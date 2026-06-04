La selección de Panamá inició el viaje hacia el Mundial 2026

Panamá inició este jueves el viaje al Mundial de la FIFA 2026 con salida hacia St. Louis antes de instalarse en Toronto. (Cortesía: FEPAFUT)

La selección de Panamá inició este jueves su viaje hacia el Mundial de la FIFA 2026 con salida rumbo a St. Louis, Missouri, primera escala antes del amistoso del sábado ante Bosnia y Herzegovina y del traslado a Toronto, Canadá, donde el 17 de junio debutará frente a Ghana en su segunda Copa del Mundo.

El calendario inmediato del equipo dirigido por Thomas Christiansen quedó definido antes del despegue: este viernes tendrá su último entrenamiento de preparación a las 10:00 en el Energizer Park, el sábado 6 de junio jugará su último amistoso y el domingo 7 de junio viajará a Toronto para instalar allí su campamento mundialista.

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La despedida comenzó desde temprano en el hotel de concentración, donde jugadores, cuerpo técnico y miembros de la delegación abordaron el autobús encabezados por Christiansen. El trayecto hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen estuvo acompañado por cientos de aficionados que salieron a las principales avenidas de la capital con banderas y bocinas para saludar al plantel.

En Tocumen, la llegada derivó en una concentración de seguidores que recibió a la delegación entre aplausos, cánticos y mensajes de apoyo. Los futbolistas avanzaron por un corredor humano formado por hinchas vestidos con los colores nacionales.

La selección de Panamá jugará el 6 de junio un amistoso ante Bosnia y Herzegovina como último ensayo antes de la Copa del Mundo. (Cortesía: FEPAFUT)

Panamá partirá desde St. Louis antes de instalarse en Toronto

Antes de abordar el avión oficial de Copa Airlines, se realizaron actos protocolares con participación del presidente de la Federación Panameña de Fútbol Manuel Arias y del director senior de Marketing de COPA Marco Ocando. Ambos dirigieron mensajes de motivación a los jugadores y subrayaron lo que representa para el país disputar su segunda Copa del Mundo.

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La ceremonia incluyó además la proyección de videos sobre el recorrido de la selección hasta la clasificación mundialista. Ese repaso provocó sonrisas, aplausos y momentos de reflexión entre los presentes.

Dos carros bomba de los bomberos formaron el homenaje al avión de la delegación de Panamá, que este sábado jugará su último amistoso ante Bosnia. (Cortesía: FEPAFUT)

La aeronave, decorada con los colores nacionales, recibió la tradicional bendición aeroportuaria antes de despegar. Dos carros bomba del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá formaron un arco de agua sobre el avión, un gesto reservado para ocasiones especiales.

Ese vuelo llevó a la delegación hacia St. Louis, ciudad elegida como primera parada antes del inicio del torneo. Allí Panamá enfrentará a Bosnia y Herzegovina en el Energizer Park, en el que será el examen final del cuerpo técnico antes de concentrarse por completo en la competencia oficial.

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El equipo cerró su preparación local con un triunfo por 4-2

La selección panameña dejó atrás su preparación en territorio nacional después de vencer por 4-2 a República Dominicana en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Ese partido fue la última presentación del equipo ante su afición antes del viaje al Mundial.

La delegación de Panamá recibió el apoyo de cientos de aficionados durante la despedida en el hotel de concentración y en el Aeropuerto de Tocumen. (Cortesía: FEPAFUT)

Los goles de Panamá en ese encuentro fueron de Tomás Rodríguez, Víctor Griffith, Cecilio Waterman y Kadir Barría. La victoria sirvió como cierre de la despedida del plantel frente a los fanáticos que llenaron el estadio de Juan Díaz.

La respuesta central de esta salida ya está definida: Panamá viajó este jueves a Estados Unidos para completar su último tramo de preparación y luego establecerse en Canadá, donde comenzará su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Ghana el 17 de junio en el Toronto Stadium.

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Tras el amistoso en suelo estadounidense, la delegación se trasladará a Toronto, ciudad que funcionará como base de operaciones de la escuadra panameña. Desde allí iniciará oficialmente su nueva campaña mundialista con el estreno ante Ghana en el partido que abrirá otro capítulo en la historia del fútbol panameño.