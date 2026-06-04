Sociedad

Incendio en Guaymallén: una nena de 2 años se quemó parte del rostro y tres mujeres se intoxicaron

Ocurrió en el barrio Pedro Molina IV. La menor fue derivada al Hospital Notti y las otras víctimas fueron trasladadas al Lagomaggiore y se encuentran estables

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Los dos policías que participaron del rescate también resultaron intoxicados con monóxido de carbono y fueron hospitalizados
Los dos policías que participaron del rescate también resultaron intoxicados con monóxido de carbono y fueron hospitalizados

Un incendio ocurrido en la mañana de este jueves en el barrio Pedro Molina IV, en la localidad de Guaymallén, provincia de Mendoza, dejó a una niña de 2 años con quemaduras en el rostro y a otras tres personas intoxicadas, en un operativo de emergencia que también afectó a dos policías durante las tareas de rescate.

El siniestro se registró cerca de las 9.50 en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Mariano Moreno y Venezuela. Un llamado al 911 alertó sobre el fuego y advirtió que había personas atrapadas en el interior del inmueble.

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Al arribar al lugar, efectivos policiales, dotaciones de Bomberos y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron que la casa estaba envuelto en llamas.

Dos policías lograron evacuar a los ocupantes antes de que los Bomberos tomaran el control del fuego. Gracias a la intervención, las llamas no se propagaron a las propiedades vecinas.

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Los mismos rescatistas, no obstante, terminaron afectados: ambos fueron trasladados al Hospital Santa Isabel de Hungría por intoxicación con monóxido de carbono, y uno de ellos presentó además una lesión en una rodilla.

Según informó el medio local El Sol, entre las víctimas civiles, E.A.S., de 36 años, fue derivada al Hospital Lagomaggiore con el mismo diagnóstico. D.C.T., madre de la menor, recibió igual atención en ese centro asistencial. Una vecina identificada como R.B.F., de 30 años, también fue trasladada al Lagomaggiore por intoxicación con monóxido de carbono. Las tres adultas se encuentran en estado estable.

La niña de 2 años fue derivada al Hospital Notti con quemaduras en el rostro. Las autoridades no precisaron el grado de las lesiones, aunque indicaron que la pequeña también se encuentra estable.

Las causas que originaron el incendio son materia de investigación.

Un incendio destruyó un depósito de la cadena de supermercados La Anónima en Río Negro

La instalación central para acopio y distribución resultó completamente afectada, mientras varias dotaciones de bomberos de la región trabajaron durante horas para controlar el siniestro y evitar víctimas graves

Un incendio de gran magnitud destruyó por completo el depósito logístico de La Anónima en la localidad rionegrina de Cipolletti. El siniestro, que comenzó cerca de las tres de la madrugada en la calle Tres Arroyos, junto a las vías del tren, provocó la movilización de dotaciones de bomberos de varias localidades del Alto Valle y generó pérdidas totales en la estructura utilizada para el acopio y la distribución de mercadería hacia distintas sucursales de la cadena de supermercados.

La columna de humo del incendio fue visible incluso desde la ciudad de Neuquén. El fuego ocasionó el derrumbe parcial del techo y de muros, situación que obligó a Defensa Civil y equipos de emergencia a extremar las medidas de seguridad en la zona inmediata al depósito.

La operación logística de emergencia incluyó la presencia confirmada de dotaciones voluntarias de bomberos de Cipolletti, Fernández Oro, Cinco Saltos y Neuquén, así como la intervención de personal médico y de servicios públicos. Como medida preventiva, las autoridades cortaron el tránsito en la calle Tres Arroyos y vías de acceso aledañas, además de ordenar la interrupción del suministro eléctrico en varios barrios circundantes, entre ellos Manzanar, Santa Clara, Mariano Moreno y Belgrano.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, se expresó en redes sociales para referirse a las consecuencias del incendio: “Mucha fuerza para los trabajadores y las familias vinculadas a este depósito que hoy atraviesan un momento muy difícil”.

Las llamas obligaron la evacuación preventiva de todo el personal presente, sin que hasta el momento se hayan registrado víctimas fatales ni heridos de gravedad. Un trabajador tuvo que ser asistido por inhalación de humo, mientras los servicios de emergencia continúan evaluando el impacto estructural y sanitario.

Sobre el origen del fuego, la hipótesis que tomó fuerza desde el primer momento apunta a que personas en situación de calle que se refugiaban en las inmediaciones de las vías del ferrocarril habrían encendido una fogata para calefaccionarse ante las bajas temperaturas de la región, y que el fuego se les habría descontrolado.

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