérdida de visión lo limitó por completo. Tras quedar desempleado y afrontar la incertidumbre del futuro, Evans se sumergió en una etapa difícil, marcada por la dependencia y la sensación de haber perdido la autonomía.

Su situación comenzó a cambiar cuando consiguió las gafas Ray-Ban de Meta, un dispositivo equipado con una cámara discreta en el marco y diminutos altavoces integrados en las varillas. La clave de estos lentes reside en su integración con IA: el usuario se comunica con el asistente por voz y recibe información relevante en tiempo real.

El dispositivo integra cámara y
El dispositivo integra cámara y altavoces, facilitando la interacción por voz y el acceso a información en tiempo real para personas con discapacidad visual. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Tal posibilidad marcó para Evans el inicio de una nueva etapa: “Lo que puedes hacer es pedirles que te miren y te digan qué sucede a tu alrededor. Es una tecnología que te cambia la vida”, aseguró en diálogo con BBC Radio Bristol.

La funcionalidad de estas gafas va más allá de las aplicaciones tradicionales que podrían pensarse para dispositivos electrónicos. Evans relata que desde que comenzó a utilizarlas, puede identificar obstáculos mientras recorre la calle con el bastón.

Ya no debe resignarse a depender solo de sus otros sentidos o de la ayuda de terceros. Ahora es capaz de moverse con mayor seguridad, tomar iniciativas personales como pedir comida en un restaurante y mantenerse actualizado e integrado en la vida cotidiana, lo que para él representa un salto en calidad de vida.

Cómo es el día a día gracias a la tecnología

El cambio experimentado por Andy Evans no se limita a cuestiones de movilidad. La posibilidad de interactuar con la IA le permitió retornar al mundo laboral, pero esta vez con un propósito renovado.

Andy Evans utiliza las gafas
Andy Evans utiliza las gafas Ray-Ban de Meta para ayudar a otros en la organización benéfica Sight Support West of England. (META)

Actualmente, desarrolla tareas en la organización benéfica Sight Support West of England, donde ayuda a otras personas a adaptarse a la pérdida de visión. “Ahora tengo una calidad de vida mucho mejor”, dijo.

En su rutina, las gafas cumplen funciones esenciales y otras más anecdóticas. Ordenar comida en un restaurante ya no constituye un reto insuperable. Basta con pedirle a las gafas que lean el menú o describan el entorno para poder tomar decisiones de manera autónoma. Además, la descripción de obstáculos o detalles sobre lo que hay en el camino resulta crucial para desplazarse sin sobresaltos.

Un detalle llamativo que Evans comparte con humor es la opción de elegir voces famosas para la IA, solo disponible en el Reino Unido. En su caso, seleccionó la voz de Dame Judi Dench, legendaria actriz que, en tono jocoso, lo llama “James Bond” y “007” cada vez que interactúa.

El uso de voces famosas
El uso de voces famosas en la IA de las gafas Ray-Ban de Meta añade un toque personalizado y lúdico a la experiencia del usuario. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Aunque Evans destaca las ventajas de la tecnología, asegura que todavía hay elementos que se deben mejorar. Por ejemplo, cuestiones sobre la privacidad, recordando el debate que generó Google Glass en cuanto a la posibilidad de grabar imágenes o acceder a información personal de terceros.

Además, la integración de funciones dependientes de la IA requiere de baterías más eficientes, interfaces simples y pantallas nítidas capaces de funcionar en distintas condiciones de luz.

