Tecno

Mujer se entera que su depilación en cera pudo ser grabada con las Ray-Ban Meta de una empleada

Aunque la trabajadora aseguró que las gafas estaban apagadas y eran recetadas, la situación desencadenó incomodidad y dudas persistentes en la fémina

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
La mujer terminó buscando asesoramiento
La mujer terminó buscando asesoramiento legal. (Composición Infobae: alobelleza2015.blogspot.com / androidpolice.com)

El auge de las gafas inteligentes con cámaras integradas, como las Ray-Ban desarrolladas por Meta, ha avivado el debate sobre los riesgos para la privacidad en entornos cotidianos. Casos recientes ponen en relieve que estos wearables no solo levantan sospechas por el potencial de grabación secreta, sino que generan incidentes conflictivos y dilemas éticos en situaciones íntimas o privadas.

Testimonios en redes sociales y reacciones institucionales revelan que muchos usuarios ahora enfrentan, además de la vigilancia digital tradicional, la inquietud de ser grabados sin su consentimiento durante actividades personales.

Incidente con las Ray-Ban Meta en espacios íntimos

El reciente episodio vivido por la influencer Aniessa Navarro ilustra el nerviosismo que las gafas inteligentes pueden provocar en contextos especialmente sensibles. Navarro relató en TikTok su experiencia al descubrir que una esteticista usaba las Ray-Ban Meta mientras realizaba un procedimiento en el European Wax Center de Manhattan.

Gafas Ray-Ban Meta. META
Gafas Ray-Ban Meta. META

Aunque la empleada aseguró que las gafas estaban apagadas y eran recetadas, la situación desencadenó incomodidad y dudas persistentes en la clienta. “No pude dejar de pensar en ello en ningún momento”, expresó la joven, quien terminó buscando asesoramiento legal y presionando al centro de estética para obtener una respuesta clara.

La empresa, tras las repercusiones mediáticas del caso, respondió al Washington Post que las gafas realmente no estaban activas durante el procedimiento. Navarro, en todo caso, insistió en reclamar transparencia y pidió considerar restricciones al uso de dispositivos con cámaras en ámbitos privados, más allá del resultado de la acción legal.

Su prioridad, aseguró, es generar conciencia sobre la invasión de privacidad que pueden suponer estos gadgets.

El reciente episodio vivido por
El reciente episodio vivido por una influencer ilustra el nerviosismo que las gafas inteligentes pueden provocar en contextos especialmente sensibles.

Reportan el uso de gafas Ray-Ban Meta en otro contexto

El caso de Navarro no es un hecho aislado. Incidentes previos han salido a la luz con los lentes Wayfarers con IA de Meta, valorados en 350 dólares. En distintos foros y clubes nocturnos, empleados y clientes han reportado discusiones surgidas por el uso de estas gafas, consideradas herramientas de vigilancia intrusiva.

Una portera de un club en Atlanta, por ejemplo, impidió su entrada a un cliente tras identificar que portaba las Ray-Ban Meta, citando claramente el riesgo: “Porque tienen cámaras”.

La reticencia de algunos usuarios a desprenderse de estos dispositivos en lugares públicos ilustra el desafío que supone su creciente popularización. A medida que las gafas inteligentes se vuelvan más accesibles, la sociedad deberá afrontar preguntas urgentes sobre límites éticos, protección de la intimidad y regulación tecnológica en espacios donde la privacidad debe primar.

Qué son las gafas Ray-Ban Meta y cómo funcionan

Las Ray-Ban Meta son gafas inteligentes desarrolladas en conjunto por la reconocida marca de anteojos Ray-Ban y la empresa tecnológica Meta (antes conocida como Facebook). Estos dispositivos representan una evolución de los tradicionales lentes de sol o de vista, al integrar tecnología avanzada que permite entrelazar la vida cotidiana con funciones digitales, todo desde un accesorio discreto y familiar.

Este modelo no es invasivo
Este modelo no es invasivo en el rostro y es apto para llevar puesto durante gran parte de la jornada. (Foto: Ray-Ban)

El aspecto de las Ray-Ban Meta es muy similar al de los modelos clásicos de la marca, pero en su interior incorporan pequeños micrófonos, altavoces y cámaras de alta resolución capaces de grabar videos y tomar fotografías con solo pulsar un botón integrado en la patilla.

