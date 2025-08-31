Tecno

Samsung presentaría un nuevo Galaxy Tab en IFA 2025 para competir con el iPad Pro

Los Galaxy Tab S11 se ofrecerían en dos variantes diferenciadas por el tamaño y resolución de la pantalla

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
El modelo base incorpora un
El modelo base incorpora un panel AMOLED de 11 pulgadas con una resolución de 2560 x 1600 píxeles y tasa de refresco de 120 Hz. (Composición Infobae: sammobile.com / winfuture.de)

Samsung se estaría preparando para impactar el sector de tabletas electrónicas con la próxima generación Galaxy Tab S11, que se presentaría a principios de septiembre durante el IFA 2025. La compañía planea lanzar dos versiones, base y Ultra, en una apuesta dirigida a competir en la gama alta, donde enfrenta principalmente a los iPad Pro de Apple.

Galaxy Tab S11: posibles características técnicas

El portal especializado WinFuture reveló que los Galaxy Tab S11 se ofrecerán en dos variantes diferenciadas por el tamaño y resolución de la pantalla, manteniendo en ambas el diseño elegante de la marca.

El modelo base incorpora un panel AMOLED de 11 pulgadas con una resolución de 2560 x 1600 píxeles y tasa de refresco de 120 Hz, mientras que la opción Ultra amplía esas dimensiones a 14,6 pulgadas y una resolución de 2960 x 1848 píxeles. Los dos modelos integrarán lápiz óptico S Pen y soportarán funciones avanzadas para notas y creatividad.

Así lucirían los Galaxy Tab
Así lucirían los Galaxy Tab S11. (winfuture.de)

En el núcleo de estas tabletas, Samsung apuesta por el procesador MediaTek Dimensity 9400, fabricado bajo proceso de 3 nm por TSMC y que destaca por su arquitectura ‘All Big Core’. Este chip está compuesto por 1 núcleo Cortex-X925, 3 Cortex-X4 y 4 Cortex-A720, lo que le otorga una alta capacidad de procesamiento para tareas exigentes y multitarea.

A este rendimiento se suma una memoria RAM de 12 GB en el modelo estándar y 16 GB en la versión Ultra, opciones de almacenamiento interno que van desde 128 GB hasta 1 TB y compatibilidad con Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 y conectividad 5G opcional para ambas variantes.

Diseño, autonomía y disponibilidad de las nuevas tabletas Samsung

En cuanto a la construcción, la línea Galaxy Tab S11 apuesta por la elegancia y la portabilidad: ambos modelos presentan un chasis de aluminio, un grosor reducido de 5,5 mm y un peso inicial de 482 gramos, lo que las convierte en dispositivos cómodos para el trabajo y el entretenimiento. El sistema fotográfico está conformado por cámaras traseras de 13 MP, delanteras de 12 MP y un conjunto de cuatro altavoces, potenciando la experiencia audiovisual.

Así lucirían los Galaxy Tab
Así lucirían los Galaxy Tab S11. (winfuture.de)

La capacidad de batería variará según el modelo: la base contará con 8.400 mAh, mientras que la Ultra elevará esta cifra a 11.600 mAh. Además, Samsung mantendrá su apuesta por la versatilidad en conectividad, equipando un puerto USB 3.2 para carga rápida y transferencia de datos eficiente. Ambas tabletas llegarán con la interfaz One UI 8 basada en Android 16 y estarán disponibles en acabados en plata o gris.

Samsung estaría planificando su comercialización para el último trimestre de 2025, justo después de la presentación programada en el IFA 2025, intensificando así la competencia en el segmento premium de tabletas electrónicas.

Qué productos ofrece Samsung en el mercado actual

Samsung se destaca como uno de los fabricantes tecnológicos más diversificados del mundo, con un portafolio que abarca desde electrodomésticos hasta dispositivos móviles de última generación. Su línea de smartphones Galaxy, que incluye modelos de alta gama como los Galaxy S y Galaxy Z plegables, se posiciona entre las más avanzadas y populares a nivel mundial.

Samsung ofrece soluciones empresariales con
Samsung ofrece soluciones empresariales con laptops Galaxy Book y equipos de memoria y almacenamiento. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Además de los teléfonos móviles, Samsung produce tabletas electrónicas bajo la serie Galaxy Tab, relojes inteligentes Galaxy Watch y auriculares inalámbricos Galaxy Buds. En el segmento de electrónica para el hogar, la compañía desarrolla televisores QLED, refrigeradores inteligentes y lavadoras eficientes.

La marca también ofrece soluciones empresariales con laptops Galaxy Book y equipos de memoria y almacenamiento. A través de la innovación constante y una amplia gama de productos, Samsung responde a las demandas cambiantes de consumidores y empresas.

Temas Relacionados

SamsungGalaxy TabIFA 2025iPad ProGalaxy Tab S11Lo último en tecnología

Últimas Noticias

Esta es la advertencia del multimillonario Mark Cuban a la Generación Z sobre el impacto de la IA

El empresario insta a formarse no solo en inteligencia artificial, sino también en su aplicación práctica dentro de las empresas

Esta es la advertencia del

Peacock llega a Prime Video Channels tras acuerdo entre NBCUniversal y Amazon

Esta alianza permite a los usuarios de Amazon acceder a Peacock directamente desde Prime Video, sin publicidad

Peacock llega a Prime Video

Hackers chinos atacaron a 200 empresas en Estados Unidos, según el FBI

Los atacantes consiguieron penetrar profundamente en compañías de telecomunicaciones, extrajeron datos sensibles como registros de llamadas y mandatos judiciales

Hackers chinos atacaron a 200

Cómo usar correctamente la lavadora para limpiar la ropa que usamos en vacaciones: toallas, vestidos de baño y más

Separar y sacudir la ropa antes de lavarla previene averías y prolonga la vida útil de los tejidos

Cómo usar correctamente la lavadora

Más del 50% de los jóvenes de la Generación Z ya no contesta llamadas por miedo a que sean malas noticias

La preferencia por mensajes escritos y multimedia está desplazando el uso tradicional del teléfono, un fenómeno que genera nuevas dinámicas sociales y desafíos en el ámbito profesional

Más del 50% de los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron al papá de un

Detuvieron al papá de un bebé de poco más de un mes que murió por múltiples golpes

Tormenta de Santa Rosa: hasta cuándo seguirán las lluvias y qué provincias se mantienen bajo alerta, según el SMN

Alerta BRICS: ante los aranceles de Trump, Brasil aumentó sus ventas de carne a China y podría desplazar a la Argentina

Cuántos dólares de exportación puede aportar el agro en lo que queda del año

Por qué el Banco Central llevó los encajes bancarios al nivel más alto en 32 años

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky anunció el arresto de

Zelensky anunció el arresto de un sospechoso del asesinato del ex presidente del Parlamento ucraniano Andriy Parubiy

Los jueces verdugos y sicarios no pueden continuar en la impunidad

6 hábitos diarios pueden reducir el riesgo de deterioro cognitivo

Las nuevas baterías nucleares prometen alimentar sensores, robots y dispositivos médicos durante décadas

La ciencia identifica indicadores clave para anticipar brotes virales persistentes con apoyo de nuevas tecnologías

TELESHOW
Guillermo Coppola abrió las puertas

Guillermo Coppola abrió las puertas de su exclusiva propiedad en Palermo: el famoso jarrón, costosas bebidas y productos de belleza

El video que compartió Melody Luz apuntando directamente contra Mariana Nannis: “El sueño de mi suegra”

Ayelén Paleo defendió a su madre, acusada de ser parte de una red de explotación sexual: “Es inocente”

L-Gante se refirió al misterioso incendio en su casa: “¿Si me hicieron una macumba? Todo puede ser"

La respuesta de Silvina Escudero tras la aparición de su hermana Vanina en el programa de Mirtha Legrand