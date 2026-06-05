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Ivana Figueiras fue denunciada por la actual pareja de su ex, Tomás Guarracino: “Mala madre, asco de persona”

Natalie Stal acusa de hostigamiento y amenazas a la empresaria. La presentación judicial reúne chats y registros de voz atribuidos a la modelo. Su palabra

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Natalie Pietra acusa de hostigamiento y amenazas a la empresaria. La presentación judicial reúne chats y registros de voz atribuidos a la modelo. Su palabra (Video: SQP/ América TV)

Ivana Figueiras quedó en el ojo de la tormenta por una denuncia que expone una conflictiva trama familiar donde el hostigamiento y la violencia verbal llegaron a la justicia. Natalie Stal, pareja actual de Tomás Guarracino, expareja de Ivana, presentó una denuncia formal ante el Juzgado de Familia N°2 de Tigre contra la empresaria, con quien tiene una hija en común. El conflicto involucra acusaciones de insultos reiterados, amenazas y situaciones de hostigamiento, en un contexto donde la convivencia de menores profundizó la tensión entre las partes.

Las declaraciones se conocieron en SQP (América TV), el ciclo que conduce Yanina Latorre. La presentación judicial de Stal solicita medidas urgentes de protección, argumentando que el acoso y las descalificaciones afectan tanto a su persona como al entorno familiar ensamblado que comparte con Guarracino y sus respectivas hijas.

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“Sos loca, mala, asquerosa, sos una pobre piba, pero en serio, estás totalmente trastornada”, le habría dicho Ivana Figueiras a Natalie Stal, actual pareja de Tomás Guarracino (Instagram)
“Sos loca, mala, asquerosa, sos una pobre piba, pero en serio, estás totalmente trastornada”, le habría dicho Ivana Figueiras a Natalie Stal, actual pareja de Tomás Guarracino (Instagram)

La denuncia presentada por Natalie Stal detalla una sucesión de mensajes intimidatorios y agresiones verbales por parte de la expareja del modelo y empresario. Según la exposición judicial, la actual pareja de Darío Cvitanich habría dirigido insultos y amenazas tanto en privado como delante de menores. Entre los mensajes, se incorporan expresiones tales como: “Sos loca, mala, asquerosa, sos una pobre piba, pero en serio, estás totalmente trastornada”, dirigidas a Stal.

La denuncia incluye capturas de WhatsApp y audios, que forman parte del expediente judicial. Entre las frases más graves, Figueiras habría dicho: “Sos realmente un ser horrible. De tu hija hablan mal todos. Sos mala, sos loca, pero una loca bien mala. Pobre tu hija. Sos un asco de persona y lo sabe todo el mundo”.

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Tomás Guarracino junto a Natalie Stal(Instagram)

“Si la veo a esa mina la cago a trompadas”, habría sido otra de las expresiones, junto a otros insultos discriminatorios. La gravedad de estos hechos llevó a la también modelo de solicitar al juez el cese de las intimidaciones y un perímetro de exclusión, argumentando el riesgo de escalada en la violencia, especialmente ante la presencia de menores.

El conflicto se enmarca en una familia ensamblada. Tomás Guarracino mantiene una relación con Natalie Stal tras su separación de Ivana Figueiras en 2021. Guarracino y Figueiras tienen una hija en común, mientras que Stal también es madre. Ambas menores conviven parte del tiempo en el hogar de Guarracino y Stal, lo que ha generado situaciones de contacto entre las familias.

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La denuncia señala que Figueiras no estaría permitiendo que Guarracino vea con regularidad a su hija, en un contexto de disputas por la crianza y la convivencia. Según contaron en el ciclo que conduce Yanina Latorre, Guarracino acompaña a Stal en el proceso judicial, aunque busca mantenerse al margen del enfrentamiento directo.

La intervención del Juzgado de Familia N°2 de Tigre se solicitó a partir de la gravedad de los hechos denunciados. Natalie, representada por su abogada, reclamó medidas cautelares: el cese inmediato de hostigamiento y agresiones, y la imposición de un perímetro de exclusión para proteger a su familia.

En la denuncia se argumenta que los hechos constituyen violencia psicológica, emocional y hostigamiento, afectando el bienestar de las menores involucradas. El expediente judicial incluyó mensajes y audios que, según la denunciante, evidencian el accionar de Figueiras.

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En diálogo con el ciclo, relató el desgaste sufrido y la decisión de recurrir a la justicia: “Me cansé de callarme, me cansé de la violencia, me cansé del hostigamiento y la realidad es que quiero cuidar a dos menores que están involucradas en un quilombo terrible. La verdad es que estoy cansada.”

La novia de Guarracino explicó que la conflictiva relación no es reciente y que los episodios de maltrato se dieron desde el inicio, escalando en intensidad en los últimos tiempos. Sostuvo que no existe vínculo ni con Figueiras ni entre las exparejas, y que su único objetivo es preservar la paz y el bienestar de su familia.

Por su parte, Ivana Figueiras no respondió públicamente a las acusaciones ni aceptó dar su versión al programa, mientras la justicia interviene para determinar responsabilidades y resguardar a los menores involucrados.

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