Además, pueden reproducir música y realizar llamadas, ya que cuentan con conectividad Bluetooth y altavoces direccionales. Para su uso, las gafas se sincronizan inalámbricamente con la aplicación Meta View, instalada en un smartphone, donde se gestionan las grabaciones, imágenes y permisos de uso.

El diseño ha sido pensado para preservar la discreción, aunque esto mismo ha suscitado debates sobre la privacidad, ya que muchas personas pueden no advertir cuándo están siendo grabadas. Este avance tecnológico promueve una conexión continua entre el mundo físico y digital, facilitando tareas cotidianas y la captura de momentos de forma ágil y manos libres.

Temas Relacionados

Ray-BanRay-Ban MetaMetaMujerDepilaciónLo último en tecnología

Últimas Noticias

Audios e imágenes al estilo WhatsApp: TikTok habilita el envío en mensajes directos

La incorporación de notas de voz de hasta 60 segundos en los mensajes directos responde a una tendencia creciente, sobre todo entre la Generación Z

Audios e imágenes al estilo

WhatsApp lanza IA para reescribir y cambiar tono de mensajes

Para activar la función Writing Help, el usuario debe ingresar a la configuración de la aplicación y permitir el Procesamiento Privado, asegurando control total sobre su uso y privacidad

WhatsApp lanza IA para reescribir

Jensen Huang, CEO de Nvidia, dio un mensaje esperanzador en la era de la IA: “la calidad de vida mejorará”

A pesar de admitir que en el futuro “vamos a estar más ocupados” gracias a la aceleración productiva que proporciona la IA, el directivo sostiene que la tecnología potenciará el desarrollo de ideas

Jensen Huang, CEO de Nvidia,

Esta es la advertencia del multimillonario Mark Cuban a la Generación Z sobre el impacto de la IA

El empresario insta a formarse no solo en inteligencia artificial, sino también en su aplicación práctica dentro de las empresas

Esta es la advertencia del

Samsung presentaría un nuevo Galaxy Tab en IFA 2025 para competir con el iPad Pro

Los Galaxy Tab S11 se ofrecerían en dos variantes diferenciadas por el tamaño y resolución de la pantalla

Samsung presentaría un nuevo Galaxy
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones en Corrientes: Gustavo Valdés

Elecciones en Corrientes: Gustavo Valdés fue el gran ganador de una jornada que dejó a LLA en un incómodo cuarto lugar

Horror en Misiones: obligó a su hijastro de 5 años a sentarse en un ladrillo caliente porque lo vio en un video

El Telescopio James Webb revela cómo una estrella muerta podría iniciar la formación de nuevos planetas

Detuvieron al papá de un bebé de poco más de un mes que murió por múltiples golpes

Tormenta de Santa Rosa: hasta cuándo seguirán las lluvias y qué provincias se mantienen bajo alerta, según el SMN

INFOBAE AMÉRICA
La belleza de la semana:

La belleza de la semana: Nihonga, volver a la tradición con una mirada nueva

Pese a la caída en la Leagues Cup, Messi sigue liderando el listado de futbolistas con más títulos de la historia: a cuánto está Cristiano

Un hombre embistió su auto contra las puertas del consulado de Rusia en Australia: al menos un policía herido

Zelensky anunció el arresto de un sospechoso del asesinato del ex presidente del Parlamento ucraniano Andriy Parubiy

Los jueces verdugos y sicarios no pueden continuar en la impunidad

TELESHOW
La Voz Argentina: quiénes fueron

La Voz Argentina: quiénes fueron elegidos por el público para seguir en los equipos de Lali, Soledad, Luck Ra y Miranda!

La regla que estableció Juli Poggio con su novio para llevar adelante su relación abierta: “Es igual que un engaño”

Alejandra Maglietti compartió las primeras fotos de su hijo Manuel, a pura ternura: “Sos nuestro regalo más hermoso”

Guillermo Coppola abrió las puertas de su exclusiva propiedad en Palermo: el famoso jarrón, costosas bebidas y productos de belleza

El video que compartió Melody Luz apuntando directamente contra Mariana Nannis: “El sueño de mi suegra”