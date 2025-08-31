Samsung presentaría un nuevo Galaxy Tab en IFA 2025 para competir con el iPad Pro

El modelo base incorpora un panel AMOLED de 11 pulgadas con una resolución de 2560 x 1600 píxeles y tasa de refresco de 120 Hz. (Composición Infobae: sammobile.com / winfuture.de)

Samsung se estaría preparando para impactar el sector de tabletas electrónicas con la próxima generación Galaxy Tab S11, que se presentaría a principios de septiembre durante el IFA 2025. La compañía planea lanzar dos versiones, base y Ultra, en una apuesta dirigida a competir en la gama alta, donde enfrenta principalmente a los iPad Pro de Apple.

Galaxy Tab S11: posibles características técnicas

El portal especializado WinFuture reveló que los Galaxy Tab S11 se ofrecerán en dos variantes diferenciadas por el tamaño y resolución de la pantalla, manteniendo en ambas el diseño elegante de la marca.

El modelo base incorpora un panel AMOLED de 11 pulgadas con una resolución de 2560 x 1600 píxeles y tasa de refresco de 120 Hz, mientras que la opción Ultra amplía esas dimensiones a 14,6 pulgadas y una resolución de 2960 x 1848 píxeles. Los dos modelos integrarán lápiz óptico S Pen y soportarán funciones avanzadas para notas y creatividad.

Así lucirían los Galaxy Tab S11. (winfuture.de)

En el núcleo de estas tabletas, Samsung apuesta por el procesador MediaTek Dimensity 9400, fabricado bajo proceso de 3 nm por TSMC y que destaca por su arquitectura ‘All Big Core’. Este chip está compuesto por 1 núcleo Cortex-X925, 3 Cortex-X4 y 4 Cortex-A720, lo que le otorga una alta capacidad de procesamiento para tareas exigentes y multitarea.

A este rendimiento se suma una memoria RAM de 12 GB en el modelo estándar y 16 GB en la versión Ultra, opciones de almacenamiento interno que van desde 128 GB hasta 1 TB y compatibilidad con Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 y conectividad 5G opcional para ambas variantes.

Diseño, autonomía y disponibilidad de las nuevas tabletas Samsung

En cuanto a la construcción, la línea Galaxy Tab S11 apuesta por la elegancia y la portabilidad: ambos modelos presentan un chasis de aluminio, un grosor reducido de 5,5 mm y un peso inicial de 482 gramos, lo que las convierte en dispositivos cómodos para el trabajo y el entretenimiento. El sistema fotográfico está conformado por cámaras traseras de 13 MP, delanteras de 12 MP y un conjunto de cuatro altavoces, potenciando la experiencia audiovisual.

Así lucirían los Galaxy Tab S11. (winfuture.de)

La capacidad de batería variará según el modelo: la base contará con 8.400 mAh, mientras que la Ultra elevará esta cifra a 11.600 mAh. Además, Samsung mantendrá su apuesta por la versatilidad en conectividad, equipando un puerto USB 3.2 para carga rápida y transferencia de datos eficiente. Ambas tabletas llegarán con la interfaz One UI 8 basada en Android 16 y estarán disponibles en acabados en plata o gris.

Samsung estaría planificando su comercialización para el último trimestre de 2025, justo después de la presentación programada en el IFA 2025, intensificando así la competencia en el segmento premium de tabletas electrónicas.

Qué productos ofrece Samsung en el mercado actual

Samsung se destaca como uno de los fabricantes tecnológicos más diversificados del mundo, con un portafolio que abarca desde electrodomésticos hasta dispositivos móviles de última generación. Su línea de smartphones Galaxy, que incluye modelos de alta gama como los Galaxy S y Galaxy Z plegables, se posiciona entre las más avanzadas y populares a nivel mundial.

Samsung ofrece soluciones empresariales con laptops Galaxy Book y equipos de memoria y almacenamiento. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Además de los teléfonos móviles, Samsung produce tabletas electrónicas bajo la serie Galaxy Tab, relojes inteligentes Galaxy Watch y auriculares inalámbricos Galaxy Buds. En el segmento de electrónica para el hogar, la compañía desarrolla televisores QLED, refrigeradores inteligentes y lavadoras eficientes.

La marca también ofrece soluciones empresariales con laptops Galaxy Book y equipos de memoria y almacenamiento. A través de la innovación constante y una amplia gama de productos, Samsung responde a las demandas cambiantes de consumidores y empresas.