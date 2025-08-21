Tecno

Así operará la nueva función de seguridad que estrena Samsung en sus smartphones

La actualización One UI 7 incorpora funciones como bloqueo remoto, bloqueo sin conexión y verificación de identidad en lugares seguros

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Samsung estrena nueva función de
Samsung estrena nueva función de seguridad. REUTERS/Dado Ruvic

Samsung ha decidido dar un paso decisivo en la lucha contra el robo de teléfonos móviles, un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo. Con la llegada de One UI 7, la compañía surcoreana estrena un sistema de protección antirrobo que debutará en los Galaxy S25 y que, en los próximos meses, se extenderá a otros modelos de la familia Galaxy.

El objetivo de esta innovación no es tanto proteger el valor material del dispositivo, sino volverlo poco atractivo para los ladrones al blindar el acceso a la información personal, como fotos, videos, contraseñas, datos bancarios y aplicaciones sensibles.

Cómo funciona la nueva protección antirrobo

El nuevo sistema de seguridad se agrupa en el apartado de “Protección de dispositivo perdido” dentro de los ajustes de privacidad. Está compuesto por varias funciones que trabajan de manera conjunta para reducir las posibilidades de que alguien acceda al contenido del móvil robado.

Samsung refuerza la protección de
Samsung refuerza la protección de sus smartphones. (Samsung)

La primera capa es el Bloqueo de detección de robo. El dispositivo es capaz de reconocer movimientos bruscos, como los que ocurren cuando alguien arrebata el teléfono de la mano y huye. En esa situación, el sistema bloquea de inmediato la pantalla, lo que impide que el ladrón pueda continuar usándolo. Solo el propietario legítimo puede desbloquearlo nuevamente.

La segunda medida es el Bloqueo sin conexión. Este mecanismo evita que un atacante intente sortear las restricciones apagando la red móvil o el WiFi. Incluso si el dispositivo queda sin internet, seguirá siendo inaccesible para terceros.

A ello se suma el Bloqueo remoto, que ofrece al usuario la posibilidad de cerrar el acceso al teléfono desde otro dispositivo con conexión a internet. En caso de pérdida o robo, basta con activar esta función para que la pantalla quede bloqueada y los datos permanezcan protegidos.

(news.samsung.com)
(news.samsung.com)

Con este conjunto de herramientas, el móvil pierde valor para los delincuentes, ya que se vuelve difícil de utilizar y también complicado de revender.

Más control para el usuario

La protección antirrobo de Samsung no se limita al bloqueo de la pantalla. La compañía ha sumado la opción de comprobación de identidad en lugares seguros. El usuario puede definir ubicaciones de confianza, como su casa o su lugar de trabajo. Si el sistema detecta un intento de uso sospechoso en esas áreas, exige ingresar la contraseña antes de permitir el acceso.

Para que esta función opere correctamente, es necesario mantener la ubicación siempre activa. Sin embargo, ofrece la ventaja de garantizar un control mucho más detallado sobre los intentos de desbloqueo del dispositivo.

Samsung viene mejorando su sistema
Samsung viene mejorando su sistema antirrobo. REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo

El ecosistema de seguridad Galaxy

El blindaje se completa con las herramientas ya conocidas del ecosistema de Samsung. A través de la Samsung account y de la plataforma Find My Mobile, los usuarios pueden localizar su dispositivo en un mapa, hacerlo sonar para verificar si se encuentra cerca, activar el modo perdido o mostrar un mensaje en pantalla con un número de contacto.

También es posible borrar los datos de manera remota, actualizar el estado del dispositivo o rastrear su última ubicación registrada. Una opción adicional permite prolongar la autonomía de la batería, lo que facilita que el equipo continúe emitiendo señal por más tiempo, aumentando las probabilidades de recuperación.

Samsung ofrece más de sistema
Samsung ofrece más de sistema de seguridad en caso de robo.

Qué modelos tendrán la nueva función

El lanzamiento de estas funciones de seguridad comenzará con los Galaxy S25, pero Samsung ya confirmó que también estarán disponibles en otros equipos de su catálogo reciente: los Galaxy S24, Z Fold6, Z Flip6, Z Fold5, Z Flip5, S23 y S22.

En los próximos meses, la compañía desplegará la actualización de One UI 7 a más dispositivos, lo que ampliará el acceso a este nivel de seguridad avanzado a una parte significativa de su ecosistema.

Temas Relacionados

SamsungSmartphoneLo último en tecnología

Últimas Noticias

Alertan sobre chatbots de IA diseñados para engañar a usuarios y extraer sus datos

Un estudio del King’s College de Londres reveló que los chatbots pueden manipular emocionalmente a los usuarios para extraer información sensible

Alertan sobre chatbots de IA

El sube y baja de bitcoin: cuál es su precio este 21 de agosto

El bitcoin ha sentado las bases para la creación de muchas de las monedas virtuales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital

El sube y baja de

El precio de la criptomoneda ethereum este 21 de agosto

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

El precio de la criptomoneda

Cómo funciona el asistente de WhatsApp para mejorar y corregir mensajes en los chats

Un asistente con cinco estilos de redacción se integra a los chats analizando borradores sin que Meta ni WhatsApp conserven datos personales

Cómo funciona el asistente de

El costo oculto de la IA: conoce la cantidad de energía que consume cada pregunta respondida

Cada consulta a un chatbot gasta energía equivalente a tener un televisor encendido durante pocos segundos, pero multiplicada por millones de interacciones diarias, el impacto es enorme

El costo oculto de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pettovello anunció un nuevo programa

Pettovello anunció un nuevo programa de beneficios Anses con descuentos para jubilados en supermercados y otros comercios

Un sindicalista agredió a Eduardo Feinmann a la salida de la radio

El fútbol se viste a la moda: así será el vestuario formal que Giorgio Armani diseñó para La Juventus

La espectacular bola de fuego que convirtió la noche en día en Japón: las imágenes y la explicación de los expertos

Mercados: acciones y bonos intentan una recuperación en medio de la turbulencia de tasas y las dudas políticas

INFOBAE AMÉRICA
Revelador estudio: solo el 16%

Revelador estudio: solo el 16% de los estadounidenses leen por placer

Con el “giro a la derecha”, el riesgo país de Bolivia cayó en más de 300 puntos tras elecciones

Se calienta la campaña electoral en Bolivia: Edman Lara insultó a Jorge Quiroga y amenazó a su propio compañero de fórmula

El sorprendente árbol milenario que crece en la Patagonia y es uno de los más longevos del mundo

“Les sacan la cresta, mil contra cinco”: la cobertura de los medios chilenos sobre los incidentes entre Independiente y la U

TELESHOW
Ana Garibaldi, la protagonista de

Ana Garibaldi, la protagonista de En el barro, contó anécdotas de la China Suárez durante la filmación de la serie

La palabra de Wanda Nara sobre los rumores de embarazo de la China Suárez y Mauro Icardi: “Él me llamó para contarme”

El llamativo gesto de Mauro Icardi con la China Suárez luego del furibundo posteo de Wanda Nara: “Mi presente”

Los días de calma, caminatas y risas de Nicolás Cabré con Rufina y Rocío Pardo en las sierras de Córdoba

Las postales de Wanda Nara en Los Ángeles: parque de diversiones, compras en Rodeo Drive y cambio de estilo