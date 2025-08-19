Cuidado con mensajes en WhatsApp que ofrecen dinero fácil o trabajo remoto: cómo saber si es una estafa

Es el objetivo de miles de atacantes por su cantidad de usuarios. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Los usuarios de servicios de mensajería como WhatsApp y redes sociales de distintos países han comenzado a reportar con mayor frecuencia una modalidad de estafa que promete empleo sin complicaciones, a través de ganancias inmediatas a cambio de “tareas online”.

Según la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos, múltiples variantes de esta estafa aprovechan la urgencia económica y la confianza de quienes buscan ingresos extra.

Los mensajes aseguran pagos inmediatos, plataformas sencillas y la opción de retirar el dinero enseguida. La FTC advierte: “suena simple y el mensaje dice que recibirás el pago de inmediato. Pero esto podría ser una estafa”.

Qué señales indican que se trata de una estafa laboral por WhatsApp

Las opciones que son muy fáciles reflejan un indicios de trampa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer indicio es la naturaleza inesperada del contacto. Los estafadores envían mensajes a través de WhatsApp, Telegram, SMS o redes sociales, dirigidos a personas que no han solicitado ningún empleo.

En muchos casos, alegan ser reclutadores de empresas reconocidas, emplean logotipos de grandes corporaciones e insisten en que la oferta es exclusiva. La FTC explica que los mensajes ofrecen trabajo sencillo, como promocionar productos o “optimizar” resultados en internet.

La identidad de la persona que contacta suele ser confusa y nunca existe una entrevista o proceso real de selección. Además, otra señal clave es la promesa de dinero rápido por acciones básicas.

Los mensajes aseguran bonificaciones por “clics”, “likes” o calificaciones positivas, y permiten simular supuestas ganancias dentro de la aplicación. Esta técnica genera una ilusión de progreso, pero responde únicamente a la manipulación psicológica.

Cómo operan las estafas de “tareas online” o trabajos gamificados

Muchos se aprovechan de personas que buscan más ingresos o salir de una crisis financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo arranca con una oferta de trabajo remoto usando plataformas o aplicaciones diseñadas por los propios estafadores. El usuario ingresa y completa tareas simples, que van acumulando una falsa comisión en su saldo personal.

Inicialmente, el sistema permite retirar pequeñas sumas, habitualmente entre 5 y 20 dólares, lo que refuerza la percepción de autenticidad. Sin embargo, la FTC advierte sobre el verdadero objetivo de los estafadores: tras los primeros retiros, el usuario debe pagar cuotas para desbloquear nuevas tareas o liberar sus “ganancias”.

“Para desbloquear y completar tu siguiente serie de tareas, y poder retirar tus ‘ganancias’, el estafador te dice que deposites tu propio dinero, generalmente en criptomonedas. Pero incluso haciendo ese depósito no podrás obtener esas ganancias (falsas) y tu dinero real desaparecerá”, describe la autoridad.

Una vez realizado el pago, la plataforma bloquea la cuenta o inventa razones para denegar los retiros futuros, y la víctima no recupera su inversión.

Qué consejos dan las autoridades para evitar este tipo de fraudes

Hay que desconfiar de cualquier comunicación que prometa dinero rápido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FTC sugiere ignorar por completo los mensajes que llegan sin aviso de supuestos empleadores. “Los verdaderos empleadores nunca se comunicarán contigo de esa manera”, enfatiza el organismo estadounidense. El solo hecho de pedir un adelanto para liberar comisiones o para obtener un puesto es señal clara de un fraude.

Asimismo, aconsejan desconfiar de toda oferta que implique intercambiar dinero por realizar tareas online, dejar calificaciones positivas o compartir likes. La comisión enfatiza: “Nunca des dinero a nadie para que te pague por hacer una tarea, o para conseguir un trabajo. Eso es una señal segura de una estafa”.

Otra medida fundamental es verificar que el remitente tenga información de contacto legítima y comprobar, directamente en el sitio web oficial de la empresa, si esa modalidad de reclutamiento existe.

Qué hacer si se ha recibido o caído en una estafa en WhatsApp

Todos deben estar alerta ante la llegada de notificaciones sospechosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sugieren reportar de inmediato los intentos de fraude. En Estados Unidos, las denuncias pueden realizarse directamente ante la FTC; en otros países deben presentarse en organismos locales de defensa al consumidor o unidades policiales especializadas en ciberdelito.

La FTC aconseja guardar evidencia de los mensajes, transferencias y datos de contacto de los estafadores para facilitar las tareas de investigación. Además, se debe advertir a familiares y conocidos sobre estos esquemas para reducir su impacto.

Si el usuario transfirió fondos a través de activos como criptomonedas, la recuperación suele ser imposible, así que la prevención y la denuncia cobran un valor prioritario.