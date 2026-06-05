Economía

Hidrovía: el Gobierno dio por finalizada la auditoría y avanza con el proceso de privatización

El Ministerio de Economía calificó como “exitosa” la revisión del proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal y dio luz verde para avanzar con la siguiente etapa de la licitación

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El Gobierno dio por concluida la auditoría de la Hidrovía y avanza con el proceso licitatorio.
El Gobierno dio por concluida la auditoría de la Hidrovía y avanza con el proceso licitatorio.

El Gobierno nacional anunció la conclusión de la auditoría del proceso de licitación de la Hidrovía, que, según el Ministerio de Economía, permitirá una reducción del 13,5% en el costo logístico exportador. La revisión, que se realizó sobre el proceso de privatización de la vía navegable, apuntó robustecer los estándares de calidad internacional y transparencia en la previa de la licitación que tiene como principales protagonistas a las empresas Jan de Nul y Deme.

En el tramo final de la proceso licitatorio, los equipos multidisciplinarios de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Apnyn) llevaron a cabo una inspección de procesos y agentes involucrados. “De dicha auditoría se llegó a una serie de conclusiones que terminan por respaldar y sostener esta licitación como una de las más importantes de la historia”, destaca el comunicado oficial de Economía.

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El documento resalta el trabajo articulado con Unctad, la agencia de la Organización de las Naciones Unidas especializada en gestión de infraestructuras críticas para el comercio exterior y desarrollo económico.

Esta entidad colaboró en áreas estratégicas del pliego y el futuro contrato de concesión, aportando recomendaciones en el aspecto económico-financiero, la conformación legal de la documentación, y los aspectos técnicos de la concesión. El informe de la agencia internacional fue presentado ante la Apnyn y validado ante distintos usuarios de la vía navegable en reuniones públicas.

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Durante el proceso, se realizaron reuniones técnicas en provincias como Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, en las que participaron cámaras empresarias y otros actores del sector. De estas mesas surgió un reporte suscripto por Unctad que recomendó las mejores prácticas para la confección de los pliegos y la evaluación de ofertas. “Ese informe fue cumplido en su totalidad por parte de Apnyn y avalado por los distintos usuarios de la vía navegable troncal en sendos comunicados”, subrayaron desde la cartera económica.

La Vía Navegable Troncal se extiende a lo largo de 1.635 kilómetros y es la principal ruta de salida al Atlántico para el 80% de las exportaciones argentinas. (Reuters)
La Vía Navegable Troncal se extiende a lo largo de 1.635 kilómetros y es la principal ruta de salida al Atlántico para el 80% de las exportaciones argentinas. (Reuters)

El Ministerio de Economía también puntualizó que la auditoría evidenció que “una vez elaborados los pliegos con la intervención de los agentes mencionados, se procedió al llamado de un proceso de Participación Ciudadana que repasó lo actuado en materia ambiental”. En esa etapa, se publicaron todos los informes y se habilitó la participación de más de 240 personas.

El proceso incluyó el mecanismo de Observaciones Previas, publicado por Unctad en portales internacionales y locales, que permitió a empresas, usuarios y organizaciones civiles sumar sus aportes. “Como resultado de dichos aportes, Apnyn adoptó distintas sugerencias que facilitaron la presentación de ofertas, así como aportar información adicional requerida por las empresas interesadas en participar de la licitación, entre otros cambios técnicos implementados”, precisa el Ministerio.

Durante los tres meses posteriores a la publicación de la licitación, el sistema recibió más de 200 consultas y ninguna objeción, según los registros oficiales. El proceso culminó con la participación de tres empresas de primera línea mundial como oferentes.

El proceso de evaluación

El comunicado detalla las etapas de evaluación: la primera analizó antecedentes de empresas y capacidad financiera, la segunda los planes de trabajo y propuestas técnicas, y la tercera la presentación de la justicia (sin ninguna impugnación por parte de los oferentes). El Ministerio de Economía resalta: “Dicho mecanismo, más presentaciones en la justicia (que ninguna fue realizada por oferentes), fueron considerados como validación de la legitimidad del proceso”.

Expo EFI - Luis "Toto" Caputo
El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó el proceso licitatorio como uno de los más importantes de la historia y anunció que la adjudicación se conocerá en el próximo mes. (Maximiliano Luna)

La auditoría también incluyó un análisis de los efectos esperados sobre el costo logístico exportador. El Ministerio sostiene que “la finalización del proceso, con reducción del 13,5% en los costos logísticos, representa una mejora significativa para la navegación y la exportación de productos desde la Argentina”. Según la cartera económica, se trata de “un avance que ningún gobierno pudo hacer antes”.

La cartera que conduce Luis Caputo remarcó que “el Gobierno del presidente Milei avanzará con la adjudicación de la concesión de la vía navegable troncal, luego de haber cumplido todas las etapas necesarias para una licitación con doble control nacional e internacional, y con los estándares más altos de transparencia y legalidad”. El comunicado concluye que el proceso “abre la puerta para la navegación y la logística con estándares internacionales y un beneficio histórico para el país”.

La ventaja técnica de una empresa sobre otra

En la instancia final del proceso licitatorio, Jan De Nul y Deme presentaron exactamente la misma oferta económica: USD 3,80 por el primer tramo, USD 4,65 por el segundo y USD 5,78 por el tercero, lo que totaliza USD 14,23 por el recorrido completo de la hidrovía. Ambas propuestas se ubicaron en el nivel mínimo permitido por el pliego.

Ante esa paridad económica, la diferencia entre las dos compañías belgas quedó determinada por la evaluación técnica realizada en una etapa previa. Jan De Nul acumuló más de 24 puntos de ventaja sobre Deme en esa instancia, sobre un total de 80 posibles, lo que la posiciona como la oferente con mayores chances de quedarse con la concesión.

La empresa que resulte adjudicataria deberá asumir la modernización, ampliación, dragado y señalización de la vía durante 25 años, sin respaldo estatal para los riesgos comerciales. El contrato contempla una ganancia mínima del 6% sobre los peajes efectivamente cobrados y un esquema de monitoreo permanente de las inversiones y el servicio.

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