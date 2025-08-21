Así operará la nueva función de seguridad que estrena Samsung en sus smartphones

Samsung estrena nueva función de seguridad. REUTERS/Dado Ruvic

Samsung ha decidido dar un paso decisivo en la lucha contra el robo de teléfonos móviles, un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo. Con la llegada de One UI 7, la compañía surcoreana estrena un sistema de protección antirrobo que debutará en los Galaxy S25 y que, en los próximos meses, se extenderá a otros modelos de la familia Galaxy.

El objetivo de esta innovación no es tanto proteger el valor material del dispositivo, sino volverlo poco atractivo para los ladrones al blindar el acceso a la información personal, como fotos, videos, contraseñas, datos bancarios y aplicaciones sensibles.

Cómo funciona la nueva protección antirrobo

El nuevo sistema de seguridad se agrupa en el apartado de “Protección de dispositivo perdido” dentro de los ajustes de privacidad. Está compuesto por varias funciones que trabajan de manera conjunta para reducir las posibilidades de que alguien acceda al contenido del móvil robado.

Samsung refuerza la protección de sus smartphones. (Samsung)

La primera capa es el Bloqueo de detección de robo. El dispositivo es capaz de reconocer movimientos bruscos, como los que ocurren cuando alguien arrebata el teléfono de la mano y huye. En esa situación, el sistema bloquea de inmediato la pantalla, lo que impide que el ladrón pueda continuar usándolo. Solo el propietario legítimo puede desbloquearlo nuevamente.

La segunda medida es el Bloqueo sin conexión. Este mecanismo evita que un atacante intente sortear las restricciones apagando la red móvil o el WiFi. Incluso si el dispositivo queda sin internet, seguirá siendo inaccesible para terceros.

A ello se suma el Bloqueo remoto, que ofrece al usuario la posibilidad de cerrar el acceso al teléfono desde otro dispositivo con conexión a internet. En caso de pérdida o robo, basta con activar esta función para que la pantalla quede bloqueada y los datos permanezcan protegidos.

(news.samsung.com)

Con este conjunto de herramientas, el móvil pierde valor para los delincuentes, ya que se vuelve difícil de utilizar y también complicado de revender.

Más control para el usuario

La protección antirrobo de Samsung no se limita al bloqueo de la pantalla. La compañía ha sumado la opción de comprobación de identidad en lugares seguros. El usuario puede definir ubicaciones de confianza, como su casa o su lugar de trabajo. Si el sistema detecta un intento de uso sospechoso en esas áreas, exige ingresar la contraseña antes de permitir el acceso.

Para que esta función opere correctamente, es necesario mantener la ubicación siempre activa. Sin embargo, ofrece la ventaja de garantizar un control mucho más detallado sobre los intentos de desbloqueo del dispositivo.

Samsung viene mejorando su sistema antirrobo. REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo

El ecosistema de seguridad Galaxy

El blindaje se completa con las herramientas ya conocidas del ecosistema de Samsung. A través de la Samsung account y de la plataforma Find My Mobile, los usuarios pueden localizar su dispositivo en un mapa, hacerlo sonar para verificar si se encuentra cerca, activar el modo perdido o mostrar un mensaje en pantalla con un número de contacto.

También es posible borrar los datos de manera remota, actualizar el estado del dispositivo o rastrear su última ubicación registrada. Una opción adicional permite prolongar la autonomía de la batería, lo que facilita que el equipo continúe emitiendo señal por más tiempo, aumentando las probabilidades de recuperación.

Samsung ofrece más de sistema de seguridad en caso de robo.

Qué modelos tendrán la nueva función

El lanzamiento de estas funciones de seguridad comenzará con los Galaxy S25, pero Samsung ya confirmó que también estarán disponibles en otros equipos de su catálogo reciente: los Galaxy S24, Z Fold6, Z Flip6, Z Fold5, Z Flip5, S23 y S22.

En los próximos meses, la compañía desplegará la actualización de One UI 7 a más dispositivos, lo que ampliará el acceso a este nivel de seguridad avanzado a una parte significativa de su ecosistema.