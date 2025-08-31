WhatsApp busca trabajadores en diferentes áreas con sueldos de hasta 200 mil dólares: cómo aplicar

Meta ofrece salarios competitivos de hasta 200 mil dólares anuales para puestos clave en WhatsApp. (Meta)

WhatsApp lanzó una convocatoria internacional para ampliar su equipo de trabajo. Esta búsqueda de talentos cuenta con una diversidad de opciones que incluyen roles en investigación, marketing, ventas, soporte y alianzas globales.

El atractivo principal reside en los salarios competitivos estimados en dólares, que podrían rondar los 200 mil dólares al año, según el cargo. Además, se trata de una convocatoria oficial de Meta y no una de las tantas estafas que suelen rondar por la aplicación, ofreciendo sueldos altos por tareas básicas como comentar videos o realizar reseñas en comercios electrónicos.

Cuáles son las ofertas de trabajo disponibles en WhatsApp

WhatsApp orienta su estrategia de reclutamiento hacia perfiles con amplia experiencia y trayectoria comprobada, principalmente en áreas técnicas y de gestión. Destacan las siguientes posiciones entre las vacantes recientes:

Las vacantes incluyen cargos de director de investigación, responsables de ventas globales y gerentes de pagos digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Director de Investigación para WhatsApp Business : uno de los puestos más relevantes y demandantes del actual ciclo de contratación. Este cargo requiere de una sólida base en investigación de experiencia de usuario, con énfasis en la conducción de equipos multidisciplinarios y la gestión de proyectos complejos. Los candidatos deben poseer más de diez años en investigación y liderazgo.

Responsables de capacitación en ventas globales : profesionales encargados de diseñar e implementar programas de entrenamiento para equipos comerciales en distintos mercados. Se valoran experiencia en ventas internacionales y formación en estrategias de habilitación de equipos.

Gerentes de socios estratégicos con foco en pagos digitales : estos roles exigen conocimientos en ecosistemas de pagos electrónicos, manejo de cuentas corporativas y colaboración con operadores.

Especialistas en marketing de marca y comunicación : perfiles destinados a liderar campañas globales, con aptitud para coordinar proyectos entre áreas diversas y presentar resultados de alto impacto.

Soporte y contenidos: profesionales enfocados en fortalecer la atención al usuario y el desarrollo de materiales informativos para los distintos públicos de WhatsApp.

Estos puestos se distribuyen en diferentes ubicaciones a nivel internacional, lo que otorga la posibilidad de aplicar desde varias regiones, siempre en función de los requerimientos de cada cargo.

Aunque en la plataforma hay una barra de búsqueda y es posible poner cualquier rol y ver si hay alguna oferta disponible.

Cuáles son los requisitos para aplicar a estos empleos

El proceso de selección prioriza a quienes acreditan una sólida trayectoria profesional y la capacidad de adaptarse a entornos de alto rendimiento. Para el cargo de Director de Investigación, WhatsApp solicita experiencia no menor a una década liderando equipos y proyectos multidisciplinarios, habilidades para coordinar iniciativas con áreas de producto e ingeniería, así como competencias en trabajo transversal con equipos legales y de operaciones.

En el ámbito del marketing y las alianzas estratégicas, se favorecen perfiles con experiencia en campañas multinacionales, entendimiento de la dinámica de los pagos digitales y práctica previa colaborando con operadores y cuentas empresariales.

El proceso de postulación se realiza exclusivamente a través de canales oficiales como metacareers.com. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

Otro punto destacado es la familiaridad con los procesos de innovación, la gestión de talento y la adaptabilidad frente a los desafíos de un entorno tecnológico en permanente cambio. Quienes postulan a cargos en WhatsApp deben ser capaces de aportar soluciones creativas, liderar equipos a distancia y gestionar tareas bajo esquemas colaborativos y multiculturales.

Cuáles son los salarios que ofrece WhatsApp

Aunque las publicaciones oficiales de WhatsApp y Meta no siempre especifican montos de remuneración en los anuncios públicos, portales reconocidos dentro del mundo laboral como Glassdoor o ZipRecruiter ofrecen estimaciones precisas sobre los niveles salariales.

Para puestos de nivel sénior como Director de Investigación, las cifras reportadas superan los 100.000 dólares anuales y llegan incluso a los seis dígitos, lo que supone una oportunidad altamente competitiva en el contexto global.

También hay otros cargos como Ingeniero de software en aprendizaje automático que ofrece un sueldo de hasta 208.000 dólares por año, un sueldo al que se le agregan bonos y otros beneficios.

Las posiciones están abiertas a nivel internacional, permitiendo aplicar desde distintas regiones según el cargo. (Imagen ilustrativa)

Cómo postularse a los trabajos en WhatsApp

Los interesados deben realizar el proceso de postulación mediante canales verificados y oficiales. Meta centraliza la información sobre sus vacantes en el portal metacareers.com, donde es posible filtrar exclusivamente las ofertas vinculadas a WhatsApp.

El proceso típico implica los siguientes pasos:

Filtrar y seleccionar la vacante de interés: en la página oficial, los candidatos pueden visualizar la ubicación, descripción del puesto, responsabilidades, requisitos mínimos y documentación exigida para cada cargo. Revisar la descripción y verificar el encaje con el perfil profesional: es crucial analizar cada detalle del anuncio, dado que estos cargos suelen exigir habilidades y experiencias específicas, además de soportes documentales como hoja de vida, certificaciones e, incluso, portafolios o enlaces profesionales. Completar la solicitud en línea: a través del botón ‘Apply’ o ‘Enviar solicitud’, los postulantes acceden al formulario digital donde deben subir su CV y cualquier otra información relevante. En algunos casos, la compañía puede solicitar enlaces a perfiles profesionales externos o muestras de trabajos previos. Alternativas de acceso: el seguimiento de vacantes mediante el perfil oficial de WhatsApp en LinkedIn resulta especialmente útil para quienes buscan datos actualizados, ubicación precisa de los cargos y la posibilidad de hacer networking dentro del ecosistema digital de Meta